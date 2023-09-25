ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

Al Farabi Kazak Milli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canseyit Tüymebayev eğitim, sağlık ve bilim alanlarında daha çok işbirliği yapmak istediklerini, İ.Ü. Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar da, iki üniversite ilişkilerinin daha da geliştirilebilmesi için yapılabilecek işbirlikleri konusundaki görüş ve dileklerini anlattılar.

İÜ Rektörlük Makamı’nda gerçekleşen ziyarette; İÜ Rektör Danışmanı Prof. Dr. Haluk Zülfikar, İÜ Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Sevtap Kadığlu, Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Dr. Yakup Ömeroğlu, İÜ Farabi Avrasya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (FAMER) Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kızılcık, İÜ Uluslararası Akademik İlişkiler Birimi Başkanı Prof. Dr. Ayşe Zişan Furat, İÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seçkin Özmen ve İÜ İstanbul Tıp Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Atak yer aldı.

İKİ ÜNİVERSİTE ARASINDAKİ İŞBİRLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Ziyarette, iki üniversite arasında yapılacak ikili işbirlikleri hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Türkiye ile ilişkilerinin çok iyi durumda olduğunu belirten Al Farabi Kazak Milli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canseyit Tüymebayev eğitim, sağlık ve bilim alanlarında daha çok işbirliği yapmak istediklerini ifade etti.

İ.Ü. Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar da, iki üniversite ilişkilerinin daha da geliştirilebilmesi için yapılabilecek işbirlikleri konusundaki görüş ve dileklerini anlattı.

Ziyaret, karşılıklı hediye takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.