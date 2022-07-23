Anıl Sural

ABD Başkanı Biden ilk kez koronavirüse yakalandı



ABD Başkanı Joe Biden'ın Covid-19'a yakalandı. İlk kez koronavirüse yakalanan Biden’ın durumunun iyi olduğu Beyaz Saray tarafından açıklandı.





Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre tarafından yapılan yazılı açıklamada Başkan'ın COVID-19 aşılarının tam olduğu ve iki kez takviye aşı yaptırdığı belirtildi. Biden Paxlovid adlı ilaçla tedavi oluyor.





Biden resmi Twitter hesabından paylaştığı videoda ''Merhaba millet, sanırım çoktan duydunuz, bu sabah Covid testim pozitif çıktı. Ama hem iki aşılı hem de iki hatırlatma aşılıyım. Belirtilerim hafif. Durumumu sorduğunuz ve endişeleriniz için teşekkürler. Fakat iyiyim, çok fazla işi hallediyoruz. Çalışmaya da devam ediyorum. Yeniden ilgi ve alakanız için teşekkürler. Umudunuzu kesmeyin. İyi olacak'' ifadelerini kullandı.





ABD’de silahlı saldırılar geçmiş yıllara göre iki kat arttı



ABD'de son zamanlarda okullarda silahlı saldırılar arttı. Gun Violence Archive'a göre, bu yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde 300'den fazla toplu silahlı saldırı gerçekleşti.





Illinois'in Highland Park şehrinde 4 Temmuz geçit töreninde altı kişinin ölümüne ve onlarca kişinin yaralanmasına neden olan silahlı saldırı ve Teksas'ın Uvalde şehrindeki bir ilkokulda 24 Mayıs'ta 19 çocuk ve iki öğretmenin ölümüne neden silahlı saldırılar ülkede silahla ilgili ciddi bir reformun gerektiğini hatırlattı.



Son yıllarda ülkede toplu katliamlar arttı. 2021'de 700’e yakın, 2020'de 611 ve 2019'da 417 silahlı saldırı gerçekleşirken bu sene ilk 6 ayda yaklaşık 700 olay meydana geldi. Bundan önceki yıllara baktığımızda Silahlı Şiddet Arşivi rakamlarına göre yıllık silahlı saldırı sayısı 400'ü geçmemişti.





ABD'de son zamanlarda okullarda artan silahlı saldırıların ardından gündeme gelen önlemler:



- Sınıflara kurşun geçirmez kabin yerleştirmek



- Öğretmenlerin silah eğitimi alması ve silah taşıması



- Çocuklar için kurşun geçirmez sırt çantası





Almanya'nın en çok şampiyon olan takımı Amerika'da!



Alman Ligi Bundesliga'da üst üste 10 kez şampiyon olan Bayern Münih dostluk maçında DC United ile karşılaştı. Başkent Washington'daki maçı Bayern 6 - 2 kazandı. Bayern Münih'in gollerini Gnabry, Sabitzer, Zirkzee, Müller ve yeni transferlerden Ligt ile Mane attı. DC United'da golleri Simonsen ve Ku-DiPietro attı.





Geçtiğimiz günlerde Teknik Direktör olarak DC United’a imza atan Wayne Rooney’nin ise önümüzdeki günlerde vize işlemlerini tamamlayıp takımın başında olması bekleniyor.





Basın tribünde çok fazla Alman gazeteci dikkat çekerken yaz aylarında Avrupa’nın en iyi takımları ABD’ye gelerek farklı şehirlerde maçlar gerçekleştiriyor. Bu sene Real Madrid, Barcelona, Juventus, Arsenal, Chelsea, Everton ve Manchester City ülkede kamp yapan ve dostluk maçı yapan takımlardan bazıları.





Türkiye’den ABD’ye vize randevusu için 1.5 yıllık sıra



Türkiye'den Amerika'ya turist olarak gitmek isteyen bir kişinin yaklaşık 1.5 sene beklemesi gerekiyor. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın ‘Vize Randevu Bekleme Süresi’ kısmında İstanbul'da turist vizesi için 477 gün öğrenci vizesi için 428 gün ve diğer vizeler için 502 gün sonrasına randevu veriliyor. ABD’nin Ankara’daki Büyükelçiliğinde ise sadece acil durum randevularına bakılıyor diğer tüm işlemler durdurulmuş durumda.





