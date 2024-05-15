İlçe Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire Gülizar Durmaz (45), acil servise gelen bir çocuğun kanını aldığı sırada çocuğun annesi G.B'nin saldırısına uğradığını ileri sürerek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Şikayet üzerine saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen G.B'nin savcılıkça ifadesi alındı.

Durmaz, AA muhabirine, 12 Mayıs'ta acil serviste görevli olduğu sırada hasta yakının saldırısına maruz kaldığını öne sürdü.

Yaşadığı olaydan dolayı darp raporu alarak savcılığa şikayette bulunduğunu belirten Durmaz, "Böbrek hastası olan bir çocuğun tahliller için kanını aldığım sırada hasta yakını kadın önce benimle tartışmaya başladı. Daha sonra tehdit ederek saldırıda bulunup saçlarımı yolarak beni darbetti. Diğer sağlık çalışanları arkadaşlarımızın yardımıyla saldırgan kadından uzaklaştım." diye konuştu.​​​