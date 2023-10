Yıllar geçti, futbol gelişti, işin içine teknoloji girdi ve biz saha içinde kalmak için gayret eder olduk.

Ancak gayret kadere aşıktır derler ya hani, bizim kaderimiz de hep Operasyon Çocuklarına denk gelmek herhalde… Biz ne kadar saha içinde kalmaya çalışsak da, hemen hemen her maç karşımıza öyle bir Operasyon Çocuğu çıkıyor ki, ne taktik diziliş, ne teknik anlayış ne de değişiklikleri konuşabiliyoruz.

Dün akşam Rams Park’ta 240 milyon Euro‘luk bir takım, her açıdan dağılmış, camiası paramparça olmuş, hocası ayrılmış, başkanı kayıplarda, taraftarı kızgın ve küskün bir oyuncu grubu karşısında SIFIR pozisyon bularak maçı 2-1 ile bitirdi. Beşiktaş’ta özellikle ilk devre sahada MAVİ kartı bir oyuncu vardı lâkin, maç bittiğinde gördük ki sahada MAVİ olan tek oyuncu o değilmiş, Galatasaray adına sahada bulunan MAVİ formalı oyuncu öyle bir performans sergiledi ki ne Icardı, ne Zaha ne de Tete gibi yıldız isimler yanına dahi yaklaşamadı! Eskiden MHK de babadan oğula sistemi vardı. Şimdi ise görüne o ki, ağabeylik sistemi devreye girmiş. Maçın Operasyon Çocuğu Halil Umut Meler, yine aynı stadyumda Beşiktaş’a ayar veren ağabeyi olan ve şimdilerde televizyonda yorumculuk yapan bir başka Operasyon Çocuğu Bülent Yıldırım’ı kendisine rol model almış. Ağabey’inin izinden yılmadan, usanmadan, bıkmadan maç boyunca Beşiktaş’ı doğradı. Gerçi o da haklı. Bu ülkede her şey oluyorsun da bir tek rezil olamıyorsun ya, bunun bilincinde her türlü rezilliği ele aldı Operasyon Çocuğu Halil…

129 milyon 780 bin Euro’luk Enkaz!

Beşiktaş yönetimine çağrımdı. İstifa etmeniz yetmez. Giderken yanınıza 129 milyon 780 bin Euro’luk enkazınızı da alarak bu hafta içinde bu kulübü terk ediniz. Daha fazla zarar vermeden bu kulübü Beşiktaş’ın gerçek sahibi taraftarlarına emanet ediniz! Koca kulübü taraftar mı yönetecek? Yönetir. İnanın bana en az sizin kadar yönetir. Hani 2000’li yılların başında bir klişe vardı ya, Aziz Yıldırım başkan olsa bu kulübü bu kadar kötü yönetemezdi diye, bu yorumla yüzleşmek zorunda kalmadan görevinizi bırakın. Bir camia daha ne kadar küçültülebilir, bir camia daha ne kadar ŞAMAR oğlanına çevrilebilir açıkçası ben hayal edemiyorum.

Beşiktaş sahada doğranıyor SUSUYORSUNUZ!

Beşiktaş masada meze ediliyor SUSUYORSUNUZ!

Beşiktaş’a evinde, tribünde racon kesiliyor SUSUYORSUNUZ!

O zaman neden o koltukları işgal ediyorsunuz?

Ben de size bu satırlarda bu hafta Bahtiyar tercihinin ne kadar yanlış olduğunu, Omar ve Amartey gibi iki MEŞE AĞACI arkadaşın neden bu maçta 11 başladığını, neden 10 kişi kalındığında Rashica yerine Ghezzal’ın çıkmadığını anlatmak isterdim. Ama dün sahada öyle bir OPERASYON ÇOCUĞU vardı ki… Futbol konuşmak ne mümkün!