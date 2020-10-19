Anıl Sural

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki (ABD) başkanlık seçimlerine sayılı günler kaldı. Bazı eyelatlerde erken oy verme ve posta ile oy kullanma işlemleri haftalar öncesinde başladı. Erken oy verme yeni bir prosedür değil ancak hem 3 Kasım’ın hafta içine gelmesi hem de koronavirüsten dolayı yoğunluğun engellenmesi için seçmenler rekor düzeyde erken oy vermeye yöneldi. Ülke genelinde anketlerde Demokratların Başkan Adayı Joe Biden önde götürürken 'swing states' yani salıncak eyaletler seçimin kaderini belirleyecek. Peki ABD’deki Türkler önümüzdeki seçimde hangi partiye oy verecek? Genel anlamda konuştuğumuz zaman Türk kökenli Amerikalılar Joe Biden’ın ses kaydından sonra Trump’a biraz daha sıcak baktıklarını söylüyor. Biz de ABD’de yaşayan 10 Türk’e kime neden oy vereceklerini sorduk. Aynı zamanda destekledikleri adayı neden seçtiklerini ve seçilecek başkanın Türk – Amerikan ilişkilerini nasıl etkileyebileceği sorularını yönelttik. Görüş bildiren 10 kişi haricinde konuşmak istemeyenler ya da ankette yer almayanlar genel olarak iki adayın da ABD Başkanı olmasını yeterli görmüyor. Buna rağmen 3 Kasım seçimlerinde oy verecekleri adayla ilgili sorulara cevaplar şu şekilde:





ABD Başkanı Donald Trump’a oy verecekler





Ali Fuat Öztürk - Girişimci - Daytona Beach, Florida



Eşim ve ben posta yoluyla Trump için oy kullandık bile. ABD seçmeninin karşısına iki tane huzurevine gidecek kişiyi çıkardılar. İkisinde de kayda değer birşey yok, opsiyonlar arasında en iyisi Trump görünüyor, kötünün iyisi diyorum. Biden’a bakıyorum ve karşısında kim olsa desteklerdim. Trump’ın karşısındaki aday Biden 47 yıldır siyasetin içinde. Senatör ve Başkan Yardımcısı olarak 47 yılda ne yaptı? 4 tane icraatını bile söyleyemiyor, söyleyemez çünkü hiçbir şey yapmadı. Politikacıların en çok yaptığı şey vaad vermek, konuşmak...



Trump, koronavirüsün yönetiminde hiçbir başkanın gösterimeyeceği başarıyı gösterdi. 330 milyon nüfusu bulunan ülkede 120 milyon kişi test oldu bu bir başarı. Nüfusa, coğrafyaya göre rakamlar bence normal. Trump’ın ağzında filtre yok. Filtre derken senle benle konuşur gibi röportaj veriyor. Biraz sözlerine dikkat etmeli. Trump ırkçı olsaydı bir göçmenle evlenmezdi. Trump değil ama destekçileri ırkçı. Benim içinde bulunduğum Florida, Volusia County’e göre Trump yüzde 90 seçilir ama Florida’nın diğer yerleri farklı. Medya Trump’a nasıl nereden vururuz diye baktı korona çıkınca bunu kullandılar. Daha sonra protesto gösterilerini de kullandılar. Trump ABD halkına çok önemli ekonomik destekler verdi.. Ekonominin deviremeyeceği hiçbir iktidar yoktur.



Türkiye ile ilişkileri Biden ya da Trump çok değiştirmez. ABD iç siyaseti ile dış siyaseti farklıdır. Başkan iç siyasette etkilidir ama dışarıda güç odakları yönetir. Türkiye açısından Trump’ın gelmesi biraz daha iyi olur.





Emine Yılmaz - Emlakçı - Delran, New Jersey



Ben Demokrat olarak kayıtlıyım. Hatta Michael Bloomberg aday olsaydı kampanyasında gönüllü olarak çalışacaktım. Öncelikle Demokratların adayını beğenmedim. Kendisinin hasta olduğunu ve bu görevi yapamayacağını düşünüyorum. Oğlunun yolsuzlukları da var... Protestolarda insanların binaları yağmalaması, polislere zarar vermesi hatta Antifa’ya destek olması kabul edilemez. Trump’a koronavirüsten dolayı yerli yersiz kötü davrandılar. Bu olayları düşündüm ve koronavirüsün yoğun olduğu zamanlarda hayatımda ilk defa Trump’ı dinlemeye başladım ve kendisi çok mantıklı konuşuyor.



