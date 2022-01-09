Anıl Sural

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) farklı alanlarda başarılı Türk iş insanları bulunuyor. Deterjan ve kozmetik alanında hem kendi markasını hem de dünyaca ünlü markalara üretim yapan tek bir firma buldum o da TSM Brands LLC…



New Jersey eyaletinde uzun yıllardır üretim tesisleri bulunan firma şimdi de Virginia’nın Norfolk şehrinde büyük bir depo ve dağıtım merkezi tesisleri kuruyor. Türkiye’den üretip Amerika ve Kanada’da 100 binin üzerinde farklı noktada kendi markalarının yanısıra dünyaca ünlü firmalar adına deterjan, parfüm ve kozmetik ürünleri üretiyorlar.



Firmanın sadece New Jersey ve Virginia’da değil Türkiye’de Tekirdağ ve Malatya’da da önemli yatırımları bulunuyor. Amerika’daki temizlik sektöründeki nadir Türklerden TSM Brands LLC’nin CEO’su Serkan Mutlu ile konuştuk…



Fotoğraf: Rona Doğan



Önce Vatan Gazetesi New Jersey





Öncelikle Amerika hikayeniz nasıl başladı?



Aslında çok ilginç bir başlangıç oldu. Amerika hikâyem neredeyse 20 yıllık bir geçmişe dayanıyor. Üniversitede kimya bölümünü bitirdikten sonra, kozmetik ve deterjan üstüne Türkiye’de üretim tesisleri kurduk. Amerika’da dönemin en büyük markalarından birine özel marka üretim yapmaya başladık, temelde sadece Türkiye’den Amerika’ya satış yapan bir fabrika iken, 2008 yılında kardeşim, Teoman Mutlu eğitim için Amerika’da bulunduğu bir dönemde onu ziyarete geldim ve bir hafta içerisinde karar aldım. Eğer bu pazara hâkim olmak istiyorsak, aktif oyuncu olmak gerektiğini düşündük ve 2009 yılında, 4 ay gibi kısa bir süre zarfında, New Jersey’nin South Plainfield şehrinde üretim yapabilen 100 kişinin çalıştığı bir fabrika kurduk. Böylece Amerika maceram başlamış oldu.







TMS Brands firmanızdan bahsedebilir misiniz?



TSM Dünya üzerinde farklı noktalar da dağıtım ve üretim yapan bir grup, Türkiye’de 3 ayrı noktada kozmetik, deterjan, aerosol ve parfüm üretimleri yapan yaklaşık 650 çalışanı ile büyük bir aile şirketi. Üretmiş olduğumuz ürünler, Amerika’da direkt ve dolaylı olarak 108 bin noktada satılmakta, Ayrıca Dünyaca ünlü birçok markanın proje ortaklığını yapmaktayız.



Markanızın altında hangi temizlik malzemelerini üretiyorsunuz ve pazara sunuyorsunuz?



Öncelikle TSM çok büyük bir özel marka üreticisi Amerika ve Kanada’da birçok zincirde çok çeşitli markaların üretimini yapıyoruz.



Bath & Beauty TSM’nin pazara sunduğu özel markadır. Ayrıca parfüm, kozmetik ve temizlik ürünleri kapsamında çok fazla çeşitler üretmekteyiz. Özellikle gurur duyduğumuz dünyaca ünlü markaları Türkiye’de üretim bütün dünyaya dağıtımını yapmamız. Başta Guess, Dunhill, Abercrombie, Oscar de la Renta, Candy, NY Jones, Bob Mockie gibi ve daha onlarcası...





Ürünleri nerelere satıyorsunuz?



Ağırlıklı olarak Amerika ve Kanada’da ürünlerimizi satıyoruz, çok geniş bir dağıtım ve organizasyon ağımız bulunmakta Amerika merkezli operasyonumuzla Dünya’nın hemen hemen her bölgesine ürünlerimiz sevk edilmektedir.





Türkiye’de de yeni bir yer aldınız. Ülkedeki yatırımlardan da biraz bahsedebilir misiniz?



Pandemi süreci ile birlikte özellikle hijyen ve temizlik ürünlerine çok fazla talep oluştu ve bu süreçte biraz daha hızlı büyüme kaydetmiş olduk, dolayısıyla bize ek bir entegre tesis gerekliliği doğdu. Bu kapsamda lojistik olarak çok iyi bir lokasyon olan Çerkezköy bölgesinde 22 bin metre kare kapalı, toplam 30 bin metre kare alan üzerinde anahtar teslim üretim yapabilen bir tesisin temelini attık. Ağustos 2022’de üretim faaliyetine başlayacağız. Bu sayede, 600 yeni vatandaşımıza iş imkânı olacak, özellikle tesislerimizde otomasyon ve son teknoloji üretim kabiliyetine çok önem gösteriyoruz ve bu kapsamda çok ciddi yatırımlar yapıyoruz.



