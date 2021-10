Anıl Sural

Amerika Birleşik Devletleri’nin meşhur spor televizyon kanalı ESPN’de bizden birisi var! Milyonlarca sporsever, Sportscenter programında Türk kökenli Arda Öcal’ı izliyor. Kanada’da dünyaya gelen Öcal şimdilerde Amerika’da yaşıyor. Mayıs ayından bu yana da ABD’nin ünlü spor kanalı ESPN’de, haber kuşağı programı Sportscenter’ın sunucularından biri Öcal.



Basketboldan Amerikan futboluna, beyzboldan golfe farklı spor yıldızlarıyla canlı yayınlar yapılan programlarda Arda Öcal kimi zaman Türkiye forması giyerken kimi zaman da Türk şakalarını yapmayı ihmal etmiyor. Sportscenter’ı sunan ilk Türk sunucu olarak Amerikan Televizyon tarihine geçen ekran önündeki nadir Türklerden birisi. Bu alanda Dr. Öz’ü tüm Amerika tanırken Arda da Mehmet Öz’ün yolunda milyonlarca spor severin çok yakından tanıyacağı bir isim olma yolunda bizleri gururlandırıyor.





Fotoğraf: Rona Doğan



Önce Vatan Gazetesi Washington DC







Öncelikle aileniz ne zaman ve neden Kanada’ya göç etti? Neler yaptılar?



Babam 70'lerde önce Kanada'ya göç etti, sonra annem ve babam kısa süre sonra evlendi ve ikisi de Kanada'ya geri döndü. Babam bir depoda çalıştı ve sonunda kendi depolama işini kurdu. Annem birkaç tane mağazada çalıştı ama çoğunlukla beni büyütmek için ev hanımlığı yaptı.





Siz çok başarılı bir anchorsınız. Televizyon kariyerine nasıl karar verdiniz nasıl başladınız?



Gerçekten, büyürken televizyonda konuşan insanların en havalı işi yaptığını düşünürdüm ama bunu yapabileceğimi hiç düşünmemiştim. Böyle bir işe nasıl gireceğimi bile bilmiyordum, televizyonda çalışan kimseyi tanımıyordum. Matematik için üniversiteye gittim. Ailem benim için her zaman en iyisini istedi ve istikrarlı, yüksek maaşlı bir işim olmasını istediler. Boş zamanlarımda yakındaki radyo istasyonuna ve okul gazetesine giderdim ve orada tutkuyu geliştirmeye başladım.





Şu an dünyaca ünlü ESPN’de çalışıyorsunuz, gurur duyuyoruz. Yaptığınız işten ve çalıştığınız televizyondan bahsedebilir misiniz?

Çok teşekkür ederim. Bu sektörde ilerlemek isteyen genç Türklere ilham vermek ve rol model olmak beni çok gururlandıracaktır.



Şu anda ESPN'de Sportscenter, NHL, SportsNation, basketbol, beyzbol, futbol, futbol, tenis, golf gibi sporlar için birçok farklı ön izleme şovu da dahil olmak üzere birçok gösteriye ev sahipliği yapıyorum... Adını siz koyun, ben yaparım. ESPN'de adeta bir İsviçre çakısı gibi ????





ESPN’den önce nerelerde çalıştınız? Spor alanını neden seçtiniz?



Pek çok yerde. TRT Spor’da bile çalıştım biraz! İngilizce televizyon kanalında her hafta Kuzey Amerika spor röportajları yapardım. Özgeçmişimde MSG Networks için hokey ve basketbol şovları yapmak, ondan önce WWE'de çalışmak (Türk güreş hayranlarından çok fazla mesaj alırdım, her birini okudum ve herkese teşekkür ederim!) dünya şampiyonası boksu üzerine yorumlar yaptım. Hatta ve hatta hava durumu muhabirliği bile yaptım





Yayınlarda kimi zaman Türk forması giyiyor kimi zaman Türkiye’den bahsediyorsunuz? Türkiye hakkında bu zamana kadar yayınlarda neler söylediniz? Nasıl geri dönüşler aldınız izleyicilerden?



