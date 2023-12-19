Haber: Damla Oya Erman

Bu yeni özellik, iPhone'larda saklanan önemli verilere erişimi zorlaştırmak ve cihazın güvenliğini artırmak için ek adımlar ekliyor. Şu an için beta test aşamasında olan özellik, tüm iPhone kullanıcıları için yakında sunulacak olan bir yazılım güncellemesinin bir parçası olacak.

Özellikle, "Çalınan Cihaz Koruması" adını taşıyan bu yeni özellik, hırsızların kullanıcı şifrelerini ele geçirse bile ek güvenlik sağlıyor. Kullanıcılar, geleneksel şifre girişi yerine yüz taraması (Face ID) veya parmak izi (Touch ID) gibi biyometrik verileri kullanarak bilgilere erişim sağlamak veya değişiklik yapmak zorunda kalacaklar.

Bu önlem, özellikle Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2 gibi popüler ürünlerin satışının durdurulmasına yol açan bir patent ihlali anlaşmazlığı çerçevesinde geldi. Apple, ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu'nun (USITC) Masimo'nun nabız oksimetre patenti ihlali kararının ardından bu adımı attı. Eğer karar onaylanırsa, bu ürünlerin satışının yasaklanma ihtimali bulunuyor.

Çalınan Cihaz Koruması özelliği, kullanıcıların kişisel bilgilerini daha etkili bir şekilde koruyarak, hırsızlık durumlarında ek bir güvenlik katmanı sunuyor. Bu güncelleme, Apple'ın kullanıcılarına daha güvenli bir deneyim sunma taahhüdünün bir parçası olarak dikkat çekiyor.