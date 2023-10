Sayfa No: 6, Belge No: 9, 9. Ekim 1912 (Sir. G. Buchanon’dan, Sir. E. Grey’e) “... Bütün Avrupa Türkiye’si hıristiyanlara ait olmalıdır.... Girit sorunu da Yunanistan lehine çözülmelidir.”

Sayfa No: 262, Belge No: 286, Haziran 1914 (Mr. Erskine’den Sir E. Grey’e) Amiral Kerr, bana gizlice Türk Donanmasını mahvetmek için plânları olduğunu anlattı.

Sayfa No: 381, Belge No: 429, 14 Aralık 1913 Aralık ( Mr. O beirne’den Sir E. Grey’e) Ermeni ayaklanması Türklere bir harp ilân etmenin en iyi aracıdır. Alman ordularının Türklerin yanında olması üçlü anlaşmayı kuvvetlendirecek, bu reformlara yol açacak ve sonra bir Ermeni isyanı olacaktır. Avrupalı emperyalistler amaçlarına varmak için bütün insanları yok etmeğe hazırdırlar.

Sayfa No: 550, Belge No: 554, 24 Şubat 1912 “... Kral Ferdinant’ın en büyük ihtirâsı İstanbul merkez olmak üzere Bizans İmparatorluğunu kurmaktır.” “... Şimdilik Avrupa Türkiye’nin çözülmesini bekliyor, o zaman vilâyetler kucağına düşecek.

Sayfa No: 34 (1096-1907) (Albay C. Surtees tarafından rapor) Türk askeri birçok kez malzemesiz, yiyeceksiz, ayakkabısız, barınaksız yaşamış, yürümüş ve savaşmıştır. Türk Maliyesi: Türk bütçesi hiçbir zaman kesin olarak bilinmemektedir. Fakat 20 milyon Sterlin civarında olduğu sanılmaktadır Türk borçları 88 milyon tutmaktadır. Bu borçlar belli şirketlerin kontrolündedir. Bu borçlar tuz, tütün, pul, ipek, içkiler, balıkçılık vb. kaynaklar ile garanti altına alınmıştır. Ruslara olan harp borçları 27 milyondur. Böylelikle borç toplamı 130 milyon olacaktır. Fransa ve Almanya bu memleketteki malî kudretini gittikçe arttırmakta ve ipi hergün biraz daha germektedir. Her iki tarafta Türk Hükümetine yüksek faizli yeni borçlar teklif etmekte, işe yaramaz âtıl kapitâli arttırarak Türk Hükümetini ellerinde tutmaktadırlar. Türkler harcamalarını kontrol etmezlerse bu iflâsa kadar gidecektir, böylece bu iki devlet bekledikleri fırsatı elde edeceklerdir. Osmanlı İmparatorluğunun akılsızca borçlanması ve korkunç israfı yüzünden Türk Devleti mahvolmakta.

(Olaylı Yıllar, Cilt 2, Sayfa 148) Prof. John Dewey: Halkın nefret ettiği yabancı kuvvetler, bu memleketlerden elde ettikleri kukla hükümetleri öyle haince kullandılar ki işte emperyalizm.

(Politik Yeni Cumhuriyet Sayfa: Kasım 1924) Türkiye’de Amerikan protestan misyonerleri Misyonerler bütün çalışmalarını Rum ve Ermenilere yönelttiler. Amerikan misyonerlerinin en büyük başarısı kolejler vasıtası ile oldu. İstanbul’daki kolej 1840 da Robert kolej adını aldı. İlk talebelerin hemen hepsi Ermeni gençlerindendi. Bu koleji bitirenler, zamanla birçok milletin lideri durumuna geldiler. Buradan çıkan Bulgar öğrencileri, Bulgaristan’daki milli hareketin başına geçtiler. Amerikan protestanlarına göre Müslümanlar kâfirdir, bu yüzden onların aleyhine propaganda yapıp, insan kasabı oldukları efsanesini yayıyorlardı. Misyonerler Ermenileri Müslümanlara (Türklere) karşı hazırladılar, dinamit yapmasını öğrettiler ve her fırsatta onları İslâm’a karşı kullandılar.

(Müslüman Asya da Kuvvetlerin Mücadelesi- Sayfa 14) Prof. Phillip Marshall Brown: Avrupalı Devletler emperyalist amaçlarına varmak için Orta- Doğu halklarının gereksinimlerine kulak tıkadılar, hatta bu insanları kuvvet dengesi için kurban gibi feda ettiler. Sürecek