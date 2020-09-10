Koronavirüs tüm dünyayı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Virüs yalnızca sağlığımızı etkilemekle kalmadı, pek çok konuda yeni duruma alışmaya çalışıyoruz. Tüm bu süreçte ülkelerin izlediği farklı politikalar yüzünden milyonlarca insan seyahat kısıtlamasıyla karşılaştı. Ülkelerin bu yeni durum karşısında aldığı önlemler, insanların kafasında haliyle soru işaretleri de oluşturdu. Özellikle ABD’de yaşayan ya da Türkiye’den ABD’ye gelmek isteyen vize sahibi kişiler, hangi yolları izleyeceğine dair pek çok bilinmezin içinde buldu kendini. Bu süreçte ben de hem sosyal medyadan hem de e-mail yoluyla takipçilerimin onlarca sorusuna maruz kaldım. Peki ne yapmalı? ABD vizesi olanlar ülkeye rahatlıkla giriş çıkış yapabilir mi? Hangi vize türleri ABD'ye girişlerde beklemeye alındı? Greencard kazananları nasıl bir süreç bekliyor? Tüm bu soruları ve daha fazlasını Amerika'da 15 yıla yakın avukatlık yapan Sayın Ayhan Öğmen’e yöneltik.

Röportaj: Anıl Sural

Fotoğraf: Rona Doğan

Önce Vatan Gazetesi Washington DC

Ayhan Bey öncelikle şu an elinde geçerli Amerikan vizesi bulunan kişiler, ülkeye giriş yapabiliyor mu? Koronavirüs gümrükleri nasıl etkiledi?

Mevcut durumda herhangi bir ABD vizesine sahip olan kişiler, Amerika’ya girişlerinde sorun yaşamıyor. An itibariyle bu noktada herhangi bir sıkıntı yok. Bununla birlikte vurgulamam gereken nokta, Amerika’nın bazı eyaletlerinde ve bazı havaalananlarında görevlilerin özellikle turist vizelerinde, ülkeye giriş noktasında zorlamalar yaptığını veya kişilerin girişlerini engellediklerini görüyoruz. Bu sebeple Amerika’ya gelecek olanların planlamalarını iyi yapması ve muhakkak uçulacak havayolu firmalarından da bu konuda bilgi almalarını tavsiye ediyorum.

Geçen yıl çekiliş ile Green Card kazananların hakları yandı mı?

Bildiğiniz üzere, ABD Başkanı Trump’ın 22 Haziran 2020’de imzaladığı kararnameye göre, göçmen vizeleri ve bazı göçmen olmayan çalışma vizeleri yıl sonuna kadar askıya alınmıştı. Bu bağlamda, DV-2020 çekilişi kazanmış ve bu yıl Eylül ayına kadar göçmenlik vizesini alması gereken Green Card talihlilerinin, bu yıl bu haktan faydalanamayacaklarını görüyoruz. Dolayısıyla özellikle Amerika dışında olan Green Card talihlileri, maalesef bu yıl haklarını kaybetmiş oldular. Bununla birlikte, bu kararnameye itiraz davalarının açıldığını ve davaların sonuçlanmasını beklediğimizi de vurgulamak istiyorum. Gecen hafta itibarı ile Washington DC’deki mahkemede açılan kararnamelerin durdurulması davasında, Hakim DV-2020’yi kazananların haklarının bu Eylül ayının sonunda biticek olması ve eğer green card larını bu ayın sonuna kadar almaz iseler, haklarını kaybedicekleri için, onların green card larını alabiliceklerini ve bundan dolayı bu ayın sonuna kadar ABD Konsolosluklarından göçmenlik vizelerini almaları için konsolosluklar ile irtibata geçilmesi ve vizelerinin verilmesi yönünde karar verdi. Bir kaç hafta içinde yeterli kişinin alıp alamadığına bakıp, Mahkeme ek süre verilip verilmiyeceği noktasında değerlendirme yapıcak. Bu arada kararnamenin diğer askıya aldığı vizeler ile ilgili suan için bir durdurma adımını atmadı. Tabii mahkeme hala devam ediyor.

Peki bu süreçte çekiliş ile Green Card kazananlar ne yapmalı?

Bu yıl Green Card çekilişini kazanıp 1 Ekim 2020 itibariyle de göçmen vize mülakatına girmeyi bekleyen Green Card talihlileri, yine Başkan Trump’ın 22 Haziran 2020’de imzaladığı kararnameye göre, göçmen vizeleri ve bazı göçmen olmayan çalışma vizeleri yıl sonuna kadar askıya alındığı için maalesef mülakata giremeyecek ve bu haklarından mahrum kalma durumuyla karşı karşıya kalacaklar.. Zira yeni yılın başında, yani 2021 Ocak ayı itibariyle bu yıl Green Card çekilişi kazananlar için mülakatlar olacak mı veya mevcut kararname, ABD Başkanlık seçim sonucunda yinelenecek mi, bunu da bekleyip hep birlikte göreceğiz.





Greencard demişken çekiliş dışında sponsorluk ya da evlilik gibi yollarla yeşil kart sürecinde olanlar koronavirüs sürecinden nasıl etkilendi?

Başkan Trump’ın 22 Haziran 2020’de imzaladığı kararname, Green Card sahiplerinin aile bireylerinin başvurusunu, ABD vatandaşının anne, baba ve kardeş başvurusunu ve sponsorluk yoluyla çalışma izni alacak H1B, H2B, L çalışma vizeleri başvuru sahiplerini etkiledi. Dolayısıyla ABD dışında olup bu tür vizelere başvuru yapacak kişilerin de başvurularının coronavirüs nedeniyle askıya alındığını görüyoruz. Fakat ABD vatandaşlarının eşleri için yapacakları Green Card başvuruları bu kapsamda değil, onlar göçmenlik vizelerini alabilecekler.

