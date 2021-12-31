Anıl Sural

Yeni bir yıla Merhaba! Tarih atarken 2020’nin bitmesine alışamadan 2021 bitti. Ben daha tarih atarken acaba 2020 mi 2021 mi diye düşünürken şimdi 2022 yazmam gerekiyor umarım bu yıla bitmeden alışırım. Sahi kaldı mı kâğıda tarih atan? Ben kaldım onlardanım. Şimdi her şey elektronik ve otomatik olduğu için makineler aralarında konuşarak bizleri yönlendiriyor, sanki artık robotlara biz hizmet eder duruma geldik…





3. Doz aşıyı oldum



2021’i bitmeden ömrümüzden adeta 2 yılı çalan koronavirüse karşı üçüncü doz aşımı oldum.

İlk aşıyı 3 Mart 2021’de olmuştum. Washington DC’de basın mensuplarına öncelik verildiği için hiç vakit kaybetmeden olmuş kol ağrısı dışında herhangi bir yan etkisini görmemiştim. 21 Nisan 2021’de olduğum ikinci doz aşı ise aman Allahım! Vücut kırgınlığı, tedirginlik, huzursuzluk, yorgunluk ve ateş gibi her türlü yan etkisini yaşadım. Vücut aşıya böyle tepki veriyorken, kim bilir virüse karşı ne hale gelirdim Allah bilir. Hazır vakti gelmişken hem de fırsat varken 3. doz aşıyı da aradan çıkarmış oldum. Çok da iyi oldu. Kol ağrısı ve hafif kırgınlık dışında yan etki görmedim. Şu yeni yıldan ne istersin deseler, sağlık ve başka da aşı olmayalım artık derim!





Amerika’da kolunu kaybeden kıza 36 milyon dolar tazminat!

2020’nin sonunda Gaziantep’te 4 yaşındaki Asiye, sitede pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğradı. Ağır yaralanan ve doku kaybına uğrayan çocuğun görüntüleri hepimizin canını yaktı.



Amerika'da hane halkının %57'sinin evinde en az 1 köpek var. Yalnızca 2020 yılında 17 bin köpek saldırısı gerçekleşti. Davalarda toplam 853 milyon $ tazminat ödendi. Hastane masrafı, psikolojik durum, işe gidememek de hesaplanınca bu davalar 40 bin $'dan 40 milyon $'a kadar tazminatla sonuçlanabiliyor.

Amerika'da kural açık ve net: hiçbir evcil hayvan tasmasız dolaştırılamaz! Her eyaletin ceza miktarı farklı olmakla birlikte Chicago'da örneğin ceza ortalama 300$. Köpek tarafından hafif ısırılma davalarında ortalama 40 bin $ tazminat ödeniyor demiştim ya? Georgia'da 8 yaşındaki kız kolunu kaybettiği için saldıran köpeğin sahibi 36 Milyon $ tazminat ödemeye ve 6 ay hapse mahkûm edildi.





Washington portakalının adı nereden geliyor?



1870’te Brezilya'dan bir düzine portakal fidanı Beyaz Saray'a hediye olarak gönderildiği zaman Washington yetkilileri bu fidanları seralara ektirmiş.



Başkentteki iklim uygun olmadığı için bu fidanlar California ile Florida'ya gönderilmiş ve bu eyaletlerde üretime geçilmiş!

Washington'dan geldiği için bu isimle anılan portakal aslında California’da tutmuş ama tüm dünyaya Washington portakalı olarak yayılmış. Yani Washington'da yaşayıp Washington portakalı yemiyoruz. Washington’da yaşayıp California'dan gelen Washington portakalıyla idare ediyoruz.





Pentagon’da Türk bayrağı!



ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un içerisindeki bir bölümde NATO üye ülkelerinin bayrakları bulunuyor.

Kurucu ülkelerden Amerika ve İngiltere'den sonra Türk Bayrağı da NATO bölümünde yerini almış.1949'da kurulan NATO'ya Türkiye 18 Şubat 1952'de üye olmuştu ve 2022 Şubat ayında 70. yılını kutlayacak!





Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Chicago'da Türklerle buluştu



Amerikalı Müslüman çatı kuruluşlarının her yıl düzenlediği ve dünyanın dört bir yanından on binlerce Müslüman'ın bir araya geldiği MAS-ICNA Kongresi'ne katılmak üzere ABD'de bulunan İbrahim Kalın, Chicago’da Amerika’da yaşayan Türklerle buluştu.



Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve Chicago Başkonsolosu Engin Türesin’in ev sahipliği yaptığı buluşmada konuşan Kalın’ın toplantıdaki öne çıkan başlıkları:



- Ermenistan ile normalleşme sürecinin olumlu olarak devam ettiğini, Ermeni tarafının 1915 olaylarını ön şart olarak masaya getirmeyeceklerini olumlu olarak karşıladı



- F-35,S-400 ve FETÖ konularının diplomasiyle çözülmesini umuyoruz



- ABD'nin bir terör örgütünü (DAEŞ) diğeriyle (YPG) ortadan kaldırmaya çalışması çelişkidir.



Pandemide Amerika’dan ilk umre turu

Amerika’da hiç kuşkusuz tanıdığım güzel insanlardan birisidir Fatih Dursun Hocam. 20 yıldan fazla bir süredir burada Amerika'da yaşıyor. Yıllar önce Diyanet’in imam hatip olarak atadığı Fatih Dursun, ilk olarak Amerika’nın en eski Türk camilerinden Murat Camii’nde göreve başlamış. ABD’nin farklı eyaletlerinde cami açılışlarına da katılmış ve Diyanet’ten emekli olunca Amerika’ya yerleşmiş. Ahıskalıların da çok yakından tanıdığı bir isim.



Fatih Hocamın en sevdiğim özelliği ise Türkiye ile ilgili bir etkinlik olması durumunda işini gücünü bırakıp gelmesi. Sahibi olduğu Halal Turizm pandemi dönemi ilk umre programını gerçekleştirmiş. Üstelik bu yıl çok fazla lise ve üniversite öğrenicisi de ailelerine eşlik ederek Umreye gitmiş.





Fatih Dursun Hoca “Gençlerin arasında Burlington Selimiye Camiinde hafızlığını tamamlayan 2 genç öğrenci de bulunuyordu. Yaşları 13 ile 19 arasında değişen onlarca öğrenci tatilin daha da anlam kazandığını, ailelerinin verebileceği en güzel hediye olduğunu söylediler. Medine sokaklarındaki sevinçleri görülmeye değer” ifadelerini kullandı... Ne diyelim Allah isteyen herkese nasip etsin...