Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1365.43
ALTIN
503.08
DOLAR
8.6082
STERLİN
11.9328
EURO
10.1589

ABD'deki Türk anne korkunç cinayete kurban gitti!

Anıl Sural
Türkiye

Anıl Sural

[email protected] - twitter.com/AnilSural

14 Temmuz 2021, 12:53

15 kez okundu.

ABD'de korkunç kadın cinayeti! Türk anne eski sevgilisi tarafından öldürüldü


Fotoğraf Editörü: Rona Doğan

Önce Vatan Gazetesi Washington DC

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) New Jersey eyaletinde geçtiğimiz günlerde kaçırılan 24 yaşındaki Türk anne Yasemin Uyar eski sevgilisi tarafından öldürüldü. Yasemin Uyar'ın cesedi, I-40 otoyolunun yanındaki bir ormanlık alanda bulundu.

New Jersey’nin Rahway şehrinde kasiyerlik yapan 24 yaşındaki Yasemin Uyar, kaçırıldıktan sonra Tennessee eyaletinde korkunç bir cinayete kurban gitti.

Genç kadın geçtiğimiz günlerde 2 yaşındaki oğluyla birlikte eski sevgilisi Tyler Rios tarafından kaçırıldı. Rios daha sonra Uyar'ı öldürüp ormanlık bir alana gömdü. Uyar ve 2 yaşındaki oğlu Sebastian'ın bulunabilmesi için bölge sakinlerinin telefonlarına bir "kaçırılma uyarısı" gönderilmişti. Ancak Uyar'ın eski sevgilisi Tyler Rios, polis tarafından sorguya çekilince genç kadını öldürdüğünü ve ormanlık bir alana gömdüğünü itiraf etti. Cinayet Amerikan basınında geniş yer buldu.

Karen Uyar, alkol bağımlısı olan Tyler Rios'un, bir eczanede kasiyerlik yapan kızını defalarca taciz ettiğini, pek çok uzaklaştırma emri olmasına ve daha önce tutuklanmasına rağmen tacizlerin hiç bitmediğini açıkladı. Cinayetten 3 ay kadar önce, yasaklı olmasına rağmen Yasemin Uyar'ın evine giren Rios, olay yerine gelen polislerden gizlenmek için küçük Sebastian'ı da yanına alıp yatağın altına saklanmış.


Uzaklaştırma emri vardı

Yasemin Uyar'ın annesi Karen Uyar, kızının önce telefonlarını açmadığını daha sonra işe gitmediğini söyledi. Üstüne bir de torunu Sebastian kreşe gitmeyince anne Uyar polise haber verdi. Anne Uyar, eski sevgilisi Rios'un kızını taciz ettiğini ve daha önce uzaklaştırma emri çıkarttığını da söyledi. Katil Rios, oğlunu kaçırma ve Yasemin Uyar'ı öldürme suçları ile hakim karşısına çıkmayı bekliyor.

Mahkeme kayıtlarına göre Tyler Rios 2018'de saldırı ve hırsızlıkla suçlanmış ve 180 gün hapis ve üç yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırılmış.


Türkiye’ye taşınmayı planlıyordu

Lisede okurken tanıştığı eski sevgilisi Tyler Rios'un taciz ve tehditlerinden kurtulabilmek için eşyalarını toplayan ve hafta içinde taşınmayı planlayan Yasemin Uyar'ın babasının yanına Türkiye'ye gitmeyi planladığı ortaya çıktı.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma