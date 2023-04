Evlenmek gibi boşanmakta normal. Yeter ki, hakaretsiz, saygı çerçevesinde olsun. Son günlerde çiftler arasında boşanmalar birbirlerine uzaklaştırma kararı çıkarabilecek kadar kötü boyutlara geliyor. Arada sözlü veya fiziksel şiddet oluşuyor. Büyük umutlar, sevinçler, heyecanlar ve aşkla bir araya gelen insanlar; boşanma sürecinde birbirlerine karşı çok acımasız ve yıkıcı olabiliyor. Güzellikler unutulup hep kötü olaylar hatırlanıyor. Taraflar karşı tarafın açıklarını kollamaya başlıyor. Boşanma sonrası en çok unutulan şey ‘ Karı-Koca’lıktan boşanıldığı, anne-babalıktan değil. Eş rolü biten kişilerin, ‘anne-baba’ rollerini titizlikte uygulamaya devam etmesi gerekmektedir. Boşanmanın hiçbir evresinde yaşanan duygular çocuklara yansıtılmamalıdır. “Biz artık aynı evde yaşamıyor olabiliriz, ama senin annen ve baban olarak yine birlikte olacağız” mesajı verilmelidir. Boşanma sürecini sağlıklı yönetemeyen çiftlerde, çocukların ruhsal olarak zorlanmaları görülmeye başlı.

Özellikle göz önünde olan kişilerin evlilikleri gibi boşanmaları ve daha sonra çocuklara yaşattıkları travmalar da herkesin önünde yaşanıyor. Ve kişiler öyle ya da böyle ünlü (!) diye tanımlanıyorsa yazılı ve görsel medyada boy boy yer tutuyor. Sonra ne oluyor? İnternette tek tuşla her şey okunuyor. Yani çocuklar belli bir yaşa gelip sorgulamaya başladığında her şeyi görüyorlar ya da arkadaşları anlatıyor. Orada şiddetten, bağımlılığa bu boşanma sırasında her ne olduysa ortada oluyor. Ve o çocuklar daha büyük bir travmanın tam ortasına düşüyorlar. Bu sevgisizlik inancını tırmandırıyor ve daha büyük depresyonlara yol açıyor ve belki de ileride kendi kuracakları aile ortamının tohumları sizin önderliğinizde onların kalbinde şekilleniyor. Yapmayın. Kendi hırslarınızı, problemlerinizi, egonuzu, başarısızlığınızı çocuklarınızı kullanarak almayın. Siz yapamadınız bu evliliği, siz yürütemediniz. O çocuklar değil. Bu yüzden kişisel kızgınlıklara çocukları dahil etmeye çalışmak son derece tehlikelidir . Karınızdan, kocanızdan boşanıyorsunuz, ne çocuklar sizden ne siz çocuklardan. Kendinize gelin. Onlarında yaşamlarını başlamadan karartmayın. Onlarda başkalarınınkini. Bu işi döngüye çevirmeyin. Unutmayın siz bir zamanlar birbirinizi sevdiniz, ve o çocuklar bu sevgiyle dünyaya geldi. Eğer bu boşanma psikolojisini tek başına atlatamıyorsanız destek alın. Ama bu çocukları buna alet etmeyin.

SEN DEĞİŞTİN

Etrafımızda pek çok insandan sık sık duydugumuz bir cümle vardır. Hani onların istediği zaman, istediği cevapları veya davranışları göremediklerinde. Hemen "sen değiştin" diye yaftalarlar seni. Schopenhauer Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar kitabında; "İnsanları incitmek kolaydır, onları iyileştirmek ise zor, hatta olanaksızdır.” diyor. Kırmak, yapmaktan her zaman daha kolaydır. Ve kırılan her şey, değişir ve farklılaşır. Yani bir insan değiştiyse muhakkak kırılmıştır. Artık içi soğumuştur. Kırılmış kalbin tamiri zordur. Sırça kümes gibidir, yapıştırsan bile eskisi gibi olmaz, dağılır. İzleri görünür. Güzel bir hikaye var sevdiğim ve derslerimde çok sık anlattığım.

