İran ve Lübnan a saldırmak için ABD ve Siyonizm’in oyunundan başka hiçbir şey değildir. Bilerek yapılmış bir saldırı. Kendilerini Avrupa ve dünyaya mazlum gibi gösterip Filistin’i yerle bir edip sonrasında İran’a saldıracaklar. Sonrasında ki hedef ise yıllar sonra Türkiye…

İnşallah 11 Eylül saldırısı gibi tezgâh değildir.

Filistinli kısa bir rüya görüyor, uyandığında ya sonsuza kadar uyutulacak şekilde vurulacak ya da sonsuza kadar susturulacak şekilde kasaba şehri olacak. Ama hiç bir sonuçta onları iyi bir son beklemiyor.

İsrail için bulunmaz nimet olacak bunun sonu. Filistin içinde her şeyin sonu…

Bugün Filistin savaşçılarının bu saldırısıyla sadece İsrail vurulmadı. ABD ve Avrupa ülkelerinin güç adına kutsadıkları her şey yerle bir oldu.

Surda büyük bir gedik açıldı.

"İsrail'de yaşayan Yahudiler soylarını ve dinlerini kurtarmak istiyorsa derhal ülkeyi terk etmeliler."

İsrail televizyonlarından Kanal 14 bu durumu şu sözlerle özetliyor: https://el-aziz.com/haber/17052408/israilin-kara-harekati-palavrasi

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham: Dini bir savaşın içindeyiz ve ben İsrail'in yanındayım. Ne gerekiyorsa yapın. Yeri düzleştirin.

Lindsay Graham, '. Ben olsam ne mi yapardım? İran'ın petrol altyapısını bombalardım'

Donald Trump: “Netanyahu’ya güvenmiyorum."

“Galant ise (İsrail Savunma Bakanı) tam bir yavşaktır.”

Gelişmeyi Birleşmiş Milletler (BM) BM Sözcüsü Stephane Dujarric, duyurdu. BM'den yapılan açıklamada, “İsrail ordusunun Gazze'deki sivillerden 1,1 milyonunun yerlerinden ayrılarak bölgenin güneyine geçmelerini istediğini bildirdi.”

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 'Bu çatışma (İsrail-Filistin) durup dururken oluşmadı. Çok uzun zamandır süren ve sonunda siyasi çözüm görünmeyen 56 yıllık bir işgalden ötürü ortaya çıktı.' dedi.

BM Genel Sekreteri böyle söylerken; bizim Ahmet Hakan bu çatışma durduk yere nereden çıktı diye şu soruları sordu:

➖Yaptığınız eylemle Filistin davasına ne kazandırmış oldunuz? Filistin davasını gerilettiğinizi düşünmüyor musunuz?

➖İç karışıklıklar içinde debeleniyordu İsrail. Yaptığınız eylemle, İsrail’in toparlanmasını sağlamış olmadınız mı?

➖ABD bile Netanyahu’dan bezmişti. Yaptığınız eylemin Netanyahu’ya şahane bir hayat öpücüğü olduğunun farkında mısınız?

➖Yaptığınız eylemin ardından Gazze neredeyse haritadan silinecek. Mazlum Gazze’yi İsrail vahşetinin önüne attığınızın bilincinde misiniz?

➖Hedefiniz neydi sizin? Hangi kazanımları elde edeceğinizi düşünüyordunuz? Hangi kazanımları elde etmiş oldunuz?

İsrail @haaretzcom gazetesi: “Netanyahu Mart 2019'da Likud partisinin Knesset üyelerine şöyle demişti: "Filistin devletinin kurulmasını engellemek isteyen herkes Hamas'ın desteklenmesini ve Hamas'a para aktarılmasını desteklemek zorundadır." "Bu bizim stratejimizin bir parçası" twitter.com/haaretzcom/sta…

Halit Meşal; "İnsani koridor oyununa gelmememiz lazım! İsrail, insani koridorla Gazze'nin tamamını boşaltarak Sina'ya göndermek istiyor. İsrail, hiç bir savaş hukukuna dikkat etmiyor, her tarafı bombalıyor.”