Koronavirüsten sonra ABD’nin dünyanın farklı yerlerindeki Büyükelçilik ve Başkonsoloslukları vize işlemlerini diğer ülkeler gibi durdurdu. Türkiye’de ise ABD’ye yoğun talepten dolayı randevular sarkıyor. Fakat Türkiye ve çevresindeki ülkelerdeki ABD temsilciliklerine baktığımıza durum da öyle değil. Birçok temsilcilikte yakın zamanda vize randevu bulunuyor.





Gürcistan’ın başkenti Tiflis’teki ABD Büyükelçiliğinde turist vizesi için 44 gün, Yunanistan’ın Başkenti Atina’daki ABD Büyükelçiliğinde öğrenci vizesi için 7 gün, İtalya’nın Milano şehrindeki Başkonsoloslukta öğrenci vizesi için 90 gün, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki ABD Büyükelçiliğinde öğrenci vizesi için 25 gün ve Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’daki ABD Büyükelçiliğinde turist ve öğrenci vizesi için 5 gün sonraya randevu veriliyor.



ABD’deki Türkler çözüm bekliyor



ABD’deki Türkler bu duruma tepki gösteriyor. Öğrenci olarak ABD’ye gelmek isteyen ya da halihazırda ABD’de mezuniyeti olan gençlerin ailesi törenlere katılamıyor. ABD’de torunu olan ve mevcut vizesi bulunmayan aileler de duruma tepki gösteriyor. Hatta kimileri eşleri vize randevuları alamadığı için kavuşmak adına eşi veya çocukları için gün sayıyor. Ve ABD Dışişleri Bakanlığından özel durumda olan kişiler için daha ön tarihte randevu takip ediyorlar. Öte yandan bazı randevu tarihleri tamamen iptal edilebildiği gibi, bazıları başvuruların tarihleri de öne alınabiliyor. Bunun için başvuru sahiplerinin sistemi aralıklarla kontrol etmesi önemli.





Indiana’daki en etkili isimlerden birisi Türk iş adamı



ABD’nin orta eyaletlerinden Indiana eyaletinin en etkili 250 ismi açıklandı.



Indianapolis Business Journal tarafından kamu ve özel şirketler, hukuk firmaları, üniversiteler, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, hükümet ve toplum kuruluşlarını temsil eden, eyaletin en etkili ve etkili iş ve toplum liderlerinin listesi belirlendi.





Özel bir gecede düzenlenen ödül töreninde Vali Eric Holcomb konuşma yapacağı etkinlikte listedeki tek Türk Ersal Özdemir. Özdemir eyaletin en büyük inşaat firmalarından Keytone'un ve futbol takımı Indy Eleven'ın sahibi.



Indiana tek başına bir ülke olsaydı GSMH ile dünyanın 35. En büyük ekonomisine sahip olabilecek olan eyalette, listeye girebilmek başarı.



ABD’deki en başarılı Türk iş adamlarından olan Özdemir, Keystone İnşaat firmasıyla üniversiteler, hastaneler, belediye binaları, fuar merkezi, bankalar, alışveriş merkezleri ve lüks rezidansla eyaletin önemli binalarını yapıyor. Geçtiğimiz günlerde Indianapolis Regional Havalimanının genişletilmesi ihalesini kazandı Temel atma törenine milletvekili Greg Pence de katıldı.



Takımı şampiyon olmuştu



ABD’deki Türk iş adamının futbol takımı da oldukça başarılı. Takım Aralık 2021’de şampiyon olmuştu. Indiana eyaletinde yaşayan Ersal Özdemir'in sahibi olduğu Indy Eleven'ın USL Academy Liginde mücadele eden gençler takımı geçen sezonun şampiyonu oldu 2013 yılında kurulan futbol takımı kısa sürede büyük başarılara imza attı.