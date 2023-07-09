Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ereğli ve Devrek güzergahında meydana gelen su taşkınları ve heyelanlar nedeniyle ulaşımın alternatif yollardan kontrollü olarak sağlandığı bildirildi.

Vatandaşlardan zaruri olmadıkça heyelan riski taşıyan bu güzergahları kullanmamaları istenilen açıklamada, "İlimiz genelinde 2 gündür devam eden aşırı yağışların meydana getirdiği sel, taşkın, toprak kayması ve heyelan gibi olumsuzluklara, vatandaşlarımızdan da an itibarıyla gelen 80 ihbar da dikkate alınarak 1174 personel ve 358 araçla müdahale ediliyor." ifadeleri kullanıldı.





Devam eden aşırı yağışların meydana getirdiği ve yeni oluşabilecek heyelanlar nedeniyle Karadeniz Ereğli yolunun çift taraflı olarak araç trafiğine kapatıldığı aktarılan açıklamada, dere taşkınları nedeniyle Ankara güzergahında Eceler Çay Mahallesi mevkisinin çift taraflı ulaşıma kapatıldığı kaydedildi.

Zonguldak-İstanbul kara yolunda meydana gelen ikinci heyelan nedeniyle polis ve jandarma ekipleri araç geçişlerine izin vermiyor.

Devrek'te mahalle sular altında kaldı

Devrek ilçesinde de kuvvetli yağış taşkınlara neden oldu.

Karşıyaka Mahallesi'nden geçen Çomaklar Deresi taştı. Yükselen su seviyesi nedeniyle araçlar sular altında kaldı.

Belediyenin araçların tahliyesi yönünde anonslar yaptığı bölgede, bazı vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı.

Öten yandan Devrek-Beycuma kara yolu ile Zonguldak-Ankara kara yolunun Çaydeğirmeni Gebeşoğlu mevkisi, derenin taşması sonucu ulaşıma kapandı.

Çaydeğirmeni beldesi ile köylerinin ulaşımını sağlayan Bük Köprüsü'nün yanı sıra İslamköy Köprüsü de zarar gördü.

Alparslan köyünden geçen dere ile Bılık köyü Çay Mahallesi'ndeki derenin taşması sonucu mahalle sular altında kaldı.

Mumcuoğlu ve Müfettişler köylerinde de etkili olan yağışlarda dere taştı. Karasu mevkisindeki Hanyanı Köprüsü, derenin taşması sonucu zarar gördü.

Karadeniz Ereğli'de yol kapandı, mezarlıkta çökme yaşandı

Karadeniz Ereğli ilçesinde de Kandilli kara yolu Köseağzı mevkisinde derenin taşması sonucu yol ulaşıma kapandı. Güzergah üzerinde yola devrilen ağaçlar itfaiye ekiplerince kaldırıldı.

Çaylıoğlu köyünde de dere taştı, bazı evler hasar gördü.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt ve Kaymakam Mehmet Yapıcı bölgede incelemelerde bulundu.

Zonguldak merkez ilçeye bağlı Eceler köyü Çay Mahallesi mevkisinde ise su taşkınları nedeniyle yol çift taraflı trafiğe kapatıldı.

İlçede toprak kayması sonucu bir mezarlıkta çökme meydana geldi. Mezarlıkta yaklaşık 5 metre derinliğinde obruk oluştu, 50'ye yakın mezar hasar gördü.

Alaplı'da köprü ayaklarını temizleme çalışmaları sürüyor

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, yaptığı açıklamada, şu ana kadar köy yollarında küçük çaplı heyelanlar dışında ciddi sorun yaşanmadığını söyledi.

Belediye Başkanı Nuri Tekin de ilçe merkezinde sel baskınına neden olmaması için eski köprünün ayaklarında gece saatlerinden bu yana temizlik çalışması yapıldığını, bunun dışında ciddi sorun bulunmadığını ifade etti.

Belediyeye ait iş makineleri eski köprü ayaklarını temizleme çalışmalarına devam ediyor.

AA