İslamabad

Orgeneral Munir, 8 Şubat'taki seçimlerin ardından yaptığı ilk açıklamada, halkın, Pakistan'a yakışmayan anarşi ve kutuplaşma siyasetinden uzaklaşması için "sağlam ellere ve iyileştirici bir dokunuşa" ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Pakistan'ın çeşitlilik arz eden yönetim yapısı ve çoğulculuğunun "tüm demokratik güçlerden oluşan birlik hükümeti tarafından iyi şekilde temsil edileceğini" kaydeden Munir, siyasi liderlerin kişisel çıkarlarını bir kenara bırakarak, yönetme ve halka hizmet etme çabalarını birleştirmeleri gerektiğine işaret etti.

Orgeneral Munir'in açıklaması, eski Başbakan Navaz Şerif'in liderliğini yaptığı Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) ile Bilaval Butto Zerdari'nin liderliğini yaptığı Pakistan Halk Partisi (PPP) arasında Lahor'da koalisyon kurmak için düzenlenen görüşmelerin ardından geldi.

Ülkede 5 yıl yasama görevini yürütecek Pakistan Ulusal Meclisi ve eyalet meclislerinin seçimi için yerel saatle 8 Şubat 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00'de sona ermişti.

Son genel seçimler 2018'de yapılmıştı

Pakistan'da son genel seçimler, 25 Temmuz 2018'de yapılmış ve İmran Han hükümeti göreve gelmişti.

Pakistan Ulusal Meclisinde 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Üç dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan 2022'de Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmiş ve ülkeyi Ağustos 2023'e kadar yönetmişti.

Ülkeyi genel seçimlere kadar yönetecek geçici hükümetin Başbakanı Anvarul Hak Kakar ise 14 Ağustos 2023'te yemin ederek göreve başlamıştı.