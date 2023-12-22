Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı ve ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’da Basın Sözcülüğü görevlerinden sonra şimdi Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörlüğü görevini yürüyem John Kirby Türk medyasında ilk özel röportajını Önce Vatan Gazetesine verdi!

‘Türkiye, çok çok önemli NATO müttefikimiz, minnettarız’



ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uzun süre sonra telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Aslında Beyaz Saray kaynaklarıma göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Aralık ayında Beyaz Saray’ı ziyaret etmesi bekleniyordu fakat İsrail – Gazze Savaşından dolayı bu görüşme telefonda gerçekleşti.

Biz de Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby ile Beyaz Saray’da özel röportaj gerçekleştirdik. Kirby’nin Türk medyasına ilk kez gerçekleştirdiği özel röportajda öne çıkanlar!





Öncelikle Başkan Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Beyaz Saray’a davet edecek mi?



Geçtiğimiz günlerde iki lider telefonda görüştü. Şu a yakın zamanda programda bir görüşme gözükmüyor.



Bundan sonra ikili ilişkiler nasıl olacak?

Türkiye çok çok önemli NATO müttefikimiz. ​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Karadeniz'in yeşil girişimini hayata geçirmek ve ardından yenilenmesini sağlamak için özellikle yaptığı çalışmalardan dolayı minnettarız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Karadeniz Tahıl Girişimi'ni hayata geçirmek ve ardından yenilenmesini sağlamak için özellikle yaptığı çalışmalardan dolayı minnettarız. Erdoğan, gerçekten bu konuda çok çalıştı ve bunun için minnettarız.





NATO’de İsveç’in üyeliği ile görüşmeler nasıl gidiyor?



Daha önce Finlandiya'nın üyeliğinde ve şimdi de İsveç'in NATO üyeliğini sürdürme çabalarından dolayı Türkiye’ye minnettarız. Yani geçen gün telefonda bu konu da gündeme geldi. Çok teşekkür ediyoruz.





F-16’larla ilgili son durum nedir?



Türkiye'nin halihazırda sahip olduğu F-16 filosunun modernizasyonunu desteklediğimizi bir kez daha uzun süredir söylüyoruz. Başkan Biden hala bu konuda kararlı olduğumuzu söylüyor ancak elimde herhangi bir spesifik güncelleme yok.





Beyaz Saray’ın açıklamasında neden F-16’larla ilgili bir açıklama yoktu?

Yayınladığımız açıklamanın ötesine geçmeyeceğim, ancak Başkan Biden’ım Türkiye için F-16 modernizasyonu desteklediğimiz konusunda tutarlı ve net olduğunu söyleyeceğim. Şimdi bu konuda ABD Kongresiyle yapılması gereken görüşmeler var. Elbette Kongre burada önemli bir rol oynuyor ancak bu, Başkan'ın desteklemeye devam ettiği bir şey olduğunun yeniden altını çizelim.





Çok teşekkür ederiz Sayın Kirby!



Teşekkürler Anıl Bey! Mutlu Noeller dileriz…