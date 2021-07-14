Anıl Sural

ABD'de korkunç kadın cinayeti! Türk anne eski sevgilisi tarafından öldürüldü
Fotoğraf Editörü: Rona Doğan
Önce Vatan Gazetesi Washington DC
Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) New Jersey eyaletinde geçtiğimiz günlerde kaçırılan 24 yaşındaki Türk anne Yasemin Uyar eski sevgilisi tarafından öldürüldü. Yasemin Uyar'ın cesedi, I-40 otoyolunun yanındaki bir ormanlık alanda bulundu.
New Jersey’nin Rahway şehrinde kasiyerlik yapan 24 yaşındaki Yasemin Uyar, kaçırıldıktan sonra Tennessee eyaletinde korkunç bir cinayete kurban gitti.
Genç kadın geçtiğimiz günlerde 2 yaşındaki oğluyla birlikte eski sevgilisi Tyler Rios tarafından kaçırıldı. Rios daha sonra Uyar'ı öldürüp ormanlık bir alana gömdü. Uyar ve 2 yaşındaki oğlu Sebastian'ın bulunabilmesi için bölge sakinlerinin telefonlarına bir "kaçırılma uyarısı" gönderilmişti. Ancak Uyar'ın eski sevgilisi Tyler Rios, polis tarafından sorguya çekilince genç kadını öldürdüğünü ve ormanlık bir alana gömdüğünü itiraf etti. Cinayet Amerikan basınında geniş yer buldu.
Karen Uyar, alkol bağımlısı olan Tyler Rios'un, bir eczanede kasiyerlik yapan kızını defalarca taciz ettiğini, pek çok uzaklaştırma emri olmasına ve daha önce tutuklanmasına rağmen tacizlerin hiç bitmediğini açıkladı. Cinayetten 3 ay kadar önce, yasaklı olmasına rağmen Yasemin Uyar'ın evine giren Rios, olay yerine gelen polislerden gizlenmek için küçük Sebastian'ı da yanına alıp yatağın altına saklanmış.
Uzaklaştırma emri vardı
Yasemin Uyar'ın annesi Karen Uyar, kızının önce telefonlarını açmadığını daha sonra işe gitmediğini söyledi. Üstüne bir de torunu Sebastian kreşe gitmeyince anne Uyar polise haber verdi. Anne Uyar, eski sevgilisi Rios'un kızını taciz ettiğini ve daha önce uzaklaştırma emri çıkarttığını da söyledi. Katil Rios, oğlunu kaçırma ve Yasemin Uyar'ı öldürme suçları ile hakim karşısına çıkmayı bekliyor.
Mahkeme kayıtlarına göre Tyler Rios 2018'de saldırı ve hırsızlıkla suçlanmış ve 180 gün hapis ve üç yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırılmış.
Türkiye’ye taşınmayı planlıyordu
Lisede okurken tanıştığı eski sevgilisi Tyler Rios'un taciz ve tehditlerinden kurtulabilmek için eşyalarını toplayan ve hafta içinde taşınmayı planlayan Yasemin Uyar'ın babasının yanına Türkiye'ye gitmeyi planladığı ortaya çıktı.