Bence Trump ırkçı değil milliyetçi. Bir başkanın milliyetçi olması beni rahatsız etmiyor aksine hoşuma gidiyor. Trump’ın duvar örmesi haklı bir sebep. Çünkü orada insan kaçakçılığı yapıyorlar. Biz hepimiz yasal yollarla geldik mesela benim eşimi getirmem 2 yılımı aldı. Biz neden o kadar ve bekledik para ödedik? Demokratlar kaçak göçmenlere para vermek istiyorlar. Öncelikle kendi vatandaşına destek olması lazım. Göçmenlik reformu Obama’dan kalma. İnsanlar araştırmadan Trump şöyle Trump böyle yaptı diyorlar. Trump deli bir insan dünyanın en iyisi değil ama kötünün iyisi. Micheal Blomberg 16 milyon dolar Demokratlar için Florida’da seçim çalışmaları için bağışladı. O paralarla suçluların kefaleti ödeniyor ve serbest kalıp kendilerine oy kullanmaları için. Savcı bu oyları satın almak diyor.



Biden başa gelirse Türk – Amerikan ilişkileri çok kötü olur. Erdoğan – Trump iyi anlaşıyor. Trump, NATO müttefiki ve Orta doğuda güveneceğim ülke Türkiye’dir diyor. Biden başa gelirse Ortadoğu krizi çıkarsa kimse bizim yanımızda olmaz. 2 dönem başkan yardımcılığı yaptı, Türkiye’ye ne faydası oldu? Ülkeme laf eden ve Ermenileri savunan bir başkana oy vermem. Bence tüm Türkler kesinlikle Trump’a oy vermeli...





İbrahim Kurtuluş – Aktivist – Staten Island, New York



52 yaşındayım ve 50 yıldır ABD’de yaşıyorum. Bir göçmen olarak benim ailem ABD’ye sıfır olarak geldi ve bize burası fırsat verdi. Bütün Amerika böyle ayaktadır. Amerika göçmenlerden oluşuyor. Ama yasal olmanız lazım. Benim babam 50 sene önce 3 senesini buraya gelebilmek için harcadı. Trump’ın sınırları koruma, göçmenlik reformu çok gerekli. Göçmenlik dışında Trump gelmeyin demiyor yasal olun diyor. Çok fazla kişi doğuma geliyor hatta ödemeden gidiyor biz vergi ödeyenler bunları karşılıyoruz. Bir oy veren olarak bu önemli. Çok fazla ülke koronavirüsle ilgili belirsizlikle mücadele etti. Dünyada belirsizlikler var. Trump yönetimi süreci daha iyi yapabilirdi ama daha da kötü de olabilirdi. Borsalar rekor kırıyor. Koronavirüse rağmen hala işssizlik düşük daha yüksek olabilirdi. Genel anlamda düşününce Trump bu ülke için değerli işler yaptı. Diğer türlü düşünen istatistikleri göz ardı eder ve duygusal hareket eder. Geçen sene de Trump’a oy verdim. Ben Cumhuriyetçilere ömrüm boyunce daha yakındım.



ABD – Türkiye iki tarafında stratejik değerleri olan önemli NATO müttefiki ülkeler. ABD’nin Türkiye’den ayrı hareket edeceğini düşünmüyorum. Burada Ermeni, Yunan, anti-Türk gruplar var. Düşününce FETÖ, Türkiye’ye karşı nefret pazarlıyor. Biden gelirse daha zor olur ama ilişkiler devam eder. İkisi de akıllı insanlar, Trump Erdoğan için çok akıllı, zeki dedi. Trump, Türkiye’nin önemli olduğunu biliyor ama burada derin devlet engellemek istiyor.





Mehmet Kokangül – Restoran İşletmecisi - Albuquerque, New Mexico



Normalde Demokratlara oy veriyorum ama Biden’in Türkiye’ye karşı açıklamalarını görünce Trump’a oy vermeye karar verdim. Trump’ın söyledikleri Biden’dan daha dikkat çekiyor. İkisi de kötü ama Biden’ın Türkiye demeçlerine kızıyorum. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de ‘Kendinizi Türkiye’de mi zannediyorsunuz’ dedi. Ona da kızdım bizi küçümseyemez, böyle diyemez. Trump, kötünün iyisi. Başkan Yardımcısı Adayı Kamala Harris de geçmişte Ermenileri destekledi. Demokratların en tepe ismi böyleyse aman benden uzak olsun. Eşim ve kardeşim Demokrat onlarla tartışıyoruz. Ben kötünün iyisine vereceğim. Karım da Biden’a oy verecek ama ben Trump’a oy kullanacağım.





