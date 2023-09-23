Haber: Duha Sena Oskay

Bu yılın başında evlenmeyi tercih edenlerin sayısının tarihteki en düşük seviyede olduğu bildirilmişti.

Araştırma, İngiltere ve Galler'de neredeyse 10 yetişkinden dördünün hiçbir zaman evlenmediğini ya da hemcins birlikteliği yaşamadığını ortaya çıkardı. Ayrıca nüfus sayımı, 30 ila 34 yaş arasındaki yetişkinlerin çoğunun artık evli olmadığını da ortaya çıkardı. 1991 yılında 30 ila 34 yaş arası kadınların yüzde 18,3'ü evli değildi ya da birliktelik yaşamamıştı; bu rakam 2011'de yüzde 43,7'ye, 2021'de ise yüzde 54,2'ye yükseldi.

İngiltere’de yaşayan Katie-Ann Gupwell ,”30 yaşındayım, bekarım ve başarılıyım; kadınların evlenmemesi beni şaşırtmıyor” diyor. Dailystar’a verdiği röportajda konuşan Gupwell, “Belirli bir yaşta bekar olmakla ilgili her zaman bir damgalama olmuştur, özellikle de evlenmeninve çocuk sahibi olmanın her zaman yapılan bir şey olduğu bir ortamda büyüdüyseniz. Sizin ve etrafınızdaki insanlar için yaşamın doğal, öngörülebilir ilerlemesi olarak görüldüğü yer.” dedi.

Konuşmasının devamında,“Ancak gerçek şu ki hayat pek çok insan için pek çok nedenden dolayı böyle gitmiyor ve bu tamamen normal. Aslında, Birleşik Krallık'ta evli olmayan insanların sayısı artıyor, peki neden bekarları ilişki durumları konusunda rahatsız etmeye devam ediyoruz?” ifadelerini kullandı.

Kendini özgür hissettiğini söyleyen Gupwell, röportajınında son olarak “Mutlu çiftlerin evlendiğini görmek hoşuma gitse ve gelecekte bunu benim için bir olasılık olarak asla göz ardı etmesem de, 30'lu yaşlarına tek başına giren kadınların sayısında bir artış olduğunu söylemek doğru olur. Ve her kadının nedeni şüphesiz farklı olsa da, bazılarımızın bundan hoşlandığını ve "beğeniyorum" demeye pek hazır olmadığını düşünüyorum.” dedi.