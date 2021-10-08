Anıl Sural

ABD Senatosu'nda Demokratlar ile Cumhuriyetçiler, ülkenin borç limitinin kısa süreli olarak artırılması yönünde anlaşmaya vardı.
İki taraf arasında saatlerce süren görüşmelerin ardından ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, Hazine Bakanlığı'nın borçlanma yetkisini aralık ayı başına kadar yükseltmeyi kabul ettiklerini ve ülkenin temerrüde düşmesini önlediklerini duyurdu.
Fotoğraf Editörü: Rona Doğan
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Demokratlar ile Cumhuriyetçiler anlaştı, ABD temerrüde düşmekten kurtuldu
ABD Senato liderleri Maliye Bakanlığı’nın borçlanma yetkisinin süre sınırını Aralık ayının başına çekme konusunda anlaştı. Böylece hükümetin bu ayın sonunda temerrüde düşmesi riski şimdilik ortadan kalkmış oldu.
Senato Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, ‘‘Borç tavanını Aralık ayının başına kadar uzatma konusunda anlaşmaya vardık. Umarım bugün bu işi hallederiz’’ diyerek tasarı için Senato’da yapılacak oylamaya işaret etti.
Schumer, konuya ilişkin açıklamasında, "Borç tavanını aralık ayı başına kadar uzatma konusunda anlaşmaya vardık ve bunu bugün en kısa sürede gerçekleştirmeyi umuyoruz." ifadelerini kullandı.
Anlaşma ile borç limitinin, 3 Aralık'a kadar yeterli olacak şekilde 480 milyar dolar artırılacağı bildirildi.
McConnel’ın önerisiyle orta yol bulundu
Çarşamba günü Senato’daki Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell’ın partisi tarafından engellenmeyecek geçici bir borç limiti artışı önermesi krizin aşılmasında etkili oldu.
Bu öneri, Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörler arasında Çarşamba gece saatlerine kadar perde arkasından uzun müzakerelerin yürütülmesine neden oldu.
Birçok Demokrat bunun çok karmaşık ve riskli olacağı görüşünde
Demokrat Senatör Debbie Stabenow, “Eğer bu noktada borç tavanını Aralık ayına çekebilirse , bu sadece bize zaman tanıyacak ve Başkan’ın takviminin ilerletilmesini sağlayacak’’ dedi.
Cumhuriyetçiler, Demokratlar’ın bir tasarının geçmesi için 100 koltuklu Senato’da 60 senatörün oyuna ihtiyaç duyulmasını içeren ‘‘kürsü işgali’’ denilen yöntemi kaldırmasından endişe ettiklerini, bu nedenle de borç tavanı konusunda uzlaşma yoluna gittiklerini belirtiyor.
Cumhuriyetçi ve Demokratlar arasında 50-50 bölünmüş durumdaki Senato’da Cumhuriyetçiler ‘‘kürsü işgali’’ yöntemiyle Demokratlar’ın borç limiti ve diğer girişimlerini engellemeye çalışıyor. Ancak Biden Salı gecesi yaptığı açıklamada ekonomiyi korumak için Demokratlar’ın ‘‘kürsü işgali’’ yöntemini bir seferlik kaldırmayı değerlendirebileceklerini söylemişti.
Cumhuriyetçiler’in temerrüde düşülmesi konusunda kaygılı olup olmadıkları sorulduğunda Cumhuriyetçi Senatör Kevin Cramer, ‘‘Cumhuriyetçiler’in esas kaygı duyduğu kürsü işgalini kaybetmek’’ diye konuştu.