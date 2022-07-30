Anıl Sural

ABD ekonomisi gelecek sene resesyona mı girecek?



Amerika Birleşik Devletleri’nde resesyon yani ekonomik durgunluk tartışılıyor. Eğer bu ekonomik sorun ABD’de başlarsa tüm dünyanın da yakından etkileneceği biliniyor. Ondan dolayı da dünya ekonomileri ABD’yi yakından takip ediyor. ABD ekonomisi 2022’de durgunlaşır mı?





Aslında ABD ekonomisinin resesyona girebileceğine dair endişeler, 28 Temmuz'da açıklanan resmi rakamların ABD ekonomisinin, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) küresel bir resesyon tahmininden sadece birkaç gün sonra üst üste ikinci çeyrekte daraldığını göstermesinin ardından yoğunlaştı. IMF Ekonomi Müşaviri ve Araştırma Direktörü Pierre-Olivier Gourinchas, küresel ekonominin “giderek daha kasvetli ve belirsiz görünümünün ana nedenleri olarak Ukrayna'da salgın ve devam eden savaşı gösteriyor.



Resesyon geleneksel olarak art arda iki çeyrek azalan gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) olarak tanımlanırken, mevcut ekonominin bazı anormal faktörler nedeniyle aynı şekilde sınıflandırılıp sınıflandırılamayacağı konusunda uzmanların farklı görüşleri bulunuyor.





‘Ayda yaklaşık 400.000 iş yarattığınız zaman bu bir durgunluk değil’



Hazine Bakanı Janet Yellen, 24 Temmuz'da Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, ekonominin sadece “geçiş döneminde” olduğunu belirtti. “Bu dönemi resesyon ilan ederlerse şaşırırım. Çeyrek negatif büyüme.” Yellen, geçen yıl ekonominin hızlı bir şekilde %5,5 büyüdüğünü de sözlerine ekledi. “Çok güçlü bir işgücü piyasamız var. Ayda yaklaşık 400.000 iş yarattığınız zaman bu bir durgunluk değil.” ifadelerini kullandı.



ABD’de halk ise harcamaları kısmak için daha önce hiç olmadığı kadar tasarrufa gidiyor. Televizyondan vatandaşa yapılan bazı öneriler:



- Restoran yerine evde yemek yiyin



- Borçlanmayın



- Kendinize yatırım yapın



- Bugünleri tecrübe sayın





Şu an da bir durgunluk var mı?



Ekonomistler şu anda bir resesyonda olmadığı konusunda hemfikir olsalar da görüntü toz pembe değil. Financial Times ve Initiative on Global Markets tarafından 49 ABD'li makroekonomistin katıldığı bir anket, üçte ikiden fazlasının bir resesyonun 2023'te gerçekleşeceğine inandığını ortaya koydu. Uzmanlar genellikle bir resesyonun ne zaman ve ne kadar süreceğini tahmin etmenin zor olduğu konusunda hemfikirler.





Türk Kahvesini Bu Kadar Eşsiz Kılan Nedir?



ABD’deki yemek dergisi The Takeout’ta Türk kahvesiyle ilgili bir yazı kaleme alındı. Derginin yazarı Amerikalı gurme Hoang Samuelson ‘Türk Kahvesini Bu Kadar Eşsiz Kılan Nedir?’ başlıklı köşe yazısında kahvemize övgüler dizmiş.



Oregon eyaletinin Portland şehrindeki bir Lübnan restoranında Türk kahvesini ilk kez deneyen Samuelson ‘Bu kahveyi ilk kez deniyorum ve tadına hayran kaldım. Bu içeceği daha önce hiç denememiş olmam nasıl mümkün olabilir? Türk kahvesi Suriye, Lübnan, Yunanistan ve Türkiye (dolayısıyla adı) gibi ülkelerde popülerken, yaşadığım yer olan Amerika'nın batı kıyısında daha az yaygındır. Bununla birlikte, büyük Ortadoğu topluluklarının yaşadığı Amerika Birleşik Devletleri'nin Ortabatı ve doğu kesimlerinde Türk kahvesi neredeyse Starbucks kadar yaygın. Ancak Starbucks'tan farklı olarak Türk kahvesinin tarihi ve hazırlanma şekli, insanların düşündüğünden daha benzersizdir.’ ifadelerini kullandı.





