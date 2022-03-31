Anıl Sural





Amerika Birleşik Devletleri’nin Massachusetts eyaletindeki kütüphaneye Türkçe kitapları bölümü açıldı!





Lowell şehrindeki Pollard Memorial Kütüphanesinde 300'den fazla Türkçe kitap bulunuyor. Kütüphanedeki Türkçe kitap bölümü Massachusetts Üniversitesi Lowell'deki Türk Kültür Kulübü’nün girişimleriyle gerçekleşti.





Türkiye’nin Boston Başkonsolosu Ceylan Özen Erişen’in açılışına katıldığı törene bölgede yaşayan çok sayıda vatandaş da katıldı.





Başkonsolos Erişen açılışta ‘University of Massachusetts Lowell Türk Kültür Kulübü’nün girişimleriyle kurulan, Lowell şehir kütüphanesindeki “Türkçe Kitap Koleksiyonu’nun açılışını gerçekleştirmekten büyük onur ve mutluluk duyduk. Türk toplumunun dil ve kültürünün ABD’nin kalıcı bir parçası haline gelmesi ve gelecek nesillere aktarılması yönündeki bu önemli girişimde katkısı olan herkesi tebrik eder, Pollard Memorial Library’ye teşekkürlerimizi sunarız.’ açıklamasını yaptı.





THY’nin yıllardır beklenen Seattle uçuşu başlıyor!



Türk Hava Yolları’nın Amerika Birleşik Devletleri’nde şu an 11 şehre direkt uçuşu bulunuyor.





İstanbul’dan direkt olarak: Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Houston, Los Angeles, Miami, New York, Newark, San Francisco ve Washington DC uçuşları bulunuyor.





İstanbul - Seattle uçuşları 27 Mayıs 2022’de haftalık 4 uçuşla gerçekleşecek ve ilerleyen süreçte her gün uçuşun olması bekleniyor.



Detroit ve Denver uçuşlarının da 2022 yaz sezonu öncesi açılması planlanıyor. Böylelikle THY, toplamda ABD'de 14 şehre uçacak.







Washington'un ünlü Demokrat milletvekili Beşiktaşlı oldu!



ABD’nin en aktif Türk derneklerinden Beşiktaş USA, 29 yaşında kongreye seçilen Temsilciler Meclisi üyesi (Congresswoman) Alexandrıa Ocasio-Cortez`i New York`ta ofisinde ziyaret etti.

Dernek başkanı Ferruh Zor, koronavirüs sonrası Milletvekilinin ofisinin kapılarını ilk kez Beşiktaş USA'e açtığını belirtti ve ilerleyen aylarda gerçekleşecek olan Beşiktaş’ın 20 yıldır ABD’de düzenlenen balosuna gelme sözünü aldı.





Beşiktaş USA, Nisan 2019’da da ABD Temsilciler Meclisi’nin en genç üyesi ve politika dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Alexandria Ocasio-Cortez’i ziyaret etmiş ve Beşiktaş’ı destekleme sözünü almıştı.





Kanada’daki Pakistan Başkonsolosluğu'nda Atatürk fotoğrafı



Türkiye’nin Vancouver Başkonsolosu Mehmet Taylan Tokmak geçtiğimiz günlerde Pakistan’ın Vancouver Başkonsolosu Janbaz Khan’ı makamında ziyaret etti.





Kanada'nın Vancouver şehrindeki Pakistan Başkonsolosluğu'nda Atatürk fotoğrafı bulunuyor.



Türkiye’nin Kurucusu Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı, Türkiye'ye saygı ve sevgilerinin bir göstergesi olarak uzun yıllardır duvarlarında asılı bulunuyor.







New York’taki Cumhuriyet Okulu’nun öğrencileri harika!



Amerika'da anne-babası Türk olup da Türkçeyi ve kültürünü bilmeyen çok fazla kişiyle tanıştım. Türkiye’den mesafe ve kültür olarak oldukça uzak bu ülkede bunun birçok nedeni olabilir. Fakat gönüllü dernekler bu çok önemli görevi üstlenerek bu açığı kapatıyor.



Geçtiğimiz günlerde New York'taki Cumhuriyet Okulu'nun okul öncesi ve 1. sınıf öğrencileri ile velileri Türkevi'ni gezdi. Türkiye’nin önemli resmi bayramlarında da öğrenciler şiir okuyor, tiyatro yapıyor ve bu özel günler coşkuyla kutluyor.

Video ve fotoğrafları görünce emek verenler herkesten helal olsun dedim. Tebrik ediyorum! Umarım 50 eyalet genelinde nice Türk çocukları dil ve kültürleriyle birlikte büyür.