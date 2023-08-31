Haber: Damla Oya Erman

Amazon CEO'su Andy Jassy, ofise dönüş politikasına karşı çıkan çalışanlar için sert bir tavır sergiledi ve uyarıda bulundu. Business Insider'ın bildirdiğine göre, Jassy, geçtiğimiz günlerde yapılan bir toplantıda çalışanların sorularını yanıtlarken "fikir ayrılığına katılmak ve taahhüt etmek için artık zamanın geldiğini" söyledi.

Geçtiğimiz Şubat ayında, e-ticaret devi Amazon, çalışanlara çoğunun en az üç kez haftada yüz yüze çalışmaları gerektiğini bildirdi. Bu değişiklik Mayıs ayının başında yürürlüğe girdi. Bu kurala göre, bazı çalışanlar yaşadıkları yeri değiştirmek zorunda kaldı.

Jassy, Ağustos ayında yapılan bir toplantıda "Eğer fikir ayrılığına katılmak ve taahhütte bulunamazsanız, bunu anlıyorum, ancak Amazon'da sizin için büyük ihtimalle işe yaramayacak çünkü en az üç gün ofise geri dönüyoruz. Ve tüm takım arkadaşlarımızın üç gün boyunca ofiste olması doğru değil ve bunu reddetmek istemek" dedi.

Amazon, FOX Business'a Jassy'nin ofise dönüş politikası hakkında yaptığı açıklamaları doğruladı. Şirket, ofise üç gün boyunca yüz yüze çalışma kararını, Amazon yöneticilerinin bir değerlendirme sonucunda aldığını ve bu yönde ilerlemeye karar verdiklerini açıkladı. Şirket, takımların işbirliği yapma şekli, şirket kültürü, iş performansı ve diğer faktörleri göz önünde bulundurarak bu kararı aldıklarını belirtti.

Business Insider ayrıca, Jassy'nin diğer iş liderleriyle bu konu hakkında görüştüğünü ve onların görüşlerini dinlediğini bildirdi.

Amazon'un ofise dönüş politikası, şirketin pandemi sürecinde katılım konusunda yaptığı önceki güncellemelerden sonra geldi. Şirket, 2021'in sonlarına doğru kararı direktör seviyesindeki liderlere bırakmıştı.

Amazon'un Amerika Birleşik Devletleri'nde Seattle, Arlington ve Nashville gibi ofisleri bulunuyor. İkinci merkezi, Amerika'nın başkenti olan Kuzey Virginia'da bulunuyor ve bu merkez bu yazın başlarında açıldı.

İkinci çeyreğin sonunda, tam zamanlı veya yarı zamanlı olarak Amazon'da çalışan kişi sayısı 1.46 milyon olarak açıklandı. Teknoloji sektörü yanı sıra eğlence, gıda ve finans sektöründeki bazı şirketler de uzaktan çalışma politikalarını değiştirdi ve belirli çalışanlarının yüz yüze katılmasını zorunlu hale getirdi.