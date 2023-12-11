Haber: Mert Osman Erman

Pazar günü Arjantin'in yeni başkanının göreve gelme töreninde Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile tanıştı.

Orban, Kiev'in AB'ye katılma başvurusunun ilerlemesine açıkça karşı çıkmıştır.

Şimdi bu hafta sonu diplomatik bir fiyasko korkuları var.

Sadece profesyonel dudak okuyucular, Devlet Başkanı Zelensky ile genellikle AB'nin "kötü çocuğu" olarak görülen bir adam arasında ne söylendiğini anlayabilir.

Ancak bu değişim, Ukrayna'nın savaş çabası için kritik bir hafta olabilir.

Zelensky, Salı günü Washington DC'ye giderek 60 milyar dolarlık ABD savunma yardım paketini kurtarmaya çalışacak.

ABD Başkanı Joe Biden, milletvekillerini fonları onaylamaya çağırıyor, ancak yardım iç politika ve parti siyasetine karışmış durumda.

Bu, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik tam ölçekli saldırısının Şubat 2022'de başlamasından bu yana Ukrayna liderinin Beyaz Saray'a ikinci ziyareti olacak - bir öncekisi geçen yıl Eylül ayındaydı.

Paket şu anda Kongre'de duruyor ve daha fazla paranın ABD-Meksika sınırındaki iç güvenliğe gitmesi gerektiğini savunan Cumhuriyetçilerden itirazla karşılaşıyor.

Geçen hafta Senato'da yapılan bir oylamada, finansmanı içeren bir paket engellenmiştir.

Zelensky'nin Washington ziyareti sırasında, yeni Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ile görüşmesi de bekleniyor.

Perşembe günü, AB liderleri Brüksel'de toplanacak ve en azından Ukrayna için resmi "katılım" görüşmelerine başlamanın onaylanması planlanmaktadır.

Bu, tam AB üyeliğine uzanan çok uzun bir merdivenin bir sonraki adımıdır, ancak başarı garantisi yoktur.

Ayrıca, kredi ve hibelerden oluşan 50 milyar euro (43 milyar pound, 53.8 milyar dolar) tutarında bir finansal yardım paketinin de onaylanması gerekiyordu.

Ancak Viktor Orban, her ikisini de sekteye uğratabileceğini tehdit etti, bu da AB başkentlerinde ve Kiev'de frustrasyona neden oldu.

Orban'ın eleştirmenleri onu Vladimir Putin'in "sözcüsü" olarak adlandırıyor; Rusya'nın Ukrayna'ya tam ölçekli, kanlı bir saldırı başlatmasına rağmen Rus lideri ile bağlarını sürdürdü.

Moskova'ya karşı ardışık yaptırım paketlerini onaylasa da, Orban, Ukrayna'ya daha fazla para ve silah göndermeye karşı çıktı.

AB liderlerinin Ukrayna'nın katılımını "boğazlarına ittiklerini" iddia ediyor ve bloğun genel yaklaşımı hakkında "stratejik bir tartışma" yapılmasını istiyor.

Ayrıca aday ülkeyi "dünyanın en yolsuz ülkelerinden biri" olarak tanımlamıştır.

Bu iddia, Orban'ın kendi ülkesinde demokratik gerilemeyi denetlemekle suçlandığı göz önüne alındığında, Kiev'de öfkeye neden olan bir iddiadır.

Bazıları, Macaristan liderinin Ukrayna'yı AB'den daha fazla para çekmek için bir koz olarak kullandığına inanıyor.

Ukrayna için yüksek riskli bir hafta, Kiev'deki yetkililerle yaptığım görüşmelerde, şu an için üyelik görüşmelerine karar vermenin, AB ekonomik yardımından daha derin bir şekilde moral etkileyeceğini söylüyorlar.

Zelensky, eskiden Twitter olan X üzerinde yazdı, bu durumun "Ukrayna toplumu ve ordusunun motivasyonu üzerinde önemli bir etkisi olacağını" belirtti.

Gerçekte, Macaristan dışındaki AB ülkelerinin, bloğu genişletme konusunda çekinceleri olduğunu söyleyen Brüksel'deki bir diplomat, şu anda Budapeşte'nin tartışmaları durduran tek şehir olduğunu söylüyor: "Şu anda gerçekten 26'ya karşı 1 bir mesele."