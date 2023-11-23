Kiev

Zelenskiy, X sosyal medya hesabındaki paylaşımında, hava savunma sistemlerinin Ukrayna'nın güvenliğine yapılan en stratejik yatırımlar olduğunu belirtti.

Volodimir Zelenskiy, "2024 yılı, Ukrayna hava sahasının Rusya için kapanacağı dönem olmalı. Ukrayna'ya teslim edilen her bir savunma sistemi hayat kurtarıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hava kalkanı sayesinde Ukrayna'ya daha fazla mültecinin döneceğini ve böylece ekonomik gelişmenin hız kazanacağını vurgulayan Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Ekonomimiz daha fazla kazanç sağlarsa yurt dışından desteğe de o denli ihtiyacımız kalmayacak. Güçlü hava savunma sistemleri hem de Karadeniz üzerinden ihracata yansıyacak. Saldırıların sonuçlarını ortadan kaldırmaya yönelik harcamalara da gerek kalmayacak."

Zelenskiy, 2022'de Rusya'nın kontrolüne geçen Ukrayna topraklarının yarısından fazlasının geri alındığını hatırlatarak, "Rusya filosu, 2023 yılında Karadeniz'in önemli kısmından çekilmek zorunda kaldı. Rusya artık füze ve İHA saldırıları düzenlemekten vazgeçecek. Böylece zafere yaklaşmış olacağız." ifadelerini kullandı.