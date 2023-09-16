Haber: Mert Osman Erman

Tomasz Grodzki, bu sorunun ülkenin sorumlu bir demokrasi olarak uluslararası ününü zedelediğini söyledi.

Hükümet çok az detay yayınladı, ancak medya raporlarına göre göçmenler iş vize başvurularını hızlandırmak için başvurdukları her biri için 5.000 dolara kadar ödediler.

Şu ana kadar yedi kişi suçlandı, ancak hiçbiri kamu görevlisi değil.

Ülkenin Dışişleri Bakanı Yardımcısı Piotr Wawrzyk geçen hafta suçlamalar sonucu görevden alındı.

Onun görevden alınması, Polonya Anti-Korupsiyon Bürosu (CBA) dışişleri bakanlığında arama yaparken aynı gün gerçekleşti. Hukuk servisinin direktörü de kovuldu.

Skandal nedeniyle denetim süreciyle karşı karşıya olan bakanlık, 2011'den beri vize başvurularını işleyen dış kaynak kullanım şirketlerinin tüm sözleşmelerini sona erdireceğini söyledi.

Muhalefet milletvekilleri, Asya ve Afrika'dan gelen insanlar için 250.000 vizenin düzensiz bir şekilde dış kaynak kullanım şirketleri tarafından verildiğini söyledi.

Hükümet bu rakamla aynı fikirde değil, sadece birkaç yüz vizenin verildiğini söylüyor.

"Afrika'dan Polonya'ya gitmek isteyen herkes elçiliğimize gider, özel bir stantta damgalı bir vize alır, bilgilerini doldurur ve gider! PiS [iktidar partisi] göç politikası," diye yazdı Donald Tusk, muhalefetin Civic Platform partisinin lideri, X (eski adıyla Twitter) üzerinden.

Başbakan Mateusz Morawiecki, Mr. Tusk'un iktidarındaki Hukuk ve Adalet Partisi'ni (PiS) sorunlar yaratmaya çalışmakla suçladı ve geniş çaplı bir sorun olmadığını inkar etti.

"Bu vaka, ülkemizin özgür dünya demokratik topluluğun sorumlu bir üyesi olarak ününü zedeliyor ve güvenliğimizi tehlikeye atıyor, bu nedenle detaylı bir şekilde açıklanmalıdır" dedi Polonya'nın üst meclis başkanı Grodzki, cuma günü televizyonda yaptığı açıklamada.

"Bu, 21. yüzyılda karşılaştığımız en büyük skandal. Hükümetin en üst düzeyindeki yolsuzluk, hepimiz için doğrudan bir tehdit getiriyor."

Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro daha sonra devlet televizyonu TVP Info'ya verdiği röportajda Grodzki'nin sorunun boyutunu abarttığını söyledi.

CBA, meseleyi ilk olarak Temmuz 2022'de fark ettiğini ve o zamandan beri doğrulamaya çalıştığını söyledi.

Bu skandal, önümüzdeki bir ay içinde yapılacak olan parlamento seçimlerinden önce PiS'nin göç karşıtı duruşunu lekeleyebilir.

PiS, üçüncü kez üst üste görevde kalma hedefinde ve şu anda anketlerde önde olmalarına rağmen, yönetmek için gereken mutlak çoğunluğu kazanıp kazanamayacakları belirsiz.