Yavuz Özer – Emekli – Wilmington, Delaware



32 sene ABD’nin İstanbul’daki Başkonsolosluğu’nda çalıştım. 15 yıldır mahalle seçimlerinde dahi oy kullanıyorum. Clinton’dan dolayı Demokrat’lara sempatim vardı ve vatandaş olunca Demokrat olarak kayıt oldum. Gördüm ki Obama hiçbir şey yapmadı. Ortadoğu Suriye, Irak ve Afganistan’da savaşlar durmadı. Joe Biden bizim yaşadığımız eyaletin Senatörü ama kendisi aşırı İsrail ve Yunan yanlısı. Senatörken 1974’te Kıbrıs’tan dolayı bize ambargo uygulanması için kendisi başaktörlerden, tetikçilerden birisiydi. Biden’a benden oy yok. Trump ise kötünün iyisi. İkisi de birbirinden beter. Denize düşen yılana sarılır. Biz de az zehirli yılana sarılıyoruz. Ben garanticiyim ve sandıkta oy kullanacağım. Demokrat Senatör ve milletvekiline vereceğim ama Başkan olarak Biden’a vermeceğim.





Demokratların Başkan adayı Joe Biden’a oy verecekler





Erkan Nur – Yatırımcı – Miami, Florida



Ben 38 yıldır burdayım ve şu anki başkan Trump ülkeyi çok kötü yönetiyor. Bu kadar sistemi, kuralları, ahlaki değerli kullanan bir başkan olmadı. Cumhuriyetçilerin istediği bazı kanunları çıkarıyor ya da istemediklerini iptal ediyor. Amerikan sistemine köklü zararlar veriyor. ABD’de seçimleri kazanan başkan herkesin başkanı olur ve yapıcı oluyorduTrump’a kadar. Daha da önemlisi Trump tutarlı dengeli değil. Hem ülkeyi hem dünyayı tehlikeye sokacak davranışlar yapıyor, ülkeye zarar verecek hareketleri var. Bence Türkiye’ye dahi zararı oldu. Trump müttefiklerine hakaretler ediyor. Düşünün NATO’dan çıkmaktan bahsediyor. Kanada’ya bile ambargo koydu önceki anlaşmaları feshetti. Uluslararası alanda dengeleri bozan davranışları var.

Bence 1 dönem daha başkanlık yapması halinde Türkiye daha büyük etkilenecek. Türkiye'nin uzun vadede menfaatlerinden dolayı Trump'ı zararlı görüyorum. Biden’ın Türkiye ile ilgili meşhur konuşmasını yayınlayıp seçimler dönemi oy toplamaya çalışıyor diye görüyorum. Başkanlar, Senatörler ne sözler verdiler bu zamana kadar ama uygulamadılar. Ermenilerin sayıları oldukça fazla ve maddi olarak adayları yönlendirmede gönüllü çalışıyorlar. En azından akıllı bir başkan gelip uluslararası alanda dengeleri sağlar. Türkiye'nin lehine olur, faydası olur. Ermeni tasarısı zaten mecliste geçen sene oylandı yaptırımı yok ama sembolik, o nedenle bu saatten sonra Biden'lı ABD, Türkiye ve dünyaya zararı olmaz. Florida kritik bir eyalet mavi ya da kırmızı değil pembe. Başkan adayları kesin alacağı yerlere gitmiyor salıncak eyaletlere gidiyorlar. 2016’de Trump kazandı genelde yaşlı beyaz Amerikalılar var. Bu sefer Biden önde gidiyor eğer bu durumu korursa Florida'yı kazanma ihtimali var...





Mükbil Aktan – Sanatçı - Akademisyen, Wayne, New Jersey



Trump gibi bir insan dünyanın en kuvvetli ülkesinin başkanı oldu inanılmaz şeyler oluyor. Ben liberal bir insanım. Trump dini kullanıyor, yabancıları sevmiyor ve yalancı bir insan. Cumhuriyetçi bile değil. Muazzam zengin birisi. Trump’ın dinle hiç alakası yok. Evanjelistler var bunlar da bir şekilde cemaat gibi. Aptal gibi konuşuyor, rol mu yapıyor çözemedim ama bence tehlikeli bir insan. Biden’ı çok sevdiğim için oy vermiyorum kendisi de az değil ve unutkan birisi. Trump’ın gitmesi için oy vereceğim.

Amerikalıların dış politikası değişmez. Bush Cumhuriyetçi dedik ama neler çektik. Ben sanatçıyım. Ermeni lobisi burada çok büyük. Seçim öncesi ‘Biz kabul edeceğiz, oy verin’ derler daha sonra Ermeniler oy verir ve politikacılar unutulur, politikacılara güvenmemeli.





