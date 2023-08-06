ANKARA (AA) - Aksa Jeneratör, Aksa AAP 4000i isimli portatif jeneratörünün tanıtımını yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de portatif jeneratör pazarında önemli paya sahip olan Aksa Jeneratör, yaz tatillerinde kullanıcılarına kesintisiz enerji desteği sunmaya devam ediyor.

Uygun fiyat aralıkları ve her türlü koşula uyum sağlayan farklı modelleri ile portatif jeneratörler, en güç şartlarda kullanıcılarına güvenli kullanım imkanı veriyor.

Aksa Jeneratör tarafından tanıtımı yapılan Aksa AAP 4000i portatif jeneratörü, tekerlekli yapısı ve çekme koluyla kolayca taşınabiliyor, uzaktan çalıştırma özelliğiyle de ihtiyaç duyulan her yerde çalıştırılabiliyor.

Ayrıca, jeneratör düşük motor sesi sayesinde gürültü kirliliğini önlerken, düşük yakıt tüketimiyle tasarruf sağlıyor.

Aksa portatif jeneratörlerde akülü (marşlı) seçeneklerin yanı sıra, tüm modellerde akü bitme ihtimaline karşı ipli çalışma standart olarak sunuluyor.

Ayrıca jeneratörün ürettiği elektriğin kalitesinin (voltaj, frekans, çalışma saati) görülebilmesi için özel tasarlanmış LED ekran pek çok üründe standart olarak bulunuyor.

Her bütçeye uygun fiyat ve model aralığı ile ihtiyaca en uygun Aksa portatif jeneratörlere ulaşmak isteyenler Aksa Jeneratör satış noktaları ve 'shop.aksa.com.tr' adresinden ayrıntılı bilgiye erişebiliyor ve güvenle satın alım yapabiliyorlar.

Kullanıcılar ayrıca Aksa Jeneratör'ün Youtube kanalından ürün kullanımı ve seçimi ile alakalı videoları izleyerek daha detaylı bilgiye ulaşabiliyor.