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, "Gazze'ye elektrik yok, yiyecek yok, yakıt yok. Diyen İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant'ın sözlerini, Naziler'in söylemlerine benzetti. Venezuela Devlet Başkanı Maduro ise, İsrail'i Filistin halkına soykırım yapmakla suçladı.

İsrail savunma bakanlığı; ‘İran ve Türkiye HAMAS teröründen sorumludur’ şeklinde yayın yapmış ardından Biden, HAMAS ve Filistin yanlısı devletlerden hesap sorulacağını beyan etmiştir. Batılı liderlerin çoğu olayların ilk saatinde İsrail’in yanında olduklarını ifade etmişlerdir. Ortadoğu’da topyekûn bir savaş hali vardır ve kapımızdadır.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El-Sisi: Sivillerin acımasız intikam döngüsünden çıkarılması çağrısında bulunuyorum. Toplu cezalandırma, kuşatma, yerinden etme ve aç bırakma politikasından kaçınılmalıdır.

McDonald's 'Filistinlileri aç karnınıza katletmeyin' mesajını paylaşmış.

Blinken, "Karşınıza sadece ABD Dışişleri Bakanı olarak değil, aynı zamanda bir Yahudi olarak çıkıyorum.”

ABD; Türkiye’nin Suriye'deki askeri harekâtının; "ABD'nin ulusal güvenliğine ve dış politikasına alışılmadık ve olağanüstü bir tehdit" oluşturduğunu açıkladı.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, Türkiye; AB, NATO ve onların değerleri ile mi olacak, yoksa Rusya, İran, Hamas ve Hizbullah'ın yanında mı yer alacak netleştirmelidir... Dedi... Demek istiyor ki; Türkiye Yahudi’den zulümden yana olacak mı, olmayacak mı?

Netenyahu muhalifi bir İsrailli; “İsrailli çocukların huzur içinde uyuyabilmesinin tek yolu, Filistinli çocukların da huzur içinde uyumasıdır.”

Haham Elhanan Beck: "İsrail var oldukça Yahudiler gün yüzü göremeyecek. Dünyadaki en büyük anti- semitist yapı İsrail’dir. Tüm insanların bizden nefret etmesini sağlıyorlar. Tek çözüm İsrail'in yıkılıp Filistin Devleti'nin kurulmasıdır. Böylece Müslüman, Musevi ve Hristiyanlar yine barış içinde yaşayabilecekler"

Eski bir İsrail askeri @ajplus'a açıklıyor: “Filistinli sabah uyandığında işe zamanında gidip gidemeyeceğini bilemez. Uyumaya gittiğinde gece İsrail askerlerinin evini istila edip etmeyeceğini bilemez. Kısaca bir Filistinlinin hayatının en basit ve temel alanlarının hepsini kontrol ediyoruz.”

Filistinlilerin her gün bunları yaşadığı biliniyor. En temel insan haklarından mahrum bırakılıyorlar ve bunu her gün yaşıyorlar. Bu şartlar altında isyan kaçınılmaz.

İsrail Sağlık Bakanı Moshe Arbel; "Hastanelerinde tedavi altına alınan yaralı Filistinlileri infaz edebiliriz." Bu da sağlık bakanı!

Blinken; Hamas, Filistin halkının temsilcisi değildir. IŞİD gibi Hamas da bitirilecektir...

İsrail Savunma Bakanlığı: "Gazze çadır kente dönüşecek. Bina kalmayacak."

İsrail Savunma Bakanı;

"Orduda tüm kurallar kaldırıldı. Savaşan askerler hiç bir şeyden sorumlu olmayacaklar. Askeri mahkeme yok."

Yani askerine diyor ki, vahşette sınır tanımayın, her türlü savaş suçu işleyin, size kimse hesap sormayacak.

İsrail, kamu hastanelerine, Hamas savaşçılarını tedavi etmemeleri talimatı verdi.

İsrail Enerji Bakanı Katz: Gazze'ye insani yardım mı? İsrailliler evlerine dönene kadar hiçbir elektrik düğmesi açılmayacak, hiçbir su musluğu açılmayacak ve hiçbir yakıt kamyonu içeri girmeyecek. Ve kimse bize ahlak dersi vermeyecek.

