Sağdan direksiyonlu bir İngiliz polisiyesi ve soft bir mini dizi olan “Beni Kandıramazsın”dan bahsedeceğim sizlere...

Dizinin konusu şöyle eski bir asker olan Maya orduda yaşadığı üzücü bir olay sonucu ordudan ayrılır ve normal hayatına geri döner. Tam her şey normale döndü derken eşi Joe uğradığı bir silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeder. Çocuğu Lily'nin odasına dadı kamerası yerleştiren Maya kamera kaydında Joe'yu görür ve gizem başlar. Beni Kandıramazsın adlı mini dizi Harlan Coben'in romanından uyarlandı. Dizinin oyuncu kadrosunda Michelle Keegan, Adeel Akhtar, Richard Armitage, Joanna Lumley, Dino Fetscher, Emmett J. Scanlan, Joe Amstrong, Marcus Garvey, Danya Griver, Laurie Kynaston, Hattie Morahan ve James Northcote yeralıyor. Oyuncu seçimi tam isabet olmuş diyebilirim. Dizideki gizem son derece başarılı yansıtılmış. Olayın çözülmesinde her karakter önem taşıyor. Her karakterin olayda payı var. Bu da izlenebilirliliği arttırıyor. Ve dizinin gizem dozunuda arttırıyor ve karakterler olayın çözülmesi için harekete geçtiğinde farklı bir ayrıntı su yüzüne çıkıyor. Dizi soft olduğundan Avrupa sinemasına aşina değilseniz durağan gelebilir bunuda söylemeden geçemeyeceğim. Böyle olmasına rağmen dizinin kendi içinde aksiyonu var. Ve aksiyon bölümler ilerledikçe artıyor merak uyandıran bir hal alıyor. Mini dizi olması ve sezonların olmaması ve olayın 8 bölümde çözülmesi merak düzeyinin kolay bir şekilde atlatılmasını sağlıyor. Sezonları beklemek zorunda kalmamak güzel bir şey... Bu yüzden mini dizileri severim olay kısa sürede çözülüyor olması harika... Dizide müziklerin dozunda kullanılmış olduğunu ve soft olduğunu dizideki gizemi ve gerilim dozuna uygun olduğunu söylemek yanlış olmaz. Dizide karakterler genelde yumuşak ses tonuyla konuşuyor yani sesleri fazla yükselmiyor. Bu ayrıntıda hoş bir ayrıntı olarak karşımıza çıkıyor. Türk dizilerinde bağırarak konuşan bu kadar çok karakter varken ve dizileri çekilmez hale getirirken tabiri caizse izleyenin kafasını şişiriyor ve bir de dizinin arasında müzikler var şikayetçi olduğum ses düzeyi birden yükseliyor. Elimize kumandayı alıp sesi kısmak zorunda kalıyoruz. Sonra müzik bitince tekrar açmak durumunda kalıyoruz. Çünkü bu seferde diyaloglar duyulmuyor. Türk dizilerini izlerken bu aksiyonu her zaman yaşıyoruz. Birazcık konu dışına çıktıktan sonra hemen konuya geri dönüyorum. Beni Kandıramazsın dizi izlenebilir. Gizemli bir ingiliz polisiyesi... Netflix'te bir numara olmasıda bunun kanıtı bu tarz dizileri seviyorsanız ve hala izlemediyseniz tavsiye ederim. İyi seyirler...