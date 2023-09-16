Haber: Mert Osman Erman



İsmi Ian Price olarak açıklanan adam, bir saldırının ardından hastanede ölen bir kişiydi.

Yasağı birçok kişi olumlu karşılarken, bazı sahipler ve hayvan grupları cinsle ilgili bir yasağın işe yaramayacağını söyledi.

Başbakan şunları söyledi: "Bu, kötü eğitilmiş birkaç köpek meselesi değil, bir davranış deseni ve bu böyle devam edemez."

Sunak, cinsiyeti yasaklamak için köpeği yasaklamak için yasa ile tanımlamak üzere polis ve uzmanlardan çalışma yapılmasını emrettiğini söyledi. Bu yasa İngiltere, Galler ve İskoçya'da geçerlidir.

Cinsiyeti yasaklama planı, Perşembe günü gerçekleşen ve 52 yaşındaki Mr. Price'ın ölümüne yol açan bir saldırının ardından geldi.

30 yaşındaki bir adam, tehlikeli şekilde kontrolsüz köpeklerin sorumlusu olmak ve adam öldürme şüphesiyle gözaltına alındı.

Polis, köpekleriyle ilgili olaylara çağrıldıktan sonra iki önceki vesileyle adamla konuştu.

2021 yılında Amerikan Bulli XL köpeği tarafından öldürülen 10 yaşındaki oğlu Jack Lis olan Emma Whitfield, BBC Radio 5 Live'a verdiği röportajda açıklamanın şokunu yaşadığını söyledi.

"Başladığımda dinlenmeyeceğimi düşünmedim. Kelimelerim tükendi. Bu köpeklerin neler yapabileceğini göstermek için zor bir mücadele oldu" dedi.

Ve 1991 yılında tanıtılan Tehlikeli Köpekler Yasası'nın arkasındaki Tory lordu Lord Baker, BBC Radio 4'ün PM programına başbakanın kararına "tamamen katıldığını" söyledi.

Amerikan Bulli XL, Amerikan Bulli cinsinin en büyük türüdür ve dokuz taştan (60 kg) daha fazla ağırlığa sahip olabilir. Ancak İngiliz Köpek Kulübü gibi ana İngiliz köpek dernekleri tarafından tanınmamıştır.

Bu tür, birçok yüksek profilli saldırıya karışmıştır.

Bir 60 yaşındaki adam, Cumartesi günü Birmingham'da Amerikan Bulli XL ve Staffordshire bullterrier çapraz bir köpek tarafından saldırıya uğrayan 11 yaşındaki Ana Paun'dan sonra bu hafta başında gözaltına alındı.

Ona yardım etmeye giden iki adam da yaralandı ve hastane tedavisi gerekti.

Bu saldırı, cinsin yasaklanıp yasaklanmaması gerektiği konusunda bir tartışma başlattı. İçişleri Bakanı Suella Braverman, bu konuda acil bir tavsiye aldığını söyledi.

Coco '60 kiloluk bir sevginin' parçası

Cuma günü, kampanya grupları Bully Watch, Tehlikeli Köpeklerin Kanıta Dayalı Düzenlenmesi Kampanyası ve Evcil Hayvanlarımızı Koruma hükümetin açıklamasını memnuniyetle karşıladı ve Amerikan Bulli XL'leri "halk sağlığına açık ve net bir tehdit" olarak nitelendirdi.

İşçiler de yasağı destekledi, ancak gölge çevre bakanı Steve Reed ailelerin "Rishi Sunak'ın sonunda harekete geçtiği için öfkeleneceğini" söyledi.

10 yaşındaki kızı etrafında nazik davranışlarını içeren, Coco adlı Amerikan Bulli XL'si olan Charlotte Towner, Essex'teki Clacton-on-Sea'dan BBC Newsbeat'e verdiği demeçte, köpeğinin "60 kilogram sevginin" bir parçası olduğunu söyledi ve sahip olduğu en iyi davranışlı köpek olduğunu söyledi.

Diğer XL Bulli sahibi Jake Higgs, Staffordshire'daki Tamworth'dan olan Bane adlı köpeğini yasağın "yıkıcı" olduğunu ve onun "bir Labrador'un ruh hali" olduğunu söyledi.

Tüm köpekleri aynı fırça ile boyamak kolaydır... Bence daha çok sahibe bakmalıyız" dedi.

Köpek Kontrol Koalisyonu - RSPCA, Battersea Dogs Home ve Royal Kennel Club gibi grupları içeren bir grup - ayrıca kararı sorguladı ve Tehlikeli Köpekler Yasası'nın aslında köpek ısırıklarının artışı ile denk geldiğini ve "son ölümlerin bu yaklaşıma uygun olduğunu gösterdiğini" söyledi.

Hükümetin "kârı refahın önüne koyan şüpheli yetiştiricilerle ve köpekleri tehlikeli bir şekilde kontrolsüz olan sorumsuz sahipleri" ele alması gerekiyor, bir sözcü ekledi ve koalisyonun bu kararın arkasındaki veri eksikliğinden "derin endişe" duyduğunu söyledi.

Polis, kontrolsüz bir köpeğin bir kişiye zarar vermesine neden olan suçları daha fazla kaydediyor ve Mart ayında BBC tarafından yapılan bir araştırma, 2022 yılında yaklaşık 22.000 suç kaydedildiğini ortaya koydu. 2018'deki 16.000'e göre %34 artış.

XL Bulli'lerin yasaklanması tam olarak nasıl işleyeceği belirsiz ve Downing Street, zaten yasaklandığında XL Bulli'ye sahip olan insanların ne olacağına veya köpeklerin imha edilip edilmeyeceğine dair "kesin bir karar olmadığını" söyledi.

Herhangi bir yasak, Çevre, Gıda ve Kırsal İşler Bakanlığı aracılığıyla gelmelidir. Bir hükümet kaynağı, bakanlığın zaten bu tür bir köpeği yasaklama planları üzerinde çalıştığını söyledi.