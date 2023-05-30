Futbol dünyasının en ışıltılı yıldızlarından Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan’da hiç mutlu değil. Portekizli yıldız, henüz 5 aydır formasını giydiği Al Nassr'dan kopmanın yollarını arıyor.

Anlaşılan o ki, göz kamaştırıcı Avrupa kariyerinin ardından çıktığı Suudi Arabistan serüveni kısa sürecek gibi görünüyor CR7’nin.

Açıkça söyleyeyim, futbol hayatının son yıllarını Arap ülkeleri ya da Çin’e giderek noktalayan benzeri yüzlerce örneği hep eleştirdim. Özellikle de, Ronaldo gibi başarılı bir kariyer sonrasında bunu yapanları hep eleştirdim.

Çünkü, vizyon ve misyonu üst seviyede ülke ve takımlarda oynayan bir futbolcunun, son 1-2 yılını da değerlendirmek adına yaptığı atraksiyonu, kariyerlerini bir anda aşağıya çekmek olarak görüyorum.

Futbol yaşamında başarılı olmuş bir oyuncu jübile yapma noktasına gelene kadar, aldığı astronomik transfer bedelleriyle zaten bir servete sahip olmuş demektir. Geldiği o noktada, bir transfer daha yapıp, alt düzey bir ülke ve takıma gitmeyi, ‘Elde ettiği karizmayı çizmek’, ya da bir başka deyişle, ‘Attan inip, eşeğe binmek’ olarak görüyorum.

Şunu anlayabilirim; Yaşın ilerlemiş ancak, içinde azim ve güçle birkaç yıl daha oynayabileceğini öngörebilirsin. Oynadığın lig veya dengi başka bir ülkede, biraz daha alt ölçekli kulübe gidebilirsin. Bu o kadar göze batan ve kariyerini aşağıya çeken bir durum olmaz. Lakin, sen kalkıp Real Marid, Juventus ve Manchester United gibi takımların formasını terletip ondan sonra da Suudi Arabistan Ligi’ne gidersen, kusura bakma ben seni eleştiririm.

Bu noktada yaşının 38’e gelmesi, Arap ülkelerinin ekonomik anlamdaki gücü gibi etkenler beni hiç bağlamaz. Sen istediğin kadar, şan şöhret ve kariyer yap. Sonuçta, onca servetine karşın, ufakçılık yapıp kalitenden taviz vermişsin demektir. Hele hele de beş ‘Ballon d'Or’, dört ‘Altın ayakkabı’ defalarca, yılın dünya karmasına seçilmek ve futbol adına verilen her ödülün sahibi Cristiano Ronaldo’ysan böyle bir şeyi aklından bile geçirmemelisin.

Bu arada, CR7’nin Al Nasr’daki mutsuzluğunun nedeni de, Suudi Arabistan’daki yaşam koşullarının uyumsuzluğu ve kişisel yaşamıyla örtüşmüyor olmasıymış. Doğrudur doğru olmasına da, adama, “Sen bunu bilmiyor muydun? Hiç mi televizyon izlemiyor, gazete okumuyor ve Arap ülkelerindeki yaşam tarzından haberin yoktu?” demezler mi?

Derler tabi ki, hem de sen Ronaldo olduğun için çok ama çok daha fazlasını söylerler. Sen de bu duruma maalesef hiçbir cevap veremezsin.

Bu arada, attığı imzanın sonlanmasına daha iki yıl var. Al Nasr Kulübü Başkanı Al-Muammar seninle ilgili yöneltilen sorulara, memnun olmadığını, hatta seninle sözleşme imzalayarak kandırıldığını, dolandırıldığını iddia etme noktasına kadar geliyor.

Efsane kariyerine bu durum yakıştı mı sence? Şayet sen kendine yakıştırdıysan, benim de dünyanın en büyük futbolcularından biri olan Cristiano Ronaldo’ya söyleyecek bir sözüm olmaz.

Hoşçakalın…