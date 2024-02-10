Aday tanıtımı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Madenci Anıtı'nda düzenlenen partinin ilk mitinginde yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtıldı.

İlçelerde Alaplı'dan Recep Ocak, Çaycuma'dan Bünyamin Bostancı, Devrek'ten Özcan Ulupınar, Gökçebey'den Erkan Soner Kodaman, Karadeniz Ereğli'den İbrahim Sezer, Kilimli'den Kamil Altun ve Kozlu'dan Ali Bektaş aday gösterildi.

Beldelerde ise Çaydeğirmeni'nden Satılmış Gebeş, Filyos'tan Ömer Ünal, Saltukova'dan Adil Düzlü, Nebioğlu'ndan Ali Özdal, Karapınar'dan Nejdet Dernek, Perşembe'den Turhan Okumuş, Bakacakkadı'dan Sezgin Özdemir, Beycuma'dan Vural Kundakçıoğlu, Gelik'ten Hikmet Bektaş, Çatalağzı'ndan Yunus Lütfi Çoban, Muslu'dan Şener Aydın, Karaman'dan Servet Üstün, Ormanlı'dan Bayram Başol, Elvanpazarcık'tan Hüseyin Uzun, Gülüç'ten Kerim Sönmez, Gümeli'den Aytaç Tosun ve Kandilli'den Osman Çakmakoğlu'nun aday olduğu açıklandı.

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'ın Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayı gösterildiği daha önce açıklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, adayları sahneye davet ederek tanıttı.