İsrailli hahamdan, Filistinli çocukların öldürülmesine karşı çıkan takipçilerine kan donduran cevap:

"Merhamet diye bir şey yok. Bir çocuğa merhamet ettiğinizi düşünebilirsiniz ama öyle değil. Çocuğun (Filistinli) büyüyüp öldüreceği nihai kurbana karşı gaddarca davranıyorsunuz."

Joe Biden 1986'da: "Eğer İsrail olmasaydı, ABD bölgedeki çıkarlarımızı korumak için bir İsrail icat etmek zorunda kalacaktı"

İsmi lazım değil bir siyaset soytarısı; açıkçası bu hareket Filistin’e daha da beter saldırmalarına neden olacak. Mossad’ın bu saldırı hazırlığından haberdar olmaması mümkün değil. Sonuçlarının ağır olacağını düşünüyorum. Zira tüm dünyayı bir avuç Yahudi yönetiyor. Onların gücü devlet başkanlarının bile üstünde. İsrail’i İsrail yapan MOSSAD’ın uyuduğunu mu zannediyorsunuz?

Dünya da toplasan 14 Milyon Yahudi var. ABD olmasa bunların emareleri okunmaz. Gelmişler Müslüman devletlerin arasına arı kovanına çomak sokar gibi devlet kurmuşlar. Müslüman halkın evlerine mallarına çökmüşler. HAMAS olmazsa başkası olur ama İsrail burada asla huzur bulamaz.

95 yaşındaki İsrailli yedek subay Ezra Yachin; "Geride bir kişi bile bırakmayın" "Ailelerini, annelerini, çocuklarını hepsini yok edin" "Bütün gücümüzle toptan imha"

Netanyahu yaptığı açıklamada, "Hamas’a sert bir darbe vuruyoruz ama bu yalnızca başlangıç. Hamas’ı yok edeceğiz ama bu zaman alacak” dedi.

Şükrü Sina Gürel; Şimdi İsrail, 2.3 milyon Filistinliyi Orta Çağ yöntemi ile aç, susuz ölümle burun buruna kuşatmış, bombalıyor.

Ayrıca 3.5 milyonu da Batı Şeria’da kuşatma altında tutuyor, sokağa çıkanı vuruyor.

Bu hukuka, insanlığa aykırı duruma Batı destek veriyor. İnsani yardım için bile kapıyı aralamıyor. ABD, deniz gücüyle ve silah/cephane yardımıyla İsrail’in yanında.

Yıkılasın İsrail

Enkazını göreyim

Sana ülke diyenin

Yüzüne tüküreyim!

(Necip Fazıl Kısakürek)

Büyük İsrail hayali kuranlar küçük İsrail'in sonunu elemle görmeye, izlemeye başladı.

"Dünyada başkalarının topraklarını işgal ederek kurban olduğunu iddia eden tek toplum İsrail toplumudur."

SONUÇ

Zalimlerin anladığı dilden zamanında konuşmazsan onların zulmü bitmez.

“Fiili icraata geçmek gerekir. İsrail laftan anlamaz. İsrail güçten anlar.” ERBAKAN

“Şiddeti dua ederek durduramazsınız.” Malcom X

“Dünyayı değiştirecek olan dua değil eylemdir.” Aliya İzzetbegoviç

"Bir gün gelecek İsrail'e öyle bir tokat atacağız ki bütün hayatı Gazze Şeridi gibi gözlerinin önünden geçecek" ERBAKAN-

"Eğer zalim ısrarla zulme devam ediyorsa, bil ki sonu yakındır. Eğer mazlum da ısrarla direniyorsa,

bil ki zafer yakındır!.." Hazreti Ali (ra)

Bir zamanlar sömürgeci ülkeler bağımsızlık direnişi yapan milliyetçi –yerli milli güçleri terörizmle suçlamış, biz güçten anlamayız, direnişçiler hüsrana uğrayacaktır, bize şiddet yolu ile bir şeyi kabul ettirmek mümkün değildir demişlerdi. O zaman Nkrumah demişti ki mademki güçten anlamazsınız, o halde neden anlarsınız?