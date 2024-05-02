Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, Sakarya'da gerçekleşen Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde, AA muhabirinin sorularını yanıtladı. 2024'e güçlü bir başlangıçla girdiklerini belirten Aksoy, gelecek dönemde hem internet altyapısına hem de Vodafone Holding bünyesindeki şirketlerde yatırım yapacaklarını kaydetti.

Veri kullanımı arttıkça verinin saklanması ve güvenliğinin de öne çıktığını vurgulayan Aksoy, bu kapsamda Orta Doğu'nun önemli firmalarından altyapı sağlayıcısı Damac'la İzmir'de data merkezi açacaklarını, bu merkezle Türkiye'deki data merkezi sayısının 6'ya çıkacağını dile getirdi.

Aksoy, Ankara'da da siber güvenlik merkezi açtıklarını ifade ederek, bu merkezde binden fazla kurumsal müşteriye hizmet verdiklerini vurguladı.

Vodafone'un 5G'ye hazır olduğunu dile getiren Aksoy, şunları söyledi:

"Vodafone dünyada pek çok ülkede 5G tanıtımını yaptı. 5G dünyada 100'den fazla ülkede kullanılmaya başlanmış bir teknoloji. Ülkemizde de bir an önce 5G'nin lansmanının yapılmasını istiyoruz. 5G servisler, tarım, eğitim, sanayi ve üretimde ülkemize çok ciddi ufuk açacak altyapı. Türkiye'nin en yeni teknolojiye layık olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla da 5G'nin de Türkiye'nin güçlü altyapısına destek vermek için önemli bir platform olacağına inanıyoruz."

"Operasyonların verimliliğini arttırmak için yapay zekayı kullanıyoruz"

Aksoy, 25 milyondan fazla müşterilerinin olduğuna işaret ederek, her müşterinin ihtiyacının farklı olduğunu, yapay zekayı ürünleri kişiselleştirmede çok kullandıklarını aktardı.

Operasyonların verimliliğini artırmak için de yapay zekayı kullandıklarını anlatan Aksoy, şöyle devam etti:

"Örnek vermek gerekirse baz istasyonlarında oluşabilecek arızaları veya elektrik kesimlerini yapay zeka ile önceden tahmin edip ona göre önlemimizi alıyoruz. Müşterilerimizin hem günlük hayatlarını kolaylaştıracak internet paketlerini sağlamada hem aldıkları servisin kalitesini yükseltmede yapay zeka kullanıyoruz. Yapay zeka tabanlı sanal asistan kullanıyoruz. Türkiye'nin en büyük sanal asistanı. 10 milyon kullanıcısı var. Müşterilerimiz sanal asistanla her türlü ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar."

"Dijital devrim çağındayız"

Dijital dönüşümün önemine değinen Aksoy, "Türkiye dijital dönüşümde daha hızlanmalı. Şu anda dijital devrim çağındayız. Burada önde ülkelerin ne kadar sıçrama yaptığını görüyoruz. Türkiye, e-devlet gibi alanlarda iyi ancak dijital altyapılar konusunda gidecek yolumuz var." dedi.

Aksoy, Dijital Türkiye 2030 raporunu hazırladıklarını kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dijitalleşme, ülkemizin gayrisafi yurt içi hasılasını önemli ölçüde büyütecek. Sadece kurumların bir puan fazla dijitalleşmesi ülkemize yılda 26 milyar dolar ilave katkı sağlayacak. Ülkemizin bugün büyümek için ihtiyacı olan tüm kaynakları dijitalleşme sağlayabilir. Yeter ki dijitalleşmeye yatırım yapalım. Avrupa Birliği 700 milyar avroluk bir fon oluşturdu. Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki işletmeler, dijitalleşmeleri için bu fonu kullanabiliyor. Ülkemizde de dijitalleşmeye yönelik yapılacak her türlü yatırım, verilecek teşvikler kritik önem taşıyor."