İSTANBUL (AA) - Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, bu eğitim-öğretim yılında da öğrencilerin tüm kırtasiye ve okul ihtiyaçlarını karşılamak için binlerce ürünü müşterileriyle buluşturmaya devam ediyor.

Şirket açıklamasına göre, doğru ürünü, doğru fiyata almak isteyen müşterileri için binlerce üründe geçerli tasarruflu fiyatlar sunan CarrefourSA'nın okul dönemi kampanyası, 20 Eylül'e kadar ve CarrefourSA Kart ile yapılan alışverişlerde geçerli olacak.

Temel kırtasiye ürünleri ve elektronik eşyanın yanı sıra üniversite öğrencileri için mobilyadan beyaz eşyaya kadar geniş bir ürün yelpazesi sunan CarrefourSA, kampanya kapsamında mağazalarında 3 bin, CarrefourSA Online Market ve carrefoursa.com’da 5 bine yakın kırtasiye ürününü uygun ödeme avantajları ve Türkiye'nin her yerine kargo hizmetiyle sunuyor.

Kampanya kapsamında CarrefourSA mağazaları, CarrefourSA Online Market ve carrefoursa.com’da desenli sırt çantası CarrefourSA Kart'a özel 139,99 TL, 12 renk kuru boya 14,99 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Üniversite öğrencileri için özel olarak hazırlanan ve 14 Eylül'e kadar geçerli olan kampanyada ise kırtasiye ürünlerinin yanı sıra tablet, telefon, çalışma masası, küçük ev aletleri ve yatak takımları gibi üniversite öğrencilerinin ihtiyaç duyabilecekleri pek çok ürün CarrefourSA Kart'a özel tasarruflu fiyatlarla öğrencilere ulaşıyor.

'Okul Alışverişinde Doğruca CarrefourSA'ya' sloganıyla hayata geçirilen kampanyada CarrefourSA, ödeme sırasında da kolay ve güvenilir ödeme için farklı iş birlikleri gerçekleştiriyor. Kampanya süresince anlaşmalı bankaların kredi kartları ile yapılan okul alışverişlerinde 150 TL ve üzeri harcamalarda vade farksız 3-6 taksit, 500 TL ve üzeri harcamalarda vade farksız 12 taksite kadar ödeme imkanı sunuyor. Okul alışverişlerini Axess'le yapanlar aynı zamanda 175 TL'ye varan chip-para kazanma fırsatıyla birlikte ödemelerini 2 aya kadar erteleyebiliyor.