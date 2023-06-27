Futbol Federasyonu’nun tek adayla gidilen olağan seçimli genel kurulunda Mehmet Büyükekşi yeniden başkanlığa seçildi. Başkan Büyükekşi, toplam 328 delegenin oy kullanan191’inden 169’unun oyunu alarak dört yıl daha başkanlık koltuğunda oturma yetkisi aldı.

Bardağın dolu tarafından bakarsak söylenebilecekler bunlar. Ancak, bir de boş tarafından görmek gerek. 328 delegenin 191’i oy kullandı ve 137’si seçimi veto etti. Büyükekşi’ye çıkan 169 oyun 22’sinde başkanın adının üzeri çizilmiş. Yönetime çıkan oy sayısıysa yalnızca 123. Çünkü 31 oy pusulasında yönetim kurulunun üzerine çizik atılmış.

Yani, Mehmet Büyükekşi tek adayla gidilen bu seçimin bir taraftan kazananı olurken, rakamların diliyle değerlendirilince ve diğer bir taraftan bakıldığında da tepkileri üzerinde toplayan ismi olarak karşımızda duruyor.

Ortaya çıkan bu tablonun altında yatan ne? Kısaca bir göz atalım isterseniz…

Ülkemizi yasa boğan deprem felaketinin sonrasında, ligdeki hakları dondurulan Gaziantep Futbol Kulübü ve Hatayspor’un ligde oynayacağı takımlar lehine verilen 3-0’lık hükmen galibiyet uygulamasının ardından, yükselen homurtular Büyükekşi’yi rahatsız etmiş olsa da, genel kanı bu kararın doğruluğu yönündeydi.

Bu noktada en büyük tepki, bu takımlarla, deprem öncesi oynayan ve puan kaybı yaşayan takımlardan geldi. Bu takımların en başında da Beşiktaş vardı. Siyah Beyazlıların bu duruma itirazı, görüntü olarak haklıydı ve gerilimin zirve yapmasına neden oldu.

Ayrıca, ligden düşen Ümraniyespor ve Giresunspor’un bu sezon düşmenin kaldırılması talepleri de, Federasyon ve dolayısıyla Mehmet Büyükekşi’yi hayli zorda bıraktı.

Tabi, tüm bunlar bir tarafa, Mehmet Büyükekşi ve yönetiminin en önemli değerlendirme kriteri, Milli Takımımız ve onun teknik direktörü Stefan Kuntz’du.

Bu anlamda, Ay Yıldızlıların karnesi için genel bağlamda çok kötü diyemeyiz. Ancak, geçtiğimiz yıl Avrupa Uluslar Ligi’nde üç gün arayla Faroe Adaları’na yenilip, bir de içeride Lüksemburg’la berabere kalınca, Alman hoca hedef tahtasına yerleştirildi. Sonuçta Milli takımımız, C Ligi 1. Grubu ilk sırada tamamlayıp, B Ligine yükselse de, yöneltilen tepkiler ayyuka çıktı.

Öyle ya da böyle Mehmet Büyükekşi tek aday olarak girdiği seçim sonrasında, dört yıllığına Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı koltuğuna bir kez daha oturdu. Tabi, önümüzdeki günler Kuntz’un geleceğini, gidecek mi kalacak mı, onu da netleştirecek. Bekleyip hep birlikte göreceğiz.

Hoşçakalın...