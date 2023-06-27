HABER: AZİZ KARATAŞ
Gül Bağçiçek Ana sponsorluğunda Sıla Uysal ve Gökay Kalaycıoğlu sunumuyla gerçekleşen muhteşem gecede, Yaşam Boyu Onur Ödülleri Göksel Kortay, Mehmet Ali Erbil, Serpil Tamur ve İlyas Salman’a verildi.
Gecede konuşan Mavi İnci Jüri Komite Başkanı Burak Akan “Mavi İnci hepinize uğurlu gelecek, tüm ödül alanları canı gönülden tebrik ediyorum” dedi.
Gecede Ödül Alan İsimler:
En iyi Türk Sanat Müziği Sanatçısı: Yılmaz Morgül
En iyi Kadın Oyuncu: Gonca Vuslateri
Yılın Mavi İncisi : Jessica May
Yaşam Boyu Onur Ödülü: Göksel Kortay
Yaşam Boyu Onur Ödülü: Serpil Tamur
Yaşam Boyu Onur Ödülü: İlyas Salman
Yaşam Boyu Onur Ödülü: Mehmet Ali Erbil
En iyi Yapımcı: Şükrü Avşar
En iyi Pop Müzik Kadın Sanatçı: Ece Mumay
Yılın Çifti : Aydilge / Utku Barış Andaç
En iyi Cover: Selen Görgüzel
Meslek Onur Ödülü: Neriman Uğur
Meslek Başari Ödülü: Levent Sülün
Meslek Onur Ödülü: Erdal Küçükkömürcü
En yardımsever Sosyal Medya Fenomeni: Murat Övüç
En iyi Single: Hünkar Göksu/ Kafa Duman
En iyi Erkek Komedi Oyuncusu: Ferdi Kurtuldu
En iyi Metafizik Uzmanı: Özkan Öden
Yılın En iyi Genç Kadın Muhabiri: Hasibe Karadağ
En iyi Yemek Programı Sunucusu: Nermin Öztürk
En iyi Erkek Haber Sunucusu: Gökhan Taşkın
En iyi Erkek Tiyatro Oyuncusu: Burçin Bildik
En iyi Kadın Tiyatro Oyuncusu: Şenay Gürler
En Başarılı İş Kadını: Gül Bağçiçek
Meslek Onur Ödülü: Nurcan Sabur
Yılın Çıkış Yapan Kadın Oyuncusu: Elif Güçkıran
En iyi Siber Güvenlik Uzmanı: Devran Karaçay
En iyi Sosyal Medya Uzmanı:Murat Uryan
Spor Özel Ödülü: Fatih Hakan Avşar
En iyi Erkek Karakter Oyuncusu: Altan Gördüm
En iyi Kadın Karakter Oyuncusu: İpek Tenolcay
En iyi Drama Tasarım: Ahmet Bircan
Yılın Girişimci İş Kadını: NagihanKaradere
En iyi TV Programı Yapımcısı: Esin Yum
Yılın Çıkış Yapan Magazin Programı: 50 fifty
En iyi Youtube yorumcusu: Talha Yazgan
En iyi Magazin Muhabiri: Akif Yaman
En iyi Haber Portalı: Haberler.com