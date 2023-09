Sevgili Önce Vatan Gazetesinin Değerli Okuyucuları Merhabalar;

Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Zerrin Özer sanat, müzik, kariyer ve yeni projelerine ilişkin Müzikonair’dan Alper Ergez’in sorularını yanıtladı. Röportajdan öne çıkan kısımlar, Gerçekten böyle güzel bir jürinin oluşturacağı bir yarışmada tüm yüreğimle olmak isterim. Popstar yarışmasıyla ilgili olarak tekrar böyle bir yarılmada jüri üyesi olur musunuz sorusuna ‘’Evet. Gerçekten bende çok tatlı anılar bırakan bir yarışmaydı. Arkadaşlarım çok şekerdi. Sevgili Ercan, sevgili Armağan, sevgili Ahmet ve Haldun Dormen çok sevdiğim dostlarımdı. Onlarla birlikte olmak çok keyifliydi. O yarışma zamanları çok güzeldi. Yarışmacı seçimlerinde çok eğlendim. Yani çok tadı damağımda kaldı denir ya öyle. Gerçekten böyle güzel bir jürinin oluşturacağı bir yarışmada tüm yüreğimle olmak isterim.’’ Dedi. ‘’Hazırda olan on tane şarkım var ,onlar on şarkı sonra plak olarak piyasaya sürülecek.’’ Bugüne kadar sürekli şarkılara çalışarak 10 adet şarkının hazır olduğunu belirterek bundan sonrası için bütün şarkıları bir buçuk ayda bir yenileyeceğini belirtti. Yani bir buçuk ayda bir yeni şarkı klibiyle birlikte hazır olacağını söyledi. Sanatçı ayrıca Basit Numaralar isimli çalışmasında sevenlerinin karşısına çok daha farklı bir tarzda çıkarak Bunun içinde şimdinin müziğini son derece takip eden bir müzik adamı olarak Mustafa Arapoğlu'na teşekkürlerini iletti. Bu çalışmasında biraz farklılık yaratmak adına böyle bir şarkıyı okuduğunu belirten sanatçı sözlerine şöyle devam etti. ‘’ Bundan sonra da zaten hazırda olan on tane şarkım var ,onlar on şarkı sonra plak olarak piyasaya sürülecek.’’ Dedi. ‘’Tabii ki rap olacak. Ben şarkı bölümünü söyleyeceğim. Rap bölümünde rapçi arkadaşım söyleyecek’’ Alper Ergez’in İlerleyen şarkılarınızda ‘’Rap yaparken bile beni göreceksiniz dediniz.’’ Düşünüyormusunuz gerçekten? Sorusuna şöyle cevap verdi; ‘’Tabii ki rap olacak. Ben şarkı bölümünü söyleyeceğim. Rap bölümünde rapçi arkadaşım söyleyecek farklı farklı tarzda şarkılar var. Yani Regy gibi de şarkılar ama bu arada Zerrin Özer'in dinleyicisi kitlesine de aykırı gelmeyecek şekilde bir tadım ondan, bir tadım ondan düşüncesiyle ortaya karışık şarkılar çıkacak.’’ Dedi. Sanat camiasından kimseyle küs olmadığını belirten sanatçı ‘’ Küslüğü sevmiyorum Bence insanın barış içinde yaşaması kadar güzel bir olgu yok. Dolayısıyla herkes hata yapabilir. Hiç kimse hatasız değildir. Önemli olan o hatalardan ders çıkarmaktır veya affedici olmaktır. Affetmektir. Keşke herkes birbirini çok sevse, çok sahiplense’’ dedi.

ADANA FİLM FESTİVALİ’NDE TÜRKİYE PRÖMİYERİNİ YAPACAK, UMUT EVİRGEN’İN SON FİLMİ ‘ANNESİNİN KUZUSU’NUN AFİŞLERİ YAYINLANDI...

“Annenin en sevdiği kişi mi yoksa kurban mısın?”

Senaryosunu Feride Çiçekoğlu ve Umut Evirgen’in beraber kaleme aldığı, Umut Evirgen’in yeni uzun metrajlı filmi 'Annesinin Kuzusu' Türkiye prömiyerini Eylül ayında 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde yapmaya hazırlanıyor. Festivalde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda ilk kez seyirci ile buluşacak filmin afişleri paylaşıldı. Umut Evirgen’in senaryosunu Feride Çiçekoğlu ile birlikte yazdığı ve yönetmenliğini üstlendiği ‘Annesinin Kuzusu’ filminin oyuncu kadrosunda Selin Şekerci, Kubilay Aka, Necip Memili, Hatice Aslan, Tansu Taşanlar gibi başarılı isimler yer alıyor. Sevgi sözcükleriyle gizlenen terörün peşine düşen ‘Annesinin Kuzusu’, alışılmadık bir aile hikayesi ile herkesin geçmişindeki travmalarına kapı aralamaya çalışıyor.