Walmart, Dollar Tree, Walgreen ABD’nin en iyi mağazaları. Bu mağazalara girmek ürün satabilmek de bir o kadar zor. Süreç nasıl işledi? Mağazalarda ürünlerinizi nasıl kabul ettirdiniz?



İlk başta dediğim gibi özelikle Amerika çok farklı bir coğrafya sektörde aktif kabul görmüş oyuncu olmak tarif edilemeyecek kadar zor bir süreç oldu, bizim burada uzun yıllar dürüst ve şeffaf bir politikamız oldu. Müşterilerimize her zaman hızlı ve zamanında kaliteli ürünler sunduk. Ayrıca burada çok iyi bir ekibim bulunmakta yıllardır bir aile gibiyiz. Birçok müşterimizde gold vendor numaralı bir tedarikçiyiz, çok iyi bir kalite yönetim sistemine sahibiz, UL ve Bureau Veritas, FDA tarafından bütün tesislerimizin yeşil denetim onaylarına sahibiz, GMP kapsamında üretim yapan bir grubuz. Bu sayede en büyük politikamız hep müşterilerimize, Türk mallarının nasıl kaliteli ve ekonomik olduğunu anlatmaktı. Bu şeffaflık bizi birçok zincirin ana tedarikçisi konumuna getirdi.





Amerika’da iş yaptıklarınıza Türk olduğunuzu söyleyince nasıl geri bildirimler alıyorsunuz?



Anılcım sende bu ülkede başarılı bir gazetecisin. Sizin de bildiğiniz gibi bu ülkede bunun bazen avantajları bazen de dezavantajları oluyor. Genelde son yılarda Türkiye ve Türklere karşı bir sempati bulunmakta, bazı müşterilerim ile kişisel olarak dostluklarım bulunmakta, ben iyi ilişkilerin önemine özen gösteren bir iş adamıyım. Genelde hep güzel tepkiler ile karşılaşıyorum, belki de bu benim pozitif yapımdan kaynaklı.





Virginia’nın Toano şehrinde önemli bir dağıtım merkezi kuruyorsunuz. Mart ayında faaliyete geçecek yatırımla ilgili bilgilendirebilir misiniz?



Bu yatırımımız 2022 yılındaki en önemli ve kapsamlı yatırımı olacak, 160 bin SF, Nortfolk liman merkezli bir dağıtım merkezi ile müşterilerimize Çerkezköy’deki fabrikaların sanki arka bahçesindeki bir deposu gibi faaliyet göstermeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda Amerika merkezli AMT firmasına Amazon ve Walmart gibi dağıtım şirketlerine yazılım hazırlayan bir kuruluşa özel bir program yaptırdım. Bu sayede üretim bandımdan çıkan bir ürün 2 ay sonra Amerika’nın hangi köşesinde hangi mağazada olacağını bileceğiz. Bu belki bu güne kadar yapılmış en kapsamlı liability product takip olacak, anlatırken bile heyecanlanıyorum. Şu an bu ülkedeki en büyük sorun dağıtım ve takip bu sayede çok iyi bir servis vereceğimizi umuyorum.







Türkiye’den Amerika’ya girişimci olarak gelmek isteyen iş insanlarına tavsiyeleriniz nelerdir?



Amerika çok büyük bir fırsatlar ülkesi, özellikle Türkiye Amerika’nın ikinci bir Çin gibi, tedarikçi olma potansiyeline sahip bir ülke her sektörde büyük pazar paylarına sahip ve herkese yetecek kadar bir pay var.



Bence tek yapmaları gereken dürüst olmaları ve yılmadan azimle çalışmaları. Bir sektörde bir iş yapmaya karar vermeden önce iyice araştırmalarını da tavsiye ederim.





Bir Türk olarak Amerika’da zoru başarıyorsunuz... Son olarak neler eklemek isterseniz?



Son yıllarda pandemi ile birlikte üretimin ne kadar önemli olduğuna dikkat çekmek isterim. Yalnız asıl önemli olan, üretirken kullandığımız hammaddelerin de üretimini yapabilmemiz. Dünyanın en iyi bisküvisini yapabilirsiniz ama şeker ve buğdayı ithal edince bunun hiçbir anlamı olmuyor. Ülkemiz tam bir cennet, büyümekte olan şirketler için gerek coğrafi konumu gerek genç nüfusu iş gücü açısından. Bizim bir de bu özelliğimize kendi hammaddesini üreten ülke konumuna getirmemiz lazım, bunun için gerekli bütün sanayi ve teknoloji bakımından bütün atılımlar yapılması gerekmektedir.







Serkan Mutlu kimdir?



1980 yılında İstanbul’da doğdum ve büyüdüm, aslen Malatyalıyım. 12 yıldır Amerika’nın New Jersey eyaletinde yaşıyorum, 20 yıldır evli ve iki kız babasıyım, Kimya mühendisliği ve daha sonrasında kamu yönetimi ve iktisat mezunuyum. TSM BRANDS LLC’nin CEO’su olarak iş hayatım devam etmekteyim.