Amerikalı gurme Türk kahvesinin tarihinden, eşsiz lezzetine, evde hazırlanışından ailede kahve geleneğine kadar muazzam uzun ve Türk kahvesiyle ilgili olumlu yazı kaleme almış. Para verilse herhâlde bu kadar yazamazdı. Türk kahvesini Amerika’da tanıtmalı fakat gerçekten iyi bir çalışmayla planlayarak bunu yapmalıyız!





New York Mets ile Getir arasında sponsorluk anlaşması



Getir, Amerika'da 3 şehirde faaliyet gösteriyor! Kasım ayında ilk olarak Chicago ile Amerika kıtasına ayak basan Getir ardından New York ve Boston’da müşterilerine getiriyor!



ABD piyasasında başarıyla devam eden firma New York’un meşhur beyzbol takımına sponsor oldu. Getir, ABD'nin ünlü takımı New York Mets'in sponsorluk anlaşması imzaladı ve bu seneki sponsorları arasında yer aldı. ABD’deki hedefi 300 şehir olan Getir ülkedeki hızlı market teslimatının öncüsü olmak istiyor.



Getir’in kurucusu Nazım Salur konuyla ilgili “New Yorklulara hizmet etmeye kararlıyız ve lansmanımızdan bu yana büyük olumlu geri bildirimler aldık. New York Mets, bu şehrin önemli bir parçası ve ortaklık başlatmaktan gurur duyuyoruz. New York'a derinden bağlıyız ve bir gün Mets'in sahip olduğu şekilde şehrin kültürüne kök salmayı umuyoruz." dedi.



Mets Başkan Yardımcısı ve Gelirler Başkanı Jeff Deline ise "Getir ile ortak olmak, Mets'in resmi market dağıtım ortağı olmak heyecan verici ve yeni bir fırsat. Hem Mets hem de Getir, daha büyük metro topluluğunun otantik bir parçası olmayı hedefleyen benzersiz şekilde dengeli kuruluşlardır. Hayranlarımız için Getir'in adını görmeyi ve sahasındaki varlıkları mutlu ediyor” açıklamasını yaptı.

Amerikalı Müslüman çiftten seyahat belgeseli



ABD’de road trip yani ülkenin bir ucundan diğer ucuna arabayla seyahat etmek meşhurdur. Yol üzerinde durarak yeni yerler görüyorsunuz.



ABD'nin bağımsız televizyon kanalı PBS Amerikalı Müslüman çiftin belgeseli ‘The Great Muslim American Road Trip’ini ekranlara getiriyor.





Şair, rapçi ve aktivist Mona Haydar, özellikle Müslüman toplum söz konusu olduğunda müziğiyle dünya çapında bir dinleyici kitlesi oluşturmuş. Haydar bu başarısından gurur duyuyor ama aynı zamanda çekirdek kitlesinin ötesine ulaşmanın bir yolunu arıyordu.





Mona Haydar ve kocası Sebastian Robins, Route 66 boyunca 2500 millik bir yolculuk gerçekleştirdi. Müslüman çiftin seyahatleri, üç bölümlük PBS belgeseli “The Great Muslim American Road Trip” seyirciyle buluştu.



Belgeselin asıl amacı Müslüman toplumun çeşitliliğine ışık tutmak. Belgeselle ilgili Mona Haydar ‘Amerika'daki Müslümanların tarihini ABD’deki seyircilere yansıtmak istedik. Müslümanlar bu topraklarda hayatın içerisindeler ve gün geçtikçe sayılarımız artıyor. 21 günlük gezimizde her kesimden insanlar bir araya geldik ve deneyimlerimizi, kendi hikayelerimizi paylaştık’ ifadelerini kullandı.







11 yaşındaki ehliyetsiz sürücü 7 yaşındaki çocuğa çarptı



ABD’nin başkenti Washington DC'de 11 yaşındaki ehliyetsiz sürücü 7 yaşındaki çocuğa çarpıp olay yerinden kaçtı. Oyun parkı yakınında yaşanan kazada 7 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

TikTok videosu çekmek için direksiyona geçen çocuk polislerce yakalandı "ayağım frene yetişmedi" dedi.



Washington DC Polisi, Başsavcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.