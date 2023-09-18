MediaMarkt, farklı kategorilerden sunduğu binlerce teknolojik ürüne ek olarak, bu ürünlerin vazgeçilmez aksesuarlarında 25 Eylül'e kadar geçerli olacak Aksesuar Kampanyası başlattı.

MediaMarkt açıklamasına göre, geniş ürün yelpazesiyle teknolojiseverlere konforlu alışverişin keyfini sunan MediaMarkt, farklı kategorilerden sunduğu binlerce teknolojik ürüne ek olarak bu ürünlerin vazgeçilmez aksesuarlarında önemli kampanyalar düzenliyor.

Markanın 25 Eylül'e kadar sürdüreceği Aksesuar Kampanyası kapsamında bluetooth hoparlörden web kamerasına, menzil genişleticiden sırt çantasına kadar birçok farklı kategorideki ürün, çeşitli fırsatlarla satışa sunulacak.

Kampanya kapsamında, JBL Charge 4 Bluetooth hoparlör 3 bin 799 TL'den, Logitech C270 HD Web Kamerası 799 TL'den, Mercusys ME30 AC1200 menzil genişletici 699 TL'den ve Lenovo Legion Active Gaming Laptop sırt çantası 499 TL'den satışa sunulacak.

MediaMarkt'ın kampanyası hem Türkiye genelindeki 95 mağazasında hem de online alışveriş sitesi mediamarkt.com.tr'de geçerli olacak.

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