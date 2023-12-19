Haber: Mert Osman Erman

41 yaşındaki Franke, savcılarla yapılan bir anlaşma sonucunda Utah evinden kaçan oğlu tarafından açlık ve çocuk istismarı suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı.

Franke, "ailem ve çocuklarım için en derin pişmanlık ve üzüntümle" suçlu olduğunu söyledi.

Eski bir iş ortağı ve işbirlikçisine karşı ifade verecek.

Bir zamanlar ebeveynlik blogu için iki milyondan fazla abonesi bulunan eski YouTube yıldızı, pazartesi günü suçlu olduğunu kabul ederken beyaz ve gri çizgili bir hapishane tulumu giydi.

Franke'nin celse tarihi 20 Şubat 2024'te belirlendi.

Franke, oğlunun Ivins, Utah'taki evinden kaçmasının ardından Ağustos ayında eski iş ortağı Jodi Hildebrandt'ın evinde tutuklandı ve çocuk istismarı suçlamasıyla suçlandı. Franke, Hildebrandt tarafından paylaşılan YouTube videolarında görünmüştü - bir danışman ve yaşam koçu olan Hildebrandt'ın sitesinde, ConneXions Classroom.

ABD medyası ile paylaşılan bir açıklamada Franke'nin avukatı, suçlamayı Hildebrandt'ın üzerine atarak, onun Franke'yi "yanlış yola sürüklediğini" iddia etti.

Winward Law açıklamasında, "Uzun bir süre boyunca, Hildebrandt, Ruby Franke'yi geniş ailesinden, büyük çocuklarından ve kocası Kevin Franke'den sistematik olarak izole etti." dedi. "Bu uzun süreli izolasyon, Franke'nin bozulmuş bir ahlak anlayışına maruz kalmasına neden oldu."

Winward Law, Hildebrandt'ın avukatı ve savcılar hemen yanıt vermedi.

Franke'nin 12 yaşındaki oğlu, Ağustos ayında Hildebrandt'ın evinden kaçtığında bileklerine ve ayak bileklerine halatlar taktığını ifade ederek, mahkeme kayıtlarına göre, oğlu halatlarla bağlanmaktan ve açlık nedeniyle hastaneye kaldırılmak zorunda kaldı.

Zamanında yetkililer, "ip ile bağlanmaktan ve açlıktan kaynaklanan derin kesiklerinden dolayı" çocuğun hastaneye götürülmesi gerektiğini söyledi.

Franke, altı çocuğunu yetiştirme hakkında konuşan 8 Passengers adlı kanalıyla 2015 yılında YouTube'da ünlü oldu. Kanal bu yılın başlarında devre dışı bırakıldı.

Ünü arttıkça, Franke sıkı ebeveynlik önlemleri nedeniyle eleştirilere maruz kaldı. Yemekleri ceza olarak tutmaktan bahsetti ve oğlu, ceza olarak aylarca bir bean bag üzerinde uyuduğunu iddia etti.