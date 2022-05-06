Anıl Sural



Beyaz Saray’ın 1 yıldan fazla basın sözcülüğünü yapan Jen Psaki artık görevi bırakıyor! Uzun süre önce görevini bırakacağını açıklayan Psaki’nin yerine yardımcısı Karine Jean-Pierre atandı.



Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki’nin 13 Mayıs’ta görevden ayrılacağını ve yerine Karine Jean-Pierre’i seçtiğini açıkladı. Jean-Pierre, Beyaz Saray’ın ilk siyah kadın ve eşcinsel sözcüsü olacak.

Biden yazılı açıklamasında "Karine Jean-Pierre'in bir sonraki Beyaz Saray Sözcüsü olacağını duyurmaktan gurur duyuyorum." ifadesini kullandı. Biden ayrıca yeni sözcünün "Amerikan halkı adına Biden-Harris yönetiminin çalışmalarıyla ilgili iletişim faaliyetlerini yürütmede öncü rol oynamaya devam edeceğini" söyledi.





Jean-Pierre daha önce Biden’ın 2020 seçimleri kampanyasında görev yapmış ve eski Başkan Barack Obama döneminde de Beyaz Saray’da hizmet vermişti.





Beyaz Saray Muhabirleri Derneği’nin meşhur galası gerçekleşti



Koronavirüs nedeniyle ara verilen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeği Washington'daki Hilton Otel’de gerçekleşti.



Geceye birbirinden ünlü onlarca kişi katılırken Biden’ın esprileri geceye damgasını vurdu.





Beyaz Saray Muhabirleri Derneği’nin yemeğini eski Başkan Donald Trump boykot ediyordu. İki yıllık salgın ardından gerçekleştirilen yemeğe 6 yıl sonra Amerika Başkanı katılmış oldu.



Geceye Trevor Noah’ın esprileri havada uçuşurken, Başkan Joe Biden kapanışta Rusya Başkanı Putin’e atıfta bulunmayı ihmal etmedi.

Geceye yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Beyaz Saray Muhabirleri Derneği 1914 yılında kuruldu. 1921 yılından bu yana da bu etkinlik düzenleniyor.







Güler Sabancı New York’ta



Columbia Üniversitesi çatısı altında çalışmalarını sürdüren Sakıp Sabancı Türkiye Çalışmaları Merkezi'nde Antik Müzeler ve İmparatorluklar' üzerine bir konferans gerçekleştirdi.





Columbia Üniversitesi’nde Türk çalışmaları üzerine Sakıp Sabancı Konuk Öğretim Üyesi Zeynep Çelik’in ana konuşmacısı olduğu seminer dersinin sunuşu Columbia Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları William B Ransford Profesörü Timothy Mitchell tarafından yapıldı.





Columbia Üniversitesi Sakıp Sabancı Türkiye Çalışmaları Merkezi’nin ilk Sakıp Sabancı Konuk Öğretim Üyesi Dr. Zeynep Çelik, bölgenin mimarisi ve şehirleşmesi konusunda derin bir uzmanlığa ve benzersiz bir tarihsel bakış açısına sahip.



New York’taki konferansa Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı da katılırken Türkiye’nin New York Başkonsolosu Reyhan Güner’de davetliler arasındaydı.







ABD'de Ermeni terör örgütünün şehit ettiği diplomat Orhan Gündüz Boston'da anıldı



1982 yılında şehit edilen Türkiye Fahri Başkonsolosu Orhan Gündüz, Somerville'deki evinin önünde arabasına binerken vurulduğu sokakta ve Forest Hill'deki mezarı başında anıldı.





Boston Başkonsolosluk görevlileri ve Türk Amerikan toplumunun katıldığı anma programında konuşan Boston Başkonsolosu Ceylan Özen Erişen, Gündüz'ün hayatına dair bilgilendirmede bulundu ve bir diplomata yapılan bu menfur saldırının hak ve adaletle hiçbir şekilde bağdaşamayacağını dile getirdi.

Orhan Gündüz kimdir?



Gündüz, 1922 yılında İstanbul Sarıyer’de dünyaya gelmiştir. Çocukluğunu Emirgan’da geçiren Gündüz, 1942 yılında Harp okulundan mezun olmuş, 1954 yılına kadar Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapmıştır. 1954 yılında yüzbaşıyken Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılmış, Amerika’ya yerleştiği 1963 yılına kadar İstanbul’da dış ticaretle ilgilenmiştir.



Amerika’nın Massachussets eyaletinin Boston şehrine yerleşen Gündüz, kısa sürede Boston’da tanınan bir sima haline gelmiştir. Oğlu Ferdi Gündüz’ün üniversite eğitimi için Boston’a taşınan Orhan Gündüz, Boston’da kendi işini kurmuş, Türkiye’de yürüttüğü ticareti Amerika’ya taşımıştır. 1963-1971 yılları arasında Boston’a kendisinden sonra gelen Türklerin Amerika’da işleyen düzene alışmalarında soydaşlarına yardımcı olmuştur. Orhan Gündüz’ün sosyal ilişkilerindeki başarısı ve yardımseverliği Boston’da Türk olmayan unsurlar arasında da tanınmasını sağlamış, bunun neticesinde Gündüz 1971 yılında Türkiye Cumhuriyeti Boston Fahri Konsolosu olarak göreve başlamıştır.



Boston’daki Türklerin sevgi ve saygısını kazanan Gündüz, Boston halkı içinde de adeta bir baba figürü haline gelmiştir. Boston’da Türklerin yanı sıra Rumlar, Araplar ve Ermeniler de başları sıkıştığında Orhan Gündüz’ün kapısını çalar olmuş, merhum Gündüz de Türk töresi gereği kendisinden yardım dileyenleri geri çevirmemiştir.





Orhan Gündüz, Amerika’da Türk milletinin adını yüceltmiş, Boston’da Türklere karşı ırkçı önyargıların kırılmasında önemli bir rol oynamıştır. O sırada dünyada Türklere zulm eden Ermeni diasporası, saldırganlıklarının yanında yürüttükleri algı operasyonunun önünü tıkayan Orhan Gündüz’ü istifa etmesi için kendisini defalarca tehdit etmiştir. Orhan Gündüz, Ermeniler tarafından katledilen nice diplomat ve zararsız sivilin farkında olmasına rağmen bu tehditlere aldırmamıştır. Ermeni teröristler, tehditlerle sindiremedikleri Gündüz’ün “Sizlere pabuç bırakmam” cevabı üzerine Boston’ın merkezinde bulunan hediyelik eşya dükkanını bombalamıştır. Boston’ın göbeğinde bulunan bu akıl almaz saldırının failleri bulunamamış.







Costco’da helal et bölümü





ABD’nin meşhur toptan marketi Costco'da geniş bir helal et bölümü bulunuyor. Kıymasından pirzolasına, bütün kuzudan tavuk etine kadar ne ararsanız var. ABD genelinde 600'e yakın şubesi bulunan toptan süpermarketteki etlerin geneli Avustralya'dan ithal





Arizona enflasyona karşı!



Amerika'nın meşhur iced teasi Arizona'nın 680 ml'i yaklaşık 30 yıldır 99 cent. Ülkede herşeye zam gelirken Arizona'nın fiyatları sabit tutması merak konusu. Firma sadece kutu içecekten yılda 1 milyar adet satıyor.



30 sene önce 99 cent pahalı olabilir ama şu an bu fiyat hele ülkenin artan enflasyonuna göre çok uygun.