Nilay Şenel Nylund – İş kadını - Los Angeles, California



Bunca yıllık ABD tarihinde böyle iki liderin çıkması çok üzücü... Ben Biden’a oy vereceğim. Eşim Amerikalı ve iki isme de çok üzüldü. İki adamla da Amerika kaybediyor. Trump tüm ABD’yi ve dünyayı etkiliyor. Kendisi ayrımcı ve ırkçı birisi. Tüm dünyaya zararı var. Aldığı kararlar rasyonel değil. Trump ile ırkçılık sadece ABD’de değil tüm dünyada arttı. Trump’ın gitmesi çok gerekli ve önemli. Biden ile Harris'in gelmesi çok birşey değiştirmez ama en azından ayrımcılık durur.

Bir göçmen olarak geçen seçimlerde Hillary Clinton’a da Donald Trump’a da oyumu vermemiştim. Çünkü Clinton, Suriye ve Libya savaşlarının tüm sorumlusu. California her zaman Demokrat. Oy verip vermemeniz pek önemli değil aslında. Burada kesinlikle Biden ve Kamala galip gelecek.

California’da Ermeni lobilerinin destekledikleri isimler var. ANCA (Ermeni Lobisi) her sene Ermenileri destekleyen yerel yöneticilerden Senatörlere herkesi açıklar, biz onların dışındakilere oy veririz. Pelosi maalesef bizim yanımızda değil çünkü Ermeniler maddi olarak kendisini destekliyor. Türkler politikaya girmeyen, bağış yapmayan, derneklerde de gönüllü olarak çalışmıyorlar. Biden gelince Türk – Amerikan ilişkileri olumsuz etkilenmez çünkü ABD’nin dış siyaseti çok değişmez. Bence Biden ile biraz daha dengeli bir dış politika olur. Trump ile bir gecede her şey değişiyor değişebilir...





İhsan Dura – Terzi - Washington, D.C.



50 yıla yakındır ABD’de yaşıyorum ve böyle utanç veren bir başkan görmedim. Donald Trump’ın akıl sağlığı yerinde değil. Trump dışında herkes ülkeyi daha iyi yönetir. Trump’ın yeğeni kitap yazdı ve Trump’ın yalancı ve narsist bir kişi olduğunu söyledi. Amcasının akıl sağlığı yerinde olmadığını ve gerçekten çocukluktan psikolojik problemleri olan egolu birisi olduğunu söyledi. Koronavirüs sürecinde hayatını kaybeden yüzbinlerin hayatından Trump sorumludur. Kendisi iş yerleri batarken sadece boş vaatler ve göstermelik rakamlar ödedi. Joe Biden gerçekten dört dörtlük beyefendi birisi. ABD’yi başarıyla yöneteceğinden şüphem yok. Türk – Amerikan ilişkileri de olumlu yönde seyreder en azından bir denge olur. Trump, Türkiye’ye olumlu gibi gözükse de bir anda tehdit etmesi ekonomi için zarar. ABD’deki borsaları da manipüle ediyor yoksa ABD’ye ekonomik olarak katkısı değil zararı oldu.

Serpil Gülsen – Girişimci – Annapolis, Maryland



Öncelikle Trump’ın göçmenlere olan düşmanlığı ona vermemem için önemli bir sebep. Çocukları kamplara yerleştirerek anne - babaları ülkelerine geri gönderiyor. Ayrıca sağlık konusunda 50 milyon Amerikalı sigortasız durumda ve yaptığı uygulamalar sayesinde her gün bu sayı yükseliyor. Kadınlara karşı saygısız davranışları, söylemleri ve kürtaj konusundaki kadınları ilgilendiren konulara kendisinin karar vermesi, ırkçılığı körükleyen söylemlerde bulunup halkı kışkırtması bunları yaparken insanları birbirine düşman hale getirmesi kabul edilir değil. En son olarak da COVID-19’a yeterli önlem almayarak 210 bin Amerikalının ölümüne göz yumması, koronavirüs pozitif çıktığında da alay eder gibi COVID’ten korkmayın demesi Trump’a oy vermemek için yeterli sebepler... Trump’ın düşünmeden konuşması ve tutarsız sözleri yerine Biden’in daha akıllı düzgün konuşuyor olmasından dolayı ona oy vereceğim. Kurumlar arası ilişkilere zarar verilen bu dönemde Biden devlet kurumlarının birlikte çalışabilmelerini sağlayacak ve dış ilişkilere de kesinlikle bir düzen getirecektir. Trump döneminde zayıflayan Kongredeki Türk dostluk gruplarını oluşturmamız için Türkler olarak bizlere fırsat doğacaktır. Son olarak Kadın Başkan yardımcısının olması siyahi ve göçmen kökenli olması seçilmesi için çok önemli.