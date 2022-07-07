Anıl Sural

Amerika Birleşik Devletleri 246 Yaşında!



Amerika Birleşik Devletleri Bağımsızlığının 246. yılını kutladı. ABD genelinde koronavirüsten sonra bu seneki 4 Temmuz’un coşkuyla kutlanması beklenirken Chicago yakınlarında gerçekleşen toplu katliam gölge düşürdü.





Illinois eyaletinin Chicago şehri yakınlarındaki Highland Park’ta geçit töreni gerçekleşirken bu özel günde 21 yaşındaki Robert Crimo ortalığı kan gölüne çevirdi. Bir çatıdan topluluğa ateş eden Crimo 7 kişiyi öldürürken 40’tan fazla kişiyi ise yaraladı.





Saldırıyı günler öncesinden planlayan genç olay yerinden kadın kıyafetleri giyerek kaçtı fakat ilerleyen saatlerde annesinin arabasını sürerken polis ekiplerince göz altına alınarak tutuklandı.





Crimo için hepsi birinci derece cinayet suçlaması olmak üzere toplam yedi suçlama yapıldı ve kefaletle serbest bırakılması reddedildi.





Beyaz Saray’dan 4 Temmuz’a özel resepsiyon



ABD Başkanı Joe Biden 4 Temmuz Bağımsızlık Gününe özel asker ailelerini ve Beyaz Saray çalışanlarını ağırladı. Biz de gazeteciler olarak yerimizi aldık. ABD Başkanı konuşmasında Chicago’da gerçekleşen silahlı saldırıdan dolayı büyük üzüntü duyduğunu ve ailelerine taziye mesajı yayınlarken herkesi saygı duruşuna davet ederek vefat edenleri andı.



Biden “Biz her zaman imtihan edildik ancak hiçbir zaman başımızı alıp gitmedik” ve silahlı saldırıylai mücadeleye devam etme sözü vererek “Pes etmeyeceğim” diye konuştu. ABD Başkanı ayrıca “Eşim Jill ve ben, bu Bağımsızlık Günü'nde Amerikan toplumuna keder getiren amaçsız silah saldırısından dolayı şok olduk" ifadelerini kullandı.



ABD’nin en önemli günü



ABD'deki 13 İngiliz kolonisi 1776 yılında İngiltere'den ayrılıp ülkenin bağımsız olmasına karar verdi e Bağımsızlık Bildirgesi 4 Temmuz'da imzalanıp yayınlandı.



Amerikalıların bu özel günde en çok yaptıkları geleneksel aktiviteler şöyle:



-Mangal

-Alışveriş

-Havai fişek patlatmak-gösterisi izlemek

-Sahillere, havuzlara akın etmek

-Çocuklar limonata satarak girişimciliği öğreniyor





ABD’de binlerce uçuş iptal oldu



ABD'de Bağımsızlık Günü hafta sonunda yaklaşık 15 bin uçuş ya iptal oldu ya da ertelendi.

4 Temmuz tatil gününü de hesaba katarak 2,46 milyon kişi ülke genelindeki havalimanlarından geçti. Salgının başından bu yana en yüksek yolcu rakamına ulaşarak rekor kırıldı.





İptallerin en büyük sebebi ise ülkedeki eleman açığı. Pandemide birçok havayolu çalışanların sözleşmelerini iptal etti ve yaşlı pilotları da erken emekli etti.





Ohio’daki siyahi gence 60 el ateş

Ohio’nun Akron şehrinde 25 yaşındaki siyahi gencin polis tarafından 60'tan fazla kurşunla vurularak öldürüldü.



Trafik kontrolünde durmayan ve arabasını bırakıp kaçan Jayland Walker'a en az 5 polisi şarjörleri boşalıncaya kadar ateş etti.





Olayda en az 5 polisin şarjörleri boşalıncaya kadar ateş ettiği görülürken Walker'ın vücudunda 60’tan fazla kurşuna rastlandı. Kovalamaca esnasında polislerin silahından çıkan 90'dan fazla kurşundan en az 60'ının siyahı gence isabet ederek ölümüne sebep oldu.





Akron’da protesto gösterilerinin kontrolden çıkmasından dolayı sokağa çıkma yasağı ilan edildi.







Florida'nın en yüksek binasını Türk firma yapacak



Okan Holding’in, Miami’deki 400 milyon $ projesinin temeli atıldı. 272 metre uzunluğunda, 70 katlı Okan Tower'da Hilton Otel ve özel rezidanslar olacak Projenin 2026 yılında tamamlanması bekleniyor. Dairelerin %35’i satıldı.





Temel atma törenine Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin önceki dönemlerden Başkanı ve Türkiye'nin son Başbakanı İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Türkiye Cumhuriyeti Washington Büyükelçisi Murat Mercan, Miami Belediye Başkanı Francis Suarez, Türkiye Cumhuriyeti Miami Başkonsolosu Feyza Barutçu Altuğ ve Okan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Okan katıldı.







Pittsburgh’ta kitabımızı tanıttık



Köprüler Şehri Pittsburgh'ta "Neden Geldim Amerika'ya - Amerika'da İz Bırakan Türkler" kitabımın tanıtımını ve imza gününü gerçekleştirdik.





New York, İstanbul, Washigton DC'den sonra Pittsburgh'ta bu özel günü düzenleyerek farklı şehirlerde yaşayan Türklerle buluşuyoruz.





ABD’deki en sevdiğim şehirlerden birisidir Pittsburgh, tarihi bir kent. Ablak Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Varol Ablak’a, Pittsburgh’un restorancılar kralı Alihan Hanoğlu’na ve Pittsburgh Üniversitesinin en değerli bilim insanlarından Prof. Dr. Atilla Soran’a ve tüm katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Çok güzel ev sahipliği yaparak bizleri ağırladılar.





Florida ve Teksas’taki İstanbul!



ABD’nin Teksas ve Florida eyaletlerinde 4 farklı şehirde İstanbul isimli caddeler bulunuyor.





Florida eyaletinde 2 ayrı şehirde Istanbul Street bulunuyor! İlki 100 bin nüfuslu Boca Raton şehrinde, diğeri ise 1.500 nüfuslu Interlachen kasabasında yer alıyor.





Teksas eyaletinde 2 ayrı yere 'Istanbul Drive' adı verilmiş. İlki 680 bin nüfuslu El Paso şehrinde, diğeri ise 11 bün nüfuslu Tomball kasabasında bulunuyor.







Amerikalı yolcuların ilk durağı İstanbul!



Geçtiğimiz senelerde Türk - Amerikan ilişkileri o kadar gerilmişti ki Amerikan yolcu gemileri Türkiye’yi güzergahtan çıkarmıştı. Güvenlik ve ikili ilişkiler nedeniyle çok ünlü firmalar Türkiye’deki şehirleri listeden çıkarmıştı.





Ancak durum değişti. Kruvaziyer turizminde şirketler son 1 yıldır rotayı Türkiye çevirdi. İstanbul, Kuşadası, Çanakkale ve Efes artık listede. Hatta Amerikalı firmalar reklam yapıyor, konferansların çoğu artık ülkemizde düzenleniyor.