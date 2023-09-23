Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Bakan Park Jin'in dün New York'ta Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldiğini açıkladı.

Bakanlar, görüşmede, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, Moskova ile Pyongyang arasında olası bir silah anlaşmasına ilişkin endişelerin arttığı bir dönemde Rusya'yı ziyaret ederek Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmesini ele aldı.

Rusya ile Kuzey Kore arasındaki askeri işbirliğine ilişkin derin endişelerini dile getiren bakanlar, iki ülkenin olası bir silah anlaşmasının, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını ihlal edeceği konusunda uyarıda bulundu.

Bakanlar, Moskova ile Pyongyang arasında olası bir silah anlaşmasına karşı sert önlemler almaya karar verdiklerini bildirerek, 3 bakan BMGK kararlarını ihlal ederek bölgesel güvenliğe yönelik her türlü tehdide karşı kararlı biçimde mücadele etmek için küresel toplumla işbirliği yapma taahhüdünde bulundu.

Kim ile Putin 13 Eylül'de bir araya geldi

Kim, Rusya Devlet Başkanı Putin ile 13 Eylül'de Rusya'nın Amur bölgesindeki Vostonçniy Uzay Üssü'nde görüşmüştü.

Kim Jong-un ile müzakereleri "verimli" olarak nitelendiren Putin de bölgedeki durum ve ikili ilişkiler konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını belirtmişti.

AA