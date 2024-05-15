Çankaya ilçesi Sancak Mahallesi'nde gece yol kenarında müşterisini bekleyen bir taksinin aynasına otomobil çarptı.

Aracının aynasına çarpılan taksi şoförü Erdi Yılmaz, otomobil sürücüsüne kornayla tepki gösterdi.

Taksiye çarpan sürücü, kornaya basılmasının ardından elinde satırla aracından inerek Yılmaz'a saldırdı.

Saldırgan bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Baş parmağı kopan ve çeşitli yerlerinden yaralanan taksi sürücüsü, Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.