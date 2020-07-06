Haber: Anıl Sural

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Fotoğraf: Rona Doğan

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Önce Vatan Gazetesi Washington DC - Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) protesto gösterileri ve koronavirüs sayılarındaki artış devam ederken "4 Temmuz Bağımsızlık Günü" tüm eyaletlerde kutlandı



ABD'de her sene 4 Temmuz'da kutlanan Bağımsızlık Günü geçit töreni ve etkinlikleri bu sene koronavirüs sebebiyle yapılmadı.



Milyonlarca Amerikalı için, 1776'da Britanya'dan bağımsızlığını kutladıkları 4 Temmuz bir gelenek. ABD genelinde on binlerce havai fişekle kutlanan Bağımsızlık Günü bu sene protesto gösterilerinin ve virüsün gölgesinde gerçekleşti.





Bu sene etkinlikler bir gün önceden başladı. ABD Başkanı Donald Trump 3 Temmuz günü, 10 yıldan uzun bir süre sonra ilk kez Rushmore Dağı'nda yapılan olan havai fişek gösterisini izlemek üzere Güney Dakota'ya gitmişti. Halkla buluşan Trump ve seçim ekibi, maske takmanın zorunlu olmadığı etkinlik yüzünden eleştirilmişti.







Trump’tan Beyaz Saray’da kutlama



4 Temmuz kutlamaları çerçevesinde geçtiğimiz sene Lincoln Anıtı’nın önünde yapılan ‘’Amerika’ya Selam’’ etkinliği, koronavirüsten dolayı bu sene Beyaz Saray’da gerçekleşti.





Konuşmasında ülkede yeniden yükselişe geçen koronavirüs salgınına değinen Trump, bir kanıt ortaya koymadan, ABD’deki koronavirüs vakalarının yüzde 99’unun ‘’tamamen zararsız’’ olduğunu söyledi. Trump, salgınla ilgili Çin’i yine hedef alarak, hastalığı kontrol altına almadaki başarısızlığından dolayı Pekin’den ‘’hesap sorulması ‘’ gerektiğini kaydetti.









Başkent kutlamaların merkezi oldu



Başkent Washington DC’de on bilerce kişi koronavirüse rağmen Washington ve Lincoln Anıtları çevresinde toplandı. Bazı katılımcıların sosyal mesafe kurallarına ve maske takmaya dikkat ettikleri görüldü. Kimlerinin saatler öncesinde geldiği alanda piknik yapan da vardı müzik dinleyen de.



Katılımcılar çimlerde yaklaşık 1 saat süren havi fişeğin keyfini çıkardı.



İçişleri Bakanı David Bernhardt, bu yılki gösteride 10 bin havai fişeğin kullanılacağını ve bunun ‘’yakın tarihin en büyük havai fişek gösterisi’’ olacağını açıklamıştı.









Trump destekçileri ve göstericiler arasında gerginlik



Washington’da bir yandan 4 Temmuz kutlamaları sürerken, diğer yandan ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolar da devam ediyor.



Washington Anıtı’nın önünde karşı karşıya gelen Trump destekçileri ve ‘Siyahilerin Hayatı Değerlidir’ protestocuları arasında gerginlik yaşandı. Karşılıklı sözlü bağrışmalar ve tezahüratlar gerçekleşirken iki grubu polis ayırdı.





Havai fişek gösterileri sona erdikten sonra Beyaz Saray’ın önünden geçen Trump destekçilerine yine göstericiler tepki gösterdi. Trump şapkası takan genci hedef alan göstericiler kişinin üzerine yürüdü ve şapkasını tel örgülere doğru attı. Ayrıca iki grup arasında sözlü bağrışmalar ve itişmeler olunca polis Trump destekçilerini göstericilerin arasından çıkarmak zorunda kaldı.







Bağımızlık gününde bayrak yaktılar, heykel devirdiler



Gecenin geç saatlerine kadar protestocular Trump aleyhine protesto atarken yine Beyaz Saray’ın karşısında Amerikan Bayrağı yakıldı.



Maryland’ın Baltimore şehrinde ise bir grup protestocu Christopher Columbus heykelini devirerek denize attı.











ABD’de 9 eyalette günlük vaka artış rekoru



Koronavirüsten önlemleri kapsamında evde kalmayı tercih eden milyonlarca kişi bahçelerinde havai fişek atıp mangal yaparak ABD’nin 4 Temmuz Bağımsızlık Günü’nü kutladı.

Ülke genelinde birçok eyalette günlük vaka artış rekorları kırıldı. Koronavirüsün yeni merkez üssü olma yolunda ilerleyen Florida’da son 24 saatte 11 bin 458 yeni vaka tespit edildi ve Perşembe günkü 10 bin 109 yeni vaka rekoru da aşılmış oldu. Avrupa ile kıyaslandığında salgının zirvede olduğu dönemde dahi hiçbir Avrupa ülkesinde günlük vaka artışı Florida’daki kadar olmadı.





Yeni vakalarda artış rekoru kırılan bir başka eyalet de Teksas oldu. Teksas'ta son 24 saat içinde 8.258 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı ve eyaletteki toplam vaka sayısı 191 bin 790'a yükseldi.







4 Temmuz’un önemi



4 Temmuz 1776’da ilan edilen Bağımsızlık Bildirgesi ile 13 koloni Britanya İmparatorluğu’nun bir parçası olmaktan çıkmış ve bağımsız federal bir devlet haline gelmişti.







1783 yılına kadar devam eden Amerikan Bağımsızlık Savaşı aynı zamanda Amerikan Devrimi olarak kabul ediliyor. ABD Bayrağı’ndaki 13 çizgi, bağımsızlığını ilan eden 13 koloniyi temsil ediyor. Bayraktaki 50 yıldız ise ABD’nin 50 eyaletini sembolize ediyor.