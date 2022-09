Av. Mehmet Şah ÇELİK

Türkiye’de son yıllarda hızla gelişen inşaat sektörü ile birlikte, mimari anlamda çok güzel projelerde yapılmaktadır. Bu alanda başarılı çalışmalara imza atan EXSİT GLOBAL şirketinin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Mustafa Aydoğdu ile bir durum değerlendirmesi yaptık. İşte detaylar;

Mustafa Bey kendiniz ve firmanız hakkında biraz bilgi verir misiniz?

Merhabalar öncelikle bu güzel sohbet için teşekkür ederim.2017 yılında mimarlık fakültesi içmimarlık bölümünden lisans alanında mezun oldum, akabinde ‘’ Mimarı tasarım’’ alanında yüksek lisansımı tamamladım. Farklı alanlarda çalışmalar yaptıktan sonra kendime ait ‘’EXSİT GLOBAL MİMARLIK’’ şirketini kurdum, şirketimiz genç dinamik ve yenilikçi ekibimiz ile birlikte mimarlık, iç mimarlık, sağlık, medikal, enerji alanlarında sürdürülebilir, yenilikçi, inovatif hizmetler vermekteyiz. Bu anlayış doğrultusunda EXİST GLOBAL olarak geleceğin akıllı dünyasına katkı vermekteyiz.

Dünyayı saran covid-19 ile birlikte birçok sektör zarar gördü bu durum sizi ve sektörünüzü nasıl etkiledi?

Pandemi ile birlikte ülkemizde ve dünyada çok sayıda sektör durma noktasına geldi. Bu süreç mimari projelere aslında olumlu anlamda etkisinin olduğunu düşünmekteyiz, çünkü insanlar daha fazla yaşam alanında zaman geçirmeye başladılar ve aile bireyleri yaşam alanlarında birbiriyle çok daha fazla birlikte etkileşim içinde oldular. Bu da yaşam alanların bireyler ve toplumlar için farklı ihtiyaçlar olduğunu ön plana çıkardı. Bu süreç bizlere yaşam alanlarımızı, çalışma alanı ve birçok farklı döngü içinde kullanmamıza gereksinim duyduğumu gösterdi. Bununla birlikte aslında yaşam alanlarımızın her birey için farklı faklı senaryolar ve konseptler oluşturdu. Bununla birlikte yaşam alanlarımız, çalışma alanlarımız özel alanlarımız olarak adlandırılan temel gereksinimlerin önemini çok farklı bir süreç ile bunu deneyimledik. Bu süreç yaşam alanları, çalışma alanları ve özel alanlarımız için farklı farklı tasarım gereksinimleri ortaya koyduğunu gözlemledik. EXİST GLOBAL olarak bu süreci toplumu gözlemleyerek gelen talepler ve yeni doğan tasarım ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık. Tüm müşterilerimizle birlikte hayal ettikleri tasarımları birlikte gerçekleştirdik.





Müşterileriniz size daha çok hangi konularda başvuruyorlar?

Özelikle spesifik bir alandan bahsetmemiz pek mümkün değil. Şirketimiz daha önceden de bahsettiğimiz gibi çok farklı alanlarda hizmet sunmaktadır. Öncelik olarak iç mimari projelerden bahsetmek gerekirse konut tasarımları, özel villa tasarımları, restoran, hastane, ofis gibi birçok alanda özel tasarım projeler sunmaktayız. Müşterinin zevkine ve ihtiyacına göre tasarımlarımız şekilleniyor. Tüm tasarım sürecinde müşterimizle birlikte tasarım sürecini yürütüyoruz. Birçok farklı ülkeden ve farklı sektörlerden müşterilerimiz mevcut.

Dünyada teknoloji bu kadar hayatımızın içinde olması teknolojinin tasarımlarımıza çok farklı etkisi olmuştur. Her tasarımız kişiye ve kuruma özel olmakla birlikte müşterimizin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanıyor. Tabi her tasarımız ve her müşterimiz için farklı konseptler oluşturup en uygun ve verimli projeleri müşterimize sunmaktayız kişisel tasarımlar dâhil tüm müşterilerimizi bu süreçlere dâhil etmekteyiz. Her müşterimize özel kavram ve özel tasarımlar sunmaktayız. Özellikle konut, ofis, villa tasarımlarımız ile ilgili yoğun talep alıyoruz ve projelerimizde müşterilerimizin kişisel zevk ve verimli çalışma alanlarını ön planda tutarak daha keyifli ve verimli tasarımlar yapmaktayız.





Değişen mimarinin geldiği son aşama hakkında bilgi verir misiniz?

Değişen mimarinin günümüz ve önceki yapılara göre sürekli kültürel etkileşim içinde olduğunu görmekteyiz. Bu bağlamda değişim ve dönüşüm her alanda olduğu gibi mimari alanda da kendine yer bulmaktadır. Örnek verecek olursak Osmanlı kültüründe yapılan yapıların ve günümüz hayat şartları ve kültürel farklılıklar ile yeni yapılar yeni mimari alanlar tespit edilmektedir. Bununla birlikte insanlarında zamanla farklı ihtiyaçları ve farklı yaşam alanlarına ihtiyaç duyduğunu görmekteyiz bununla birlikte kültürel etkileşim ile birlikte mimari alana etkisini gözlemlemekteyiz.

Şirket hedefleriniz neler, gelecekle ilgili planlarınız var mı?

Kaliteli bir marka olarak dünyanın birçok ülkesinde tasarımlarımızla hizmet sunmak istiyoruz. Tüm faaliyet alanlarımızda exist global olarak dünyanın geçtiği teknolojik dönüşümün bir parçası olmak için bütün alanlarda teknoloji kavramıyla oluşan projelere imza atmak hedefindeyiz. Bu anlayış doğrultusunda geleceğin akıllı dünyasını şekillendirecek inovasyon ekonomisinin bir parçası olmak için çalışmaktayız. Sürdürülebilir ve akıllı bir yaşam hayaline hayat vermek için genç dinamik ve yenilikçi ekibimizle projelerimize hayat veriyoruz.