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ABD Temsilciler Meclisi geçici borç tavanını yükseltti

Anıl Sural
Türkiye

Anıl Sural

[email protected] - twitter.com/AnilSural

14 Ekim 2021, 16:26

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi, hükümetin temerrüde düşme riskini ortadan kaldırma amacıyla, borçlanma tavanının geçici olarak yükseltilmesini öngören yasa tasarısını onayladı

Fotoğraf Editörü: Rona Doğan

Önce Vatan Gazetesi ABD Kongresi - Washington

ABD Temsilciler Meclisi hükümetin temerrüde düşme riskini ortadan kaldırma amacıyla, ulusal borç sınırını Aralık’a kadar geçici olarak yükselten yasa tasarısını onayladı. Tasarı, 206’ya karşı 219 oyla kabul edildi

ABD’de borçlanma tavanında 480 milyar dolar artış öneren sözkonusu tasarı geçen hafta Senato’da onaylanmıştı.

Kongre’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nde de onaylanmasının ardından, tasarı Başkan Joe Biden’ın imzasına sunuldu.

Yeni yasa ile ulusal borç tavanı 3 Aralık'a kadar geçici olarak yükseltilecek. ABD Hazine Bakanlığı, 28,9 trilyon dolar borçlanabilecek. Daha önce bu meblağ, 28,4 trilyon dolardı.

Cumhuriyetçilerin Senato'daki lideri Mitch McConnell'ın geçen haftaki girişimiyle iki parti, geçici bir çözümde anlaşmıştı.

Hükümet Pazartesi günü temerrüde düşseydi, sosyal güvenlik fonundan yararlananlar ile muharip ve görevdeki askerler dahil birçok federal hükümet çalışanı maaaşlarını alamayacaktı.

Demokratlar, böylesi bir durumun küresel mali piyasalarda da çalkantılara yol açacağı uyarısında bulunmuştu.

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