ÖZGÜN'DEN İMTİYAZ

2023 yılını yoğun konser maratonuyla geçiren Özgün, yapımcılığını Hayrettin Güneş’in üstlendiği,söz ve müziği Oytun Karanacak imzası taşıyan “İmtiyaz” isimli şarkısını Grand Müzik etiketiyle sevenleriyle buluşturdu.. 2005’ten beri çıkardığı albümlerle büyük başarılara imza atan şarkıcı kısa sürede ilgi gören çalışması için ’Sounduyla ,aranjesiyle ve melodik yapısıyla aslında bence tam bir Özgün şarkısı oldu.Sevenlerimin dinleyince çok mutlu olacağını düşünüyorum’ dedi.Özgün yeni şarkısıyla birlikte tarzında da biraz değişilkilere gittiğini belirtirken,yeniliklere her zaman açık olduğunu ifade etti.

ERSİN GÜLOĞLU'NDAN ''YALAN DEĞİL''

30 Ağustos 1984 Doğumlu olan Sanatçı aslen Tunceli'li olup, Elazığ doğumludur. İlkokulu 2.Sınıfa kadar Elazığ’da sonrasında Kocaeli Gebze ve İstanbul’da ortaokulu ve liseyi tamamladıktan sonra yüksekokula Edirne’de devam etmiştir. İlk albümünü 2000'li yılların başında ''Gücendi Yüreğim'' adıyla piyasaya çıkarmıştır. Sonrasında ''Gitme'' adındaki albümüyle ve yaptığı çeşitli Single çalışmalarıyla devam ettirmiştir. Aynı zamanda radyo ve Tv programcısı olan sanatçı, ülkemizde ve yurtdışındaki bir çok ülke ve şehirde konserler vermeye devam etmektedir. Şimdilerde Grand Müzik etiketiyle yeni şarkısı olan söz ve müziği Yusuf Hayaloğluna ait ''YALAN DEĞİL'' şarkısıyla yeniden bizlerle buluşan Sanatçı şarkısının gayet enerjik ve akıcı olduğunu sevileceğini ifade etti. Şarkının Aranjörlüğünü Erhan Erkal üstlenirken klibi Serhat Güldük tarafından çekildi.

CANSEVER FT.KAYIP ŞAİR İBRAHİM TATLISES ŞARKISI "BENİM HAYATIM"

Cansever,bir çok şiirde imzası bulunan Kayıp Şair ile birlikte yapımcılığını Hayrettin Güneş'in üstlendiği Grand Müzik etiketiyle yayınlanan "Benim Hayatım" şarkısının tanıtım lansmanında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Daha önce İbrahim Tatılıses’in seslendirdiği aranjörlüğünü Mustafa Arapoğlu’nun üstlendiği “Benim Hayatım” şarkısına Kayıp Şair ile düet yapan Cansever,”Benim için çok güzel bir çalışma oldu. Farklı tarzda bir işe imza attık. Çok güzel bir de klip çektik. İbrahim abiye dinletmedim sürpriz olsun diye. O da dinleyince çok beğenecek” dedi. Pasta keserek yeni şarkısının kutlamasını yapan Cansever, hakkında merak edilenleri de yanıtladı. Her zaman söylüyorum geçtiğimiz günlerde İbrahim abinin sahnesine konuk oldum. Orada da söyledim. İbrahim Tatlıses olmasaydı Cansever olmazdı. Ona çok teşekkür ediyorum. Varolsun ömrü uzun olsun. Benim için bu camiada en değerli isimlerden biridir kendisi. Camiamızda İbrahim Tatlıses gibi vefalı olanlar kadar olmayanlarda çok. Onlar kendilerini biliyor. Onlara hakkımı helal etmiyorum. Zamanında beni çok üzenler oldu. Hakettiğim yerde olduğumu düşünmüyorum. Önümü kesen olmadı ama bir şekilde hakettiğim değeri görmedim, göstermediler. Yine de şükürler olsun başarım daim. Ben de dahil piyasa da ses olarak 10-15 kişiyi geçmeyiz. Ben Yaşarken Hayatım Film Olsun Gonca Vuslateri yada Ecem Erkek Beni Oynasın. Hayatım film olsun istiyorum. Öldükten sonra bana film yapılmış ben görmemişim bana ne faydası var. Yaşarken çekilsin bende göreyim. Aslında çalışmalarını başlattık. Ama maliyetli iş sponsor bulmak lazım. Gonca Vuslateri ve Ecem Erkek çok iyi oyuncular ikisinide çok seviyorum filmimde ikisinden birinin beni oynamasını çok isterim. Ben her kuşağa hitap ediyorum. Bir şarkı yapıyorum sosyal medyada en çok gençler paylaşıyor. Yaptığım işi seviyorum. Sağolsun onlarda beni sevip destekliyor. Z kuşağına ilk uzananlardan biri benim diyebilirim. Çalıştığım yapımcıların çoğu hakkımı yedi. Üzerimden çok paralar milyonlar kazandılar. Biride çıkıp buda senin hakkın demedi. Hep bir şekilde hakkımı yediler. Saygım var ama hiç birine hakkımı helal etmiyorum. İnsan bir araba bir ev hediye eder. Çok duydum piyasada birçok sanatçı dostuma yapılan iyilikleri. Malesef bana hep kötüler denk geldi.

