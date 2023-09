Amerika Birleşik Devletleri’nde bir ilk yaşandı! Amerikan Kadınlar Basketbol Liginde (WNBA) ilk kez bir Türk baş antrenör oldu.

WNBA takımlarından Chicago Sky'ın başantrenörü James Wade'nin, Toronto Raptors'ın asistan koçluk görevine getirildi.



Migros, Seattle Storm, Galatasaray, Yakın Doğu Üniversitesi ve A Milli Kadın Takımlarını da çalıştırmı Vatansever 2021 yılında Chicago Sky ile WNBA şampiyonluğu yaşayan tek Türk antrenör olarak da tarihe geçmişti.



Yardımcı antrenör olarak WNBA takımlarından Chicago Sky’da görev yapan Emre Vatansever takımın başantrenörlüğüne getirildi. Başkentin WNBA takımı Washington Mystics ile maçı için Washington DC’ye gelen Emre Vatansever ile röportaj gerçekleştirdik.



Emre Hoca şu an hem Başantrenör ve Genel Menajer olarak görev yapan iki görevi de aynı anda yürüten tek isim…

Hocam sizi tebrik ediyoruz! Yine tarih yazdınız. Neler hissediyorsunuz?



Çok teşekkür ediyorum. Benim için de çok gurur verici ve güzel bir haber. Sezon ortasında Başantrenörümüz James Wade'nin ayrılmasıyla birlikte görevi bana layık gördüler. Ben de organizasyonu devraldım. Hem Head Coach, hem başantrenör hem de genel menajer olarak çalışıyorum. Elimden geldiğince başarılı olmak için çalışıyorum, sonrasına bakacağız.



Bu sezon neler bekliyorsunuz?



Valla şu an 8. sıradayız daha üst sıraları hedefliyoruz, maçları kazanmamız lazım. Üst üste şansız olarak maçlar kaybettik. Bir ara aslında üst üste maçlar kazandık ama inişli çıkışlı grafiğimiz oldu. İyi bir seri yakalayıp daha yüksekleri hedefliyoruz.





WNBA’de Yardımcı Antrenör olarak şampiyon olan şampiyon olan ilk ve Türk sizsiniz. Başantrenör olarak da şampiyon olmak istiyor musunuz?



Takımımız kapasiteli olmasına rağmen bu sene biraz aşağılardayız. Elimizden geldiğince başarılı olmaya çalışıyoruz. Biraz değişiklikler yaptık ve hala şu an alıştırma aşamasındayız, oraları geçebilirsek bir şeyler yapacağımıza inanıyorum. Şampiyonluk gelir mi bilmem ama şu an maç maç, gün gün bakıyoruz.



Genç yaşınıza rağmen çok önemli başarılarınız var hocam. Şu an siz Türk başantrenörler için önemli bir kapı açtınız. Sizce bundan sonra neler değişir?



Değişmesi gerekiyor. Sadece ben değil NBA’de çok başarılı Türk oyuncularımız var. Ayrıca NBA yaz ligine gelen Türk antrenörlerimiz de tecrübe kazanıyorlar. Efes Pilsen’i devralan Erdem Can burada 1 sene antrenörlük yaptı. Burada çok farklı insanların güzel işler yapmaya çalıştığını biliyorum. Tabii benim biraz daha farklı eşim Amerikalı olduğu için yaşantım burada, dolayısıyla burada bir şeyler yapabilmek ce kalıcı olmak.





Hocam geçen sene röportaj yaptığınız zaman da belirttim sizler birilerini tanıyarak değil kendi emekleriniz, başarılarınız ve tırnaklarınızla şu an buradasınız. Neler söylemek istersiniz?

Teşekkür ederim güzel sözlerin için. Evet kolay olması. Türkiye’de bir kariyerim vardı. Eşimle evlendikten sonra tamamen Amerika’ya yerleştik. Benim için en aşağıdan, sıfırdan başlamak oldu ama Allah’a şükür son 8 senede buralara kadar gelebildik, önemli olan kalıcı olabilmek ve benim de hedefim bu.