ABD Vatandaşlık ve Göçmen Ofisi’nde (USCIS) rutin işler ve ABD vatandaşlık işlemleri de yavaşladı mı?

Dünya genelinde kişilerin hayatında büyük tehdit oluşturan coronavirüs, haliyle ABD vatandaşlık işlemlerini de etkilemiş durumda. Bu bağlamda Amerika’da bulunan USCIS ofislerinin kapalı olması, bu nedenle çalışanların uzun bir süre ücretsiz izne gönderilmesi, kurumun bu süreçten madden olumsuz etkilenmesi ve sonraki dönemlerde kurumun az sayıda personelle kısmi çalışmalara başlaması gibi nedenlerden dolayı Göçmenlik Dairesi işlemlerinin yavaşladığını, başvurulara alınan cevaplarda olağan sürelerden daha uzun zamanlarda cevaplar alındığını söyleyebiliriz.

ABD Başkanlık seçimlerine sayılı günler kaldı. Trump ya da Biden’ın seçilmesi göçmenliği nasıl etkiler?

Başkan Trump’ın başkanlık süreci boyunca Amerika’da bulunan milyonlarca göçmene olan bakış açısını zaten biliyoruz. Bu sebeple göçmenlik işlemleriyle ilgili çıkarılan kararnamelere hep beraber şahit oluyoruz. Dolayısıyla ABD Başkanlık seçimlerinde Trump’ın yeniden kazanması, Başkanlık süreci boyunca uygulanan politikaların devam edeceğini gözler önüne seriyor. Bununla birlikte, Biden’ın kazanması durumunda ise, uygulanan bu politikalarda yumuşamaya gidileceğini söyleyebilirim.

Siz yaklaşık 15 yıldır ABD’de avukatsınız. Hem Trump yönetiminin aldığı yeni kararlar hem de coronavirüs nedeniyle göçmenlik işlemleri, en çok bu sene mi yavaşladı? Biraz detay verebilir misiniz?

Burada bulunduğum sürede meydana gelen büyük olaylara baktığımız zaman 11 Eylül 2001 olayından sonra pandemi gibi bu kadar büyük çaplı bir olay olmadığından, en çok bu yıl ABD Göçmenlik Dairesi işlemlerinde yavaşlama olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte Amerika – Türkiye arasında yaşanan siyasi krizlerin yol açtığı, Türkiye’de bulunan ABD Konsolosluklarının geçici olarak hizmet vermemesi ve vizelerin askıya alınması olaylarını da yine bu kapsamda değerlendirebiliriz.

Teksas’ta zoom üzerinden mahkeme gerçekleşti. Sizce coronavirüs hukuk alanını nasıl etkileyecek? Göçmelik alanında yüz yüze görüşme yerine online görüşmeler olur mu?

Her alanı etkileyen ve artık hayatımıza yeni normal dediğimiz birçok farklı alışkanlıkları getiren bu salgın, hukuk alanında da bazı değişim ve dönüşümlere yol açtı. Bunlardan biri de bahsettiğiniz üzere, Teksas’ta zoom üzerinden bir mahkemenin gerçeklemesi. Yaşanan pandemi nedeniyle tarafların, mahkeme heyetinin ve kişilerin bir araya gelmesinin sakıncalı bulunduğu durumlarda, böylesine sanal ortamlarda görüşmeler, toplantılar yapılabildiği gibi mahkemeler de yapılabilmektedir. Bu da artık yeni dünya düzenine mahkemelerin ve hukukun bütün organlarının ayak uydurması gerekliliğini bir kez daha ortaya koymuş oldu.

ABD Konsolosluklarından vize randevusu için tarih alanlar oluyor. Konsolosluklar ne zaman açılacak?

Bu yılın geçtiğimiz Temmuz ayında, ABD’nin Türkiye’deki Diplomatik Misyonu, vize görüşmesine gerek olmaksızın bazı vize başvurularını işleme almayı yeniden başlattı. Bu kapsamda eğer kişiler; 14 yaşının altındaysa, 80 yaşındaysa veya 80 yaşının üzerindeyse ya da geçerlilik süresi 12 aydan daha kısa bir süre önce sona ermiş bulunan B1/B2 ABD vizeleri varsa, o zaman yeni vize uygulamasından yararlanabiliyorlar. Bununla birlikte; pilot, kabin memurları ya da gemici olarak görev yapıp C1/D vizelerinin yenilenmesi isteyenler için posta yoluyla yapılan başvurular, işleme alınıyor. Eğer bu kişilerin vizeleri halen geçerliyse ya da geçtiğimiz 12 ay içinde vizelerin süresi dolmuşsa söz konusu yeni vize uygulamasından yararlanabiliyorlar. ABD Konsolosluğu, başvuru sahiplerinin ya da personelin güvenliğini sağlamak açısından, yüz yüze görüşmeyi gerektiren vize başvurularını kabul etmemekte. Rutin vize işlemlerine, ancak vize işlemlerinin güvenli bir şekilde yapılabileceğinden emin olunduğu zaman yeniden başlayacak. Ancak bunun ne zaman olacağı şu an için bilinmiyor. Konuyla ilgili son gelişmeler için ABD Konsolosluk yetkililerinden haber beklemeye devam edeceğiz. Bununla birlikte ABD vatandaşlarının eşleri için yapılan göçmen vize başvuruları için tarih verildiğini ve öğrencilerin eğitim almalarına yardımcı olmak adına F1 öğrenci vizeleri için de tarih verildiğini biliyoruz. Turist vizesi gibi rutin vize başvuruları içinse kişilerin ABD Konsolosluklarının web sitesinden randevu durumlarını kontrol etmelerini tavsiye ediyoruz.