Her seferinde harika dönüşler aldım! Türk insanımızı temsil etmekten gurur duyuyorum. Yaptığım işlerin çoğunda ya ilk Türk'üm ya da ilk Müslümanım. Bildiğim kadarıyla 42 yıllık tarihinde dünyanın en büyük spor programı olan Sportscenter'a ev sahipliği yapan ilk Türk benim. Bununla son derece gurur duyuyorum. Adım ekranda göründüğünde umuyorum ki, bunu gören her Türk gülümser ve harika şeyler yapmak için ilham alır.





Emmy’e aday gösterildiniz bundan bahsedebilir misiniz?



MSG Networks'teyken, New York Emmy Ödülleri için Stüdyo Programı Sunucusu'na aday gösterildim. Bu çok önemli çünkü New York, Amerika Birleşik Devletleri'nde çok sayıda rekabetin olduğu en büyük pazar ve bu sadece spor için değil, genel olarak ödüller için en önemli şehirlerden biri. Kazanamadım, ilk üçe, hatta ikinciye girdiğimi duydum ama kazanamadım. Bir gün kazanacağım!





ABD’de mi Kanada’da mı yaşıyorsunuz?



Şu an yaşadığım yer ABD.





Buz Hockeyi, güreş ve Metallica demezsek olmaz... Hobilerinizden bahsedebilir misiniz?



Bilgisayar oyunlarını seviyorum. Aslında, çocukken Türkiye'yi ziyaret ederken en sevdiğim anılarımdan bazıları haftalık harçlığımı almak ve kasabadaki diğer çocuklarla video oyunları oynamak için yerel atari salonuna koşmaktı. Bunun dışında daha çok biyografi okumayı seviyorum. Bu günlerde, özellikle işe giderken çok sayıda sesli kitap ve podcast dinliyorum. Tarih konulu dizileri izlemeyi seviyorum. Örneğin, Netflix'teki Rise of Empires: Ottoman büyüleyiciydi ve çok iyi bir iş çıkarıldığını düşünüyorum.





Buz Hockeyi maçına gittim gerçekten en eğlendiğim sporlardan biri oldu. Baseball ve Amerikan futbolu genelde Türklere sıkıcı geliyor neden sizce? Anlamıyor muyuz?



Bence birlikte gittiğin insanlar en önemli etken. Her sporun yüksek düzeyde heyecanı vardır ve doğru insanlarla daha iyidir. Türkiye'de hokeyin büyümesi gelişmesiyle gerçekten gurur duyuyorum- Türkiye Hokey Federasyonu'ndaki oyuncular ve yöneticilerle her zaman konuşuyorum. Yakın zamana kadar hokeyi hiç bilmeyen bir ülkede oyunu büyütme yolculuklarını duymayı seviyorum.





Televizyoncu olmak isteyen gençlere mesajınız nedir neler yapmalılar?



Çok çalışın, tutkunuzun peşinden gidin, asla pes etmeyin, ısrarcı olun. Can sıkıcı olmayın, ısrarcı olun. İnsanlar hayır dediğinde kabul etmeyi öğrenin. Bu sonsuza kadar hayır anlamına gelmez. Kariyerimde binlerce kez "hayır" duydum.. Bu gerçekten "şimdi değil" anlamına geliyor. Ben büyürken, işlerini onlardan öğrenmek için hayran olduğunuz insanlarla iletişim kurmak çok daha zordu. Sosyal medyayı kendi yararınıza kullanın. İçerik oluşturmaya başlayın. YouTube, podcast, her ne ise, sadece yaratın. Sahip olmayı çok isteyeceğiniz işleri olan kişilerin bir listesini yapın ve onlara ulaşın.. Belki DM'leri Twitter'da açıktır, belki LinkedIn'dedirler - gerçekten tavsiye isteyin. Ayrıca herkesin başarılı olmadığını ve bir yedekleme planına ihtiyacınız olduğunu unutmayın. Yedek bir plana sahip olmak pes ettiğiniz anlamına gelmez - bu sadece akıllı olmaktır.





Hiç unutamadığınız bir canlı yayın var mı anlatırken heyecanlandığınız mutlu olduğunuz? Bahsedebilir misiniz?



