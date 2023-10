Amerika Birleşik Devletleri’nin Başkenti Washington DC’de bu sene 21'incisi düzenlenen Washington Türk Festivalini bu sene 20 binden fazla kişi ziyaret etti.

Washington Türk-Amerikan Derneği (ATA-DC) tarafından her geleneksel olarak düzenlenen Washington DC Türk Festivali, bu yıl Kongre binasının önündeki binlerce kişiyi ağırladı.



Türk kültürünün ve mutfağının seçkin örneklerinin tanıtıldığı festivalde, özellikle folklor ekibinin gösterileri ilgi gördü. Festivalde, Türkiye'den gelen dans grubunun gösterisinin yanı sıra folklor ekibinin gösterileri büyük ilgi gördü. Geleneksel kıyafetleriyle sahneye çıkan halk oyunu ekibi, izleyenlerden alkış aldı.





Geleneksel Türk Mirası Ayı etkinlikleri kapsamında düzenlenen festivalde ayrıca Türk mutfağının en güzel örnekleri misafirlerin beğenisine sunuldu. Festivale, bölgede yaşayan Türklerin yanı sıra başta Amerikalılar olmak üzere farklı milletlerden ziyaretçiler de yoğun ilgi gösterdi.



Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan da festivale gelerek stantları gezdi, katılımcılarla fotoğraf çektirdi.





Türkiye’den ekipler gösteri için Washington’a geldi

Hacettepe Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Grubu da festivale katıldı. 2015,2018, 2019 ve 2021’de de Amerika’da gösterilerini sunan grup Cumhuriyetin 100. Yılına özel konseptiyle düzenlenen Türk Festivalinde hem Türk Halk Oyunlarımızı hem de Türk ve Dünya Ritimlerinden derlenen “Davul Show” performanslarını sundu. Koreograf ve Eğitmenliğini Murat Günaydın ve Ali Özkan’ın yaptığı grup 15 Ekim Pazar gün boyunca Türk Festivali ana sahnesinde gösterilerini sergiledi.





Demir Demirkan sahne aldı

Ünlü sanatçı Demir Demirkan’ın sahne aldığı festivalde Büşra Tarhan ve Band of Anatolia da büyük ilgi gördü. Demirkan’ı dinlemeye gelen binlerce kişi şarkılara eşlik etti.

Washington’un en iyi festivaline 100’ün üzerinde gönüllü emek verdi

Washington Türk Amerikan Derneği (ATA DC) Başkanı Sevtap Schreffler , Önce Vatan Gazetesine Festivalle ilgili özel açıklamalarda bulundu.

Schreffler, ‘Türk Festivali her yıl DC'nin en iyi kültürel etkinliklerinden biri olarak ilgi odağı haline geldi. ATA-DC'nin en büyük etkinliği haline gelen bu festival bir gün içinde kuruluşumuzun misyonunun her maddesini hayata geçirdiğimiz bir etkinliktir. Bu festival kültürümüzü kutlamak için her yastan Türkleri bir araya getiriyor. Türk kültürüne dair güzel olan her şeyi Amerika’nın başkenti Washington D.C. şehrinde Amerikalı ve uluslararası dostlarımıza sergiliyor.’ dedi.

ATA DC Başkanı ayrıca ‘Cumhuriyetimizin 100’uncu yılımı kutladığımız bu günlerde, sanat, müzik ve dans kültürümüzü yasatmak, leziz mutfağımızı tanıtmak muhteşemdi. Elbette bu yıl uluslararası çapta tanınan rock sanatçısı Demir Demirkan’ın da aramıza katılması çok özeldi. Biz çocuklarımızı burada Washington D.C.'de büyüttük ve bu festival 20 yılı aşkın süredir hayatımızın çok büyük bir parçası oldu. Bu nedenle festivali bir araya getiren koskocaman bir gönüllü ekibinin bir parçası olduğum için çok mutluyum. İnanılmaz muhteşem, özverili bir ekip. Bu ekip sadece yönetim kurulumuz değil, derneğimize bağlı 100’ün üzerinde gönüllü ordusu. Hepsine müteşekkirim.’ ifadelerini kullandı.