Anıl Sural

Üç dönem üst üste yargıçlık seçimlerinden zaferle çıkan Jay (Ceyhun) Karahan, Amerika Birleşik Devletleri’nde seçilmiş en yüksek seviyeli Amerikalı-Türk olarak hizmet veren bir isim. On altı yıl boyunca Teksas’ın Houston şehrinde yargıçlık yapan Karahan 2019 yılında emekli oldu. Türk kökenli olduğundan dolayı gurur duyduğunu söyleyen Karahan, ABD’de istediği pozisyona rahatlıkla gelebilecek başarı ve çalışkanlıkta olduğunu da söylüyor.



Babası Necmettin Karahan profesyonel bir boksör olarak Galatasaray Spor Kulübü’nde boks yaptığı dönemde 1949 yılında turnuvaya katılmak için ABD’nin yolunu tutmuş. Genç Türk boksör, kazandığı maçlardan sonra ülkeye yerleşmiş. Jay Karahan, bir Amerikalıyla evlenen ve Nash adını alan Karahan’ın dünyaya gelen oğlu...

ABD’de, “Korkusuz Türk” adıyla tanınmış. Karahan’ın cesareti duyulunca, Houston’da Harris bölgesine şerif olması önerilmiş ve o da bu teklifi geri çevirmemiş. Baba Karahan’ın iyi bir eğitim alması için elinden geleni yaptığı oğlu Jay Karahan, hâkim olarak ABD’de devlet kademesinde seçilmiş en yüksek seviyeli Amerikalı-Türk olarak hizmet verdi. Geçtiğimiz senelerde emekli olan Karahan 3 dönem yargıçlık yapan ilk ve tek Türk kökenli Amerikalıdır. Güler yüzünü eksik etmeyen ve bize çok samimi davranan Jay Bey ile Teksas’ın Houston şehrinde röportaj gerçekleştirdik…



(ABD’den sonra tekrar Türkiye’ye dönen ve uzun yıllar Antalya’da yaşayan baba Necmettin Karahan 12 Kasım 2020’de 94 yaşında hayatını kaybetti. Bu vesileyle tekrar baş sağlığımızı belirtelim Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun…)





Fotoğraf: Rona Doğan



Önce Vatan Gazetesi Houston - Teksas





Türkiye’den ABD’ye uzanan hikâyeniz nasıl başladı?



Babam Necmettin “Nash” Karahan 1952 yılında ABD’nin New York şehrine göç etmiş. Orada annem Elanie Oppenheim ile tanışmış, birbirlerine âşık olduktan sonra evlenmişler. Babam profesyonel boksör ve güreşçiydi. Finansal olarak geçinebilmek için çeşitli işlerde çalıştı. ABD’nin her yerini güreş müsabakaları için gezerken Teksas eyaletinin Amarillo şehrinde hamile olduğunu öğrenmiş annem. Ordan Florida Tampa’ya yerleşmişler ve babam temizlik malzemeleri tedarikçisi firması Nashco’yu kurmuş. Ben 1956 yılında doğdum, babam ise 1957’de ABD vatandaşı oldu.





Yargıç olmaya nasıl karar verdiniz?



Yargıç olmadan önce yirmi yıl cezai savcı ve arabuluculuk yaptım. 2002 yılında yargıçlar ve avukatlar beni yargıç olmam için teşvik ettiler. On altı yıl başarıyla yargıçlık görevimi sürdürdüm. Bölgemdeki kirli siyasetten dolayı geçtiğimiz mart ayında tekrar seçilemedim.





ABD’de nasıl yargıç olunur, bu süreci bize anlatabilir misiniz?



Dünyada tek bir ülkede yargıçlar seçimle geliyor, orası da Amerika Birleşik Devletleri'dir. Dört kere seçime girdim ve hepsini kazandım. Fakat beşinci seçimi kaybettim. Federal mahkemede yargıçlar ABD başkanı tarafından ABD Senatörlerinin tavsiyesiyle atanır.





Çok önemli bir pozisyondasınız. Genç arkadaşlara neler önermek istersiniz?



Sıkı ve çok çalışın, dürüstlüğünüzden hiçbir zaman ödün vermeyin, sağlıklı olun, çok fazla arkadaşınız ve bağlantılarınız olsun. Yardıma ihtiyacınız olduğunuzda onlardan destek isteyebilirsiniz. Başarı tek başınıza gelen bir şey değildir.





Kaç yıldır yargıçsınız ve ne kadar karar almışsınızdır?



On altı yıllık yargıçlık hizmeti, yetmiş beş binin üzerinde ceza davası, beş yüzün üzerinde yargılama davası.