İlk Sportscenter'ımı asla unutmayacağım - bu dünyanın en ünlü programlarından biri, 40 yılı aşkın bir süredir yayında ve şimdi ona ev sahipliği yapacağım. Bunu yapan ilk Türk'üm! Çok gergindim ama aynı zamanda çok gururluydum. Bunu kolaylaştıran şey, tüm yapım ekibinin harika olması ve yardımcı sunucumun da Kanada'dan çok iyi tanıdığım, aynı zamanda Müslüman biri olmasıydı. Bir başka kilometre taşı olan Sportscenter'a da ev sahipliği yapan ilk Müslüman çift olduğumuzu düşünüyorum. Gösteri bittikten sonra yüzümdeki gülümsemeyi silemedim. Ondan sonra da birçok programa ev sahipliği yaptığım için çok şanslıyım ama ilkini asla unutmayacağım. Kariyerime koyduğum tüm sıkı çalışma, uykusuz geceler ve fazladan saatler, saatlerce süren hazırlık ve tekrarlar için bir ödül gibi geldi yayın... hepsine değdi.





Türkiye’ye gidiyor musunuz, aileniz orada mı?



Uzun zamandır Türkiye'ye gitmiyorum ve bunu gerçekten değiştirmeliyim. Gençken gittim İstanbul'u, Kapalı Çarşıyı, Topkapı Saray'ını gezdim... Bugün her şeyin kıymetini çok daha fazla bileceğimi hissediyorum. Kısa sürede yapacaklarım listesinde ilk sırada!





Ben Fenerbahçeliyim. 15 yaşında Fenerbahçe Televizyonunda işe başladım. Türkiye’de hangi takım ve sporları destekliyorsunuz?



Bu pek çok kişiye kötü bir cevap gibi gelecek ama ben Türkiye liginde bir takımı tutmuyorum. Birini seçmek zorunda kalsam Beşiktaş derdim ama çoğunlukla uluslararası mücadele eden her Türk takımını desteklerim. Galatasaray, Fenerbahçe, Kocaelispor ya da herhangi birtakım Şampiyonlar Ligi'nde ya da herhangi bir turnuvada mücadele ediyorsa onları destekliyorum. Bir numaralı desteklediğim takım Türkiye Milli Takımı... 2002 ve 2008 benim en sevdiğim spor anılarımdır. Euro 2016'da Türkiye-Hırvatistan maçı için Paris'teydim, o maçı kaybettik ama hayatımın en eğlenceli anlarından biriydi. 1995'te Türk Milli Takımı'nın Kanada'ya maç yapmak için geldiğini hatırlıyorum, bu da heyecan vericiydi. Son zamanlarda beni en çok gururlandıran Türk sporu anı, 2020 Olimpiyatları'nda Mete Gazoz ve Busenaz Sürmaneli'nin altın madalya kazandığını görmek oldu diyebilirim. Busenaz İstiklal Marşı'nı söyleyip ağlamaya başlayınca onunla ağladım. Ne inanılmaz bir andı!





Yayınlarda Türkiye ile ilgili maçlar haberler oluyor mu? Genelde neler oluyor?



Yani ESPN, Euro 2020 maçlarını yayınladı ve ben aslında Türkiye'den bahseden oyun yayınlarındaydım. Turnuva için bir Türk futbol analisti olarak bu benim için gerçekten harikaydı. Euro Cup finali sırasında ESPN'in dijital şovuna ev sahipliği yaptım ve Türkiye'de viral olan bir şaka yaptım - futbol topunu sahaya taşıyan mini arabayı gösterdiklerinde şakayla bu arabanın daha fazla topa sahip olduğunu söyledim Türkiye'nin bu turnuva boyunca yaptığından daha fazla top. Türkiye'de binlerce kişiden "haklısın abi" diyen binlerce cevap aldım.





Eşiniz Jennifer Hanım Amerikalı mı Kanadalı mı? Bir de kızınızın adı Ayla ne güzel Türk ismi koymuşsunuz...



Jennifer Amerikali ve Ayla Amerika’da doğdu. Ama kızım kesinlikle köklerini öğrenecek!







Son sözünüz buradan Türklere neler söylemek istersiniz?



Çok teşekkür ederim. Bana cesaret verici mesajlar gönderen herkese teşekkür ederim. Türk toplumu için bir rol model ve olumlu bir ışık olmak istiyorum. Türkçe konuşurken Kanada aksanı olabilir (hatta dürüst olmak gerekirse İngilizce bile :) ama harika Türk insanını ve harika kültürümüzü temsil etmekten gurur duyuyorum.