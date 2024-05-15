Isparta-Afyonkarahisar seferini yapan yük treni, ilçenin Güneykent beldesi Yenice Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte, B.T. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobile çarptı.

Kazada, otomobildeki sürücü B.T. ile N.T ve B.T yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Süleyman Demirel Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.