ABD’nin 45. Başkanı Trump’ın Somali, Irak, İran ve diğer yedi ülkeye mensup vatandaşların ABD'ye girememesi düzenlemesini, Washington'dan bir yargıcın, başkanın kararının doğru olmadığını söylemesi üzerine hayata geçiremediğini dile getirdi. Nasıl olur da bir yargıç ABD başkanının kararını durdurabilir?



ABD'de yasama, yürütüme ve yargı üçlüsü çok önemlidir. Bunların içindeki yargı en güçlüdür ve yargıçlar eğer yasama yanlış bir karar aldıysa bu eylemlere karşı çıkabilir ve durdurabilir.





Hukukun üstünlüğü her zaman en önemlidir. Türkiye’nin demokrasisi hakkında görüşleriniz nedir?

Türkiye ile gurur duyuyorum. Halkın kendi hür iradesiyle seçilenler tarafından ve demokrasiyle yönetilmesi çok önemli.

Türkiye’yi hangi sıklıkla gidiyorsunuz?



Türkiye'yi on kereden fazla kez ziyaret ettim. Türkiye'yi çok seviyorum. Diğer vatanımı ziyaret etmeyi her zaman dört gözle bekliyorum. Türkler çok arkadaş canlısı, yaratıcı, sıcak kanlı, çalışkan ve cömertler.







ABD’de yaşayan Türkler hakkında neler söylemek istersiniz?



Amerika'daki Türkler binlerce yıldır bu topraklardalar ve gün geçtikçe büyüyorlar. Tarih içerisinde başarıları, eğitimleri, yaptıkları ortada. Türkler, ABD'de her istediklerini başaracak güçte ve eğitimdeler. Eğer doğru motive olur ve iyi bir yol izlerse herkes Amerikan Rüyasını gerçekleştirebilir. Türkler, Osmanlı'dan gelen miras ve hayat tecrübeleriyle burada yaşayan asıl Amerikalılardan daha iyisini başarabilir.





ABD’de Türk kökenli olduğunuzu söylediğiniz zaman nasıl geri dönüşler alıyorsunuz?



Türk kökenli olmak benim için gurur kaynağıdır. Türk kökenli olduğumdan dolayı hiçbir zaman olumsuz görüşler almadım. Her zaman emek ve başarı için mücadele eden bir ailenin mensubuyum. Hayatımda her zaman eğitime önem verdim ve bana başarının kapılarını açması için yüksek lisans eğitimi aldım. Çok iş tecrübesi ve birçok arkadaş edindim. Hiçbir şey kolay olmadı, buna sevindim çünkü zor kazanılan başarıyı daha çok takdir ediyorum. Eğitim giderlerimin çoğunu okulda neredeyse tam zamanlı çalışarak ve tam zamanlı dersler alarak ödedim. 13 yaşında babam için çalışmaya başladım. Üniversitede hukuk fakültesinde çalışmaya devam ettim. Hayatım boyunca daha iyi bir yaşam arayan birçok kişiye yardım ettim ve bundan dolayı Tanrı'nın bana yardım ettiğine inanıyorum. 2020’nin son aylarında Türkiye’ye babamı ziyarete gittim ve birkaç ay sonra hayatını kaybetti. Babam Necmettin Oktay Karahan, uzun yıllar ABD’de Nash ismiyle boksörlük yapmış ama Türkiye’yi hiçbir zaman unutmamış birisidir rahmetli babam ve kendisi her zaman; ‘'Bir insanın dini, milliyeti, cinsiyeti, doğduğu yer beni alakadar etmez. Benim için önemli olan Türk olması Türklüğüm ile gurur duyuyorum. Atalarımız hep iyi şeyler yapmış. Biz iyiliğimizle gurur duyuyoruz." demiştir.





Jay (Ceyhun) Karahan kimdir?



Florida eyaletine bağlı Tampa’da doğmuştur. Lise öğrenimini dereceyle tamamlayarak, Tampa bölge savcısının yanında işe başlamıştır. Baş yargıçlığa kadar uzanacak olan bu macera, hukuk okuma kararını almasıyla devam etmiştir. 1979 yılında Houstan’da hukuk fakültesinde eğitimine devam ederken, dört yıl boyunca Houston’da savcılık yapmıştır. Savcılık görevinden sonra dört yıl Adalet Bakanlığı’nda, ardından o dönemde yüz büyük şirket arasında gösterilen Cooper Industries‘in hukuk dairesinde çalışmıştır. Sonrasında kendi adını taşıyan hukuk bürosunu kurmuştur. İlk yargıçlık denemesini 1996 yılında yapmış ve 2002 yılında Harris Bölgesi Ceza Mahkemesi’ne yargıç olarak seçilmiştir. 31 Aralık 2018 günü emekli olmuştur.