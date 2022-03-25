Anıl Sural

Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece Başkan, Senatörler ve Temsilciler Meclisi Üyeleri değil eyaletlerin Valileri ve yerel yönetimdeki Yargıçları ve Sheriff'ler de halk tarafından seçiliyor.

Geçtiğimiz hafta Teksas'ın Houston şehrinde 3 dönem ard arda yargıçlık yapmış Jay (Ceyhun) Karahan'ın röportajını yayınlamıştık. Kendisi ABD'de seçilmiş en yüksek seviyeli Amerikalı-Türk olarak hizmet etmiş isimlerden birisi.



Karahan 2019 yılında emekli oldu. Türk kökenli olduğundan dolayı gurur duyduğunu söyleyen Karahan, ABD’de istediği pozisyona rahatlıkla gelebilecek başarı ve çalışkanlıkta olduğunu da söylüyor.





Türk kökenli hukukçu seçimlerde aday



Tennessee'nin Memphis şehrindeki genç Türk avukat Yargıç olmak için yarıştığını açıkladı.



Erim Sarınoğlu, Tennessee eyaletindeki Shelby County'de 4 Ağustos 2022'deki seçimlerde kazanmak için mücadele ediyor.



7 yıldır avukatlık yapan Sarınoğlu seçilirse eyaletin ilk Türk kökenli yargıcı olma ünvanını kazanacak.







Yeni nesil yargıç!



Sarınoğlu yaptığı açıklamada "Yeni nesil yargıçlar olmadan hem mağdurlara daha iyi hizmet edemeyiz hem de akıllı reformlara imza atamayız. Shelby County'deki adalet sistemi gerektiği gibi çalışmıyor. Bundan dolayı adaleti savunmak için Genel Ceza Mahkemesi Yargıçlığı için yarışıyorum." ifadelerine yer verdi.



Sarınoğlu ayrıca Shelby İlçesinde aile içi şiddet davalarının ele alınış biçiminde akıllı ceza adaleti reformunun gerekli olduğuna inananıyor ve kendini uzun yılladır buna adamış kamu görevlisidir. Erim Sarınoğlu, her sabah 3 saat boyunca ilçe genelinde yaklaşık 150 aile içi şiddet vakasına bakıyor.







Memphis'te adalet sisteminin yavaşladığına inanıyor



Yargıçlık için yarışan Erim Sarınoğlu ceza adalet sisteminde aile içi şiddet davalarının ele alınış biçiminde akıllı reformu başlatmak için yeni nesil deneyimli, etik ve enerjik yargıçlara ihtiyaç olduğunu düşünüyor. Aile içi şiddet vakalarında, istismar ihbarının mahkemeye çıkışına kadar geçen sürenin kısaltılması, sistemin hızlı çalışması için önemli fikirleri var.

Sarınoğlu "Birikmiş işler, topluluğumuzdaki tüm paydaşların adalete erişimini engeller: mağdurlar, sanıklar ve benzer şekilde aileler. Yargıç seçilirsem bu iş yükünü iyileştirmek ve vatandaşların mahkeme salonunda adalete erişim hızını artırmak için özel planlarım var" açıklamasını yaptı.





Erim Sarınoğlu kimdir?



Türk kökenli Erim Sarınoğlu, Tennessee eyaletindeki Germantown'da büyüdü ve Memphis Üniversitesi'nden mezun oldu. Erim, kariyerine Washington'da dünyanun saygın okullarından Georgetown Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı.





Tulane Hukuk Fakültesi'nde duruşma savunuculuğu alanında sınıfının en üstünde olan Erim, Birleşmiş Milletler'in Kamboçya'daki savaş suçlarını araştıran yasal misyonunda görev yaptı ve memurlukları sırasında ticari müşteriler için sözleşme, iç uyum ve girişim oluşumları konusunda tavsiyelerde bulundu.



Erim Sarınoğlu bir Kamu Savunucusu olarak müvekkillerine bir mahkemede karşılaştıkları zorlu yaşam seçimleri konusunda tavsiyelerde bulundu. Erim, cinayetten alkollü araç kullanmaya kadar her türlü suça karşı birinci elden savunma tecrübesine sahiptir. Deneyimli bir dava avukatı olan Erim, DNA, parmak izi ve dijital deliller gibi bilimsel ve adli delillere karşı savunma yapan Adli Dava Ekibine de liderlik etmektedir. Ayrıca Erim, bağımlılıktan kurtulma yolunda sayısız müvekkile yardım etmiştir.





Selden Humphreys Sarınoğlu ile evli olan çift bu yaz bebek bekliyor. Boş zamanlarında mezun olduğu Memphis Üniversitesi Okulu'ndaki öğrencilere mentörlük yapıyor. Aday olduğu yer Shelby County'dr Belediye Başkanı Lee Harris'in Genç Konseyi'nde de yer alarak danışmanlık yapıyor.