Adam hanımına pek hoş davranmaz, kalbini kırar. Sonra hanımından sofrayı kurmasını ister. Kadıncağız hiç sesini çıkarmadan kurar sofrayı ve buyur eder kocasını. Adam sabırsızca sofraya oturur, iştah kabartacak bir zevkle yemeye başlar. Yemek tuzsuz olmuştur. Birkaç lokma yedikten sonra hanımından tuz ister. Hanımı; “Sen yemeğe devam et ben getiririm” der ve içeri gider. Adam ikide bir; “tuz nerde kaldı hanım?” diye sorar. Kadın her seferinde “tamam getiriyorum” diye cevap verir. Fakat tuz bir türlü sofraya gelmez. Adam tuzu isteye isteye karnını doyurur. Sonra aklı başına gelir. Az önce hatununun kalbini kırdığı için özür diler. Hanım mutfağa gider ve elinde tuzla geri döner. Adam merak eder ve sorar; “Bu ne şimdi karnım doyduktan sonra tuzu ben ne yapayım” der. Hanımı da ona; “Senin kalbimi kırdıktan sonra dilediğin özür, doyduktan sonra sofraya gelen tuz gibidir, ihtiyaç kalmaz” der.

İşte öfke rüzgâr gibidir, bir süre sonra diner ama birçok dal kırılmıştır bile. Ve artık tamiri yoktur. Onun için dilimize hakim olmak lazımdır. Çıkan ok o kalbe saplandıktan sonra açtığı yara dikiş tutmaz.

SABREDEN DERVİŞ MİSALİ

İngiltere Kralı 3. Charles'ın 6 Mayıs’ta yapılacak taç giyme töreni davetiyelerinde dikkat çeken bir ifadeye yer verildi. Davetiyelerde kralın eşi Camilla'nın unvanı, Buckingham Sarayı tarafından ilk kez "Kraliçe" olarak kullanıldı. Prenses Diana'nın trajik ölümünden bu yana, İngiliz toplumu tarafından kabul görmeyen ve İngiltere Kraliçe 2. Elizabeth 'in vefatından beri "Queen Consort (Konsort Kraliçe)" olarak anılan Camilla muradına erdi. Camilla 'nın unvanı, Buckingham Sarayının hazırladığı resmi davetiyelerde ilk kez "Queen Camilla (Kraliçe Camilla)" olarak yer aldı.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, başkent Londra'daki Westminster Abbey Kilisesinde 2 bin davetlinin katılımıyla 6 Mayıs'ta yapılacak taç giyme töreninde Camilla da Kral'ın yanında yer alacak ve bu tarih itibarıyla resmen "Kraliçe" olarak anılacak. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, tahttaki 70'inci yıl dönümüne ilişkin 5 Şubat 2022’de paylaştığı mesajında, oğlu Charles kral olduğunda, eşi Camilla'nın "kraliçe" olacağını açıklamıştı. Kraliçe Elizabeth, Prens Charles tahta çıktığında eşi Camilla'nın "kraliçe" unvanı almasını içten dilediğini belirtmişti. Kraliçe, Prens Charles kral olduğunda, halkın kendisine verdiği desteğin aynısını Charles'a ve eşi Camilla'ya vereceklerini bildiğini dile getirmişti. Ama şimdiden İngiliz halkında hoşnutsuzluk başladı. Diana’ yı gönüllerinde büyüten halk Camilla’ya içtenlikle “Kraliçe” diyebilecek mi acaba?

BOTTER APARTMANI YENİDEN DOĞDU.

İstanbul’daki en eski Art Nouveau yapı olan İstiklal Caddesi üzerindeki Botter Apartmanı İBB'nin restorasyonu sonrası dün halka açık bir törenle ziyarete açıldı. İstanbul’daki en eski Art Nouveau yapı olan Botter Apartmanı İBB’nin yaptığı güçlendirme ve restorasyonla yeniden sanatseverlerin hizmetine sunuldu. Tarihi yapı, “Casa Botter Sanat ve Tasarım Merkezi” olarak açıldı. Botter Apartmanı'nın ziyarete açılan salonunda, “Düşler, Hakikâtler” sergisi de İstanbullularla buluştu. Küratörlüğünü Melike Bayık'ın üstlendiği sergi, farklı disiplinlerden sanatçıların eserleri ile, rüya, hatırlama, canlanma ve uyanış gibi soyut kavramlarla gerçek bir uyanışı odağına alıyor.

Yaşanılan tüm yıkımlar ve inşalar arasında, geçmiş ve geleceğin çeşitli ihtimalleri üzerine kurulan tüm anlatılar bu sergide bir köprü görevi ile izleyici aktarılıyor. Disiplinler arası üretimleri ile Larissa Araz, Mehtap Baydu, Sena Başöz, Orhan Cem Çetin, Cevdet Erek, Ulaş Eryavuz, Ece Gökalp, Berat Işık, Ali Miharbi, Studio Pinprick, Güneş Terkol ve Erdem Varol Emir Yağmurca eserleriyle sergide yer alıyor. “Düşler, Hakikatler” sergisi 16 Temmuz'a kadar Casa Botter Sanat ve Tasarım Merkezi’nde görülebilir.

Botter Apartmanı’nın Beyoğlu’nun en önemli mimari yapılarından olmasının sebebi, dünyada 19. yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkan Art Nouveau akımının İstanbul’daki ilk temsilcisidir. Binanın mimarı İtalyan Raimondo D’Aronco, 1893- 1909 yılları arasında İstanbul’da yaşamış ve Botter Apartmanı haricinde birçok önemli yapıya imzasını atmış. D’Aronco’nun İstanbul’a gelmesinden kısa bir süre sonra gerçekleşen 1894 depremi, II. Abdülhamit’in isteği üzerine mimarın depremden zarar gören tarihî eserlerin onarımında yer almasını ve pek çok yeni eserin de inşasını üstlenmesini sağlamış. Botter Apartmanı’nın yapılış hikayesine gelecek olursak; bina esasen II. Abdülhamit’in terzisi ve aynı zamanda modacı olan Jean Botter’in oturması ve moda evi açması için 1900 yılında yaptırılmış. 19. yüzyılın sonlarında Hollanda’dan İstanbul’a gelen Jean Botter, bu apartmanın zemin katında hem Türkiye’deki ilk modaevi olan Botter Modaevi’ni işletmiş, hem de üst katlarında ailesi ile birlikte yaşamına devam etmiş. Bu özelliğiyle Botter Apartmanı, daha çok Avrupa’da rastlanan aynı binada hem işyeri hem konut bulunması uygulam asının gerçekleştiği İstanbul’daki ilk yapıdır. Gezmeye ne dersiniz?

LEZZETİN DURAĞI: TRASTEVERE

İtalyan mutfağı sevenler için Bodrum’da harika bir restorant keşfettim. Eski Halikarnas'ın orada, harika bir kale arkası gün batımına sahip. Şans eseri geldiği Bodrum’a hayran olan Mimmo, hayatının aşkı Sevil’le tanışıp, evlenip Bodrum’a yerleşiyor. Bir başka Türkiye âşığı arkadaşı İtalyan şef Tony ve eşi Sevil ile açtıkları Trastevere’de pizza ve makarnalara doyamayacaksınız. Şef Mimmo mutfakta, eşi Sevil hanım serviste harikalar yaratıyor. Tüm ürünler özenle seçilmiş, gerçek İtalyan tatlarında. Makarnalar, risotto ve pizzalar gerçekten bir harika. Bufalo mozzarella ve Prosciutto'nun böylesini sofraya getirebilmek bile büyük bir başarı. Uzun zamandır böyle lezzetli italyan mutfağı görmemiştim. Masaları, içerisinin düzeni, şarapları, napolitenler sizi İtalya'da sıcacık bir kasabada ve lokantalarında hissettiriyor.Bodrum'a yolunuz düşerse mutlaka uğrayın ama önceden rezervasyon yaptırın, yoksa yer bulamayabilirsiniz.

KALİTELİ UYKU İÇİN SİNADA

Annem babamın vefatıyla uzun soluklu bir depresyon geçirdi ve uyku düzeni bozuldu. Hep bir huzursuzluk, kabuslar, gecenin ortası uyanıp düşüncelere dalmak. Bir arkadaşımın tavsiyesiyle Sinada ağırlıklı battaniye aldım. Ağırlıklı battaniye vücudu rahatlatarak uykuya dalma hızını ve uyku kalitesini artırmak için bilim insanları tarafından geliştirilmiş, uyku ve dinlenme ürünüdür. 7’den 70’e herkesin kullanabildiği bu ürün ayrıca bazı rahatsızlıklarda da tedaviye destek amaçlı doktorların önerdiği bir üründür. “Büyükannelerimizin huzur veren battaniyeleri gibi, tek farkı incecik olması!” Ağırlıklı battaniye, içindeki cam kürecikler sayesinde vücudumuza uyguladığı nazik basınç ile sempatik sinir sistemini kapatır ve parasempatik sinir sistemini açmakta. Bu işlem; vücudun endorfin ve serotonin salgılamasına, sonrasında ise nefes alışverişi ve kan basıncının düzenlenmesine yardımcı oluyor. Vücuttaki Kortizol hormonunun seviyesini dengede tutması ile uykuya dalmak daha kolay hale geliyor. Gece boyunca derin bir uyku çekmenin garantili yolu olan ağırlıklı battaniye, yeni güne zinde uyanmanızı sağlıyor. Evimizde sadece bir kişi bile rahat uyuyamıyorsa bu tüm aile için büyük bir sorun demektir. Rahat uyuyamayan kişi gün boyu huzursuzluk çeker ve bunu çevresine yansıtır. Rahat uyuyamayan çocuk sosyalleşmede sorun yaşar, yaşıtlarına yetişmekte zorlanır. Rahat uyuyamayan gencin okul başarısı düşer. Rahat uyuyamayan kişi yetişkinse, sosyal ve profesyonel hayatı olumsuz etkilenir. Kalitesiz uykunun yaratacağı sıkıntılar hayatın her alanında kendini gösterir. İşte bu nedenle ben Sinada ürünlerinden aldım ve çok rahat ettim. Keyifli bir uyku için önerimdir.

DON'T LOOK UP ( YUKARI BAKMA)

Filmin senaristliğini ve yönetmenliğini Oscar ödüllü Adam McKay üstlenmiş. Film dünyayı yok edecek bir kuyruklu yıldızın yaklaşmakta olduğu konusunda insanlığı uyarmak için büyük bir medya turuna çıkmak zorunda kalan iki alt düzey astronomun öyküsünü anlatıyor.

Filmin konusu şöyle: Astronomi lisansüstü öğrencisi Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) ve hocası Dr. Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) şaşırtıcı bir keşifle, Güneş sistemi içindeki bir yörüngede dönen bir kuyruklu yıldız tespit eder. Ancak bir sorun vardır. Kuyruklu yıldız, doğrudan Dünya'ya çarpacak şekilde ilerlemektedir. Diğer sorun ise, bu tehlikeyi kimsenin umursamamasıdır. Görünüşe göre dünyayı yok edebilecek Everest Dağı büyüklüğündeki bir cisimle ilgili uyarıları kulak arkası etmek insanlığın işine gelmektedir. Kate ve Randall, Dr. Oglethorpe'un yardımıyla bir medya turuna çıkar. Umursamaz Başkan Orlean (Meryl Streep) ile onun özel kalem müdürü olan oğlu Jason'ın ofisinde başlayan yolculukları, Brie (Cate Blanchett) ve Jack (Tyler Perry) tarafından sunulan eğlenceli sabah programı ile devam eder. Kuyruklu yıldızın çarpmasına sadece altı ay kalmışken haberlere çıkmaya çalışmak ve çok geç olmadan sosyal medya bağımlısı halkın dikkatini çekmek trajikomik bir göreve dönüşür. İkili, dünyanın göğe bakmasını nasıl sağlayacaktır? Bir kara komedi olan "Don't Look Up", insanların dünyanın sonuna karşı ne kadar kayıtsız olduğunu gözler önüne seriyor. Bize dünyanın sonuna gözümüzü kapatarak ve yukarı bakmayarak, gerçeklerle yüzleşmemeyi mi seçeceğiz; yoksa kafamızı kaldırıp gerçekleri görüp elimizden geleni yapmayı mı seçeceğiz sorusunun önünü açıyor. Yaratılmış tüm karakterlerden en azından biri, bizim hayatımızdaki veya yaşadığımız coğrafyadaki birileriyle örtüşüyor. Ve özellikle "bakın hepimiz dünyanın sonu bile gelse bazı konulara para için gözlerimizi açıp, para için gözlerimizi kapıyoruz" dedirtiyor.

YARATMA CESARETİ

“ Cesaret, daha çok, umutsuzluğa rağmen ilerleyebilme yetisidir.” diyor Rollo May. Ressam ve varoluşçu psikiyatrist Rollo May’ın “Yaratma Cesareti” adlı kitabı yazıldığı günden günümüze dek pek çok çevre tarafından yaratıcılık üzerine yazılmış en kapsamlı ve aydınlatıcı eser olarak kabul görüyor… "Yaratıcılık, bilinci yoğunlaşmış insanın kendi dünyasıyla karşılaşmasıdır." tanımını yapan yazar, bu noktada yaratıcılığı Picasso’nun “Her yaratma edimi, ilk önce bir yıkma edimidir.” tespitiyle de yaratıcılığın zıtlıklardan doğan ve cesaret gerektiren yönünü vurguluyor. May, psikoloji, psikoterapi, felsefe ve sanatla yakın ilişkisinden ötürü, yaratıcılık konusunu ilginç bir perspektiften inceliyor. Tüm varoluşçular gibi o da kaygı olgusuna büyük önem vererek, değişimin kaygının içine gömülerek varılacak bir yaratıcılık düzeyinde gerçekleşeceğini vurguluyor. Geçiş dönemi psikolojisinin tüm olumsuzluğunu, yaratıcılığın zorunluluğu adına kutlayan May, "yeni olan"ın her yerde fışkırdığı bir dünyada, insanın bilinç dışı kaynaklara güvenmesi gerektiğini savunuyor. Sahte yaratıcılığı, karşılaşmanın olmadığı bir yaratma edinimi diye tanımlıyor. Ben içindeki anlatımlara bayıldım. Tavsiye ediyorum.