Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Erdoğan, teknoloji konusunda özellikle insanların iyimser olduğunu ifade etti.

Erdoğan, "Diyorlar ki 'Teknoloji bütün sorunlarımıza çözüm bulacak'. Buluyor ama teknolojinin ürettiği işlerle yok ettiği işler de var. Yapay zeka , birçok yeni iş alanı üretiyor ama birçoğunu yok ediyor, yok ettiği daha fazla." görüşünü kaydetti.

Yapay zeka nın iş modellerini de değiştirdiğini anlatan Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bir tarafta 100 tane iş kayboluyor, yerine 5 tane yeni iş geliyor. 95 kişi ne olacak? Nasıl uyum sağlayacağız? Daha az nitelik gerektiren sektörlerde çalışan binlerce işçi ne olacak? Mavi yakalıların gitgide sayıları azalıyor. Eksile eksile gidiyorlar. İkinci tehdit dalgası da beyaz yakalılar için olacak. Ofis işlerinin çoğunu, bankadaki, analiz işlerinin büyük bir çoğunluğunu yapay zeka yapacak, şu anda bile yapmaya başladılar."