HABER: AZİZ KARATAŞ

Gül Bağçiçek Ana sponsorluğunda Sıla Uysal ve Gökay Kalaycıoğlu sunumuyla gerçekleşen muhteşem gecede, Yaşam Boyu Onur Ödülleri Göksel Kortay, Mehmet Ali Erbil, Serpil Tamur ve İlyas Salman’a verildi.

Gecede konuşan Mavi İnci Jüri Komite Başkanı Burak Akan “Mavi İnci hepinize uğurlu gelecek, tüm ödül alanları canı gönülden tebrik ediyorum” dedi.

 Gecede Ödül Alan İsimler:

En iyi Türk Sanat Müziği Sanatçısı: Yılmaz Morgül

En iyi Kadın Oyuncu: Gonca Vuslateri

Yılın Mavi İncisi : Jessica May

Yaşam Boyu Onur Ödülü: Göksel Kortay

Yaşam Boyu Onur Ödülü: Serpil Tamur

Yaşam Boyu Onur Ödülü: İlyas Salman

Yaşam Boyu Onur Ödülü: Mehmet Ali Erbil

En iyi Yapımcı: Şükrü Avşar

En iyi Pop Müzik Kadın Sanatçı: Ece Mumay

Yılın Çifti : Aydilge / Utku Barış Andaç

En iyi Cover: Selen Görgüzel

Meslek Onur Ödülü: Neriman Uğur

Meslek Başari Ödülü: Levent Sülün

Meslek Onur Ödülü: Erdal Küçükkömürcü

En yardımsever Sosyal Medya Fenomeni: Murat Övüç

En iyi Single: Hünkar Göksu/ Kafa Duman

En iyi Erkek Komedi Oyuncusu: Ferdi Kurtuldu

En iyi Metafizik Uzmanı: Özkan Öden

Yılın En iyi Genç Kadın Muhabiri: Hasibe Karadağ

En iyi Yemek Programı Sunucusu: Nermin Öztürk

En iyi Erkek Haber Sunucusu: Gökhan Taşkın

En iyi Erkek Tiyatro Oyuncusu: Burçin Bildik

En iyi Kadın Tiyatro Oyuncusu: Şenay Gürler

En Başarılı İş Kadını: Gül Bağçiçek

Meslek Onur Ödülü: Nurcan Sabur

Yılın Çıkış Yapan Kadın Oyuncusu: Elif Güçkıran

En iyi Siber Güvenlik Uzmanı: Devran Karaçay

En iyi Sosyal Medya Uzmanı:Murat Uryan

Spor Özel Ödülü: Fatih Hakan Avşar

Gülşen Ege'ye Yazı Getirdi Gülşen Ege'ye Yazı Getirdi

En iyi Erkek Karakter Oyuncusu: Altan Gördüm

En iyi Kadın Karakter Oyuncusu: İpek Tenolcay

En iyi Drama Tasarım: Ahmet Bircan

Yılın Girişimci İş Kadını: NagihanKaradere

En iyi TV Programı Yapımcısı: Esin Yum

Yılın Çıkış Yapan Magazin Programı: 50 fifty

En iyi Youtube yorumcusu: Talha Yazgan

En iyi Magazin Muhabiri